Nhận định bóng đá U22 Việt Nam vs U22 Hàn Quốc, 14h30 ngày 18/11: Quật đổ 'ông lớn' Đông Á?

TPO - Nhận định bóng đá trận U22 Việt Nam vs U22 Hàn Quốc diễn ra lúc 14h30 ngày 18/11 tại giải bóng đá quốc tế CFA Team China – Panda Cup 2025. Phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, dự đoán tỷ số. U22 Việt Nam bị đánh giá thấp hơn nhưng vẫn có cơ hội để quật đổ U22 Hàn Quốc.

U22 Việt Nam sở hữu dàn cầu thủ đã được "thử lửa" qua nhiều giải đấu, sẽ không e ngại trước U22 Hàn Quốc

Nhận định trước trận đấu U22 Việt Nam vs U22 Hàn Quốc

U22 Việt Nam tham dự Panda Cup 2025 với mục tiêu chuẩn bị cho SEA Games 33 (Thái Lan). Thành tích vì vậy không phải đích quá quan trọng đối với thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh.

Tuy nhiên, cách U22 Việt Nam thể hiện qua 2 trận đấu với U22 Trung Quốc và U22 Uzbekistan vẫn nhận được đánh giá tích cực từ giới chuyên môn. Họ cho thấy lối chơi tập thể ngày càng nhuần nhuyễn, khả năng phối hợp ăn ý hơn và đặc biệt tinh thần quyết tâm rất lớn.

Ở trận thua 0-1 trước U22 Uzbekistan, U22 Việt Nam đã chơi kiên trì đến phút cuối và nếu không phải bị xà ngang từ chối bàn thắng, thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh đã có được 1 điểm. Trận đấu với U22 Hàn Quốc là dịp nữa để U22 Việt Nam cho thấy sự tiến bộ.

So với đối thủ, U22 Việt Nam dĩ nhiên bị đánh giá thấp hơn. Tuy nhiên có thể nói, U22 Hàn Quốc tham dự giải đấu này với lực lượng không quá mạnh do gồm nhiều cầu thủ trẻ. Ở vòng mới đây, U22 Hàn Quốc đã bất ngờ để thua U22 Trung Quốc 0-2. Điều này cho thấy giống như các tuyển trẻ, U22 Hàn Quốc cũng không duy trì được phong độ ổn định.

Đây chính là cơ hội để U22 Việt Nam khoét vào, đặc biệt nếu các học trò của ông Đinh Hồng Vinh chơi tập trung. Tại giải đấu cách đây 1 năm, U22 Việt Nam từng suýt đánh bại U22 Hàn Quốc với pha lập công của Thanh Nhàn và đối phương chỉ giành lại 1 điểm nhờ bàn thắng phút cuối.

Phong độ, thành tích đối đầu và lực lượng

U22 Việt Nam đang có phong độ khá tốt, với thành phần gồm đầy đủ những quân bài tốt nhất. Tại Panda Cup 2025, cả hai đội đều đang có 3 điểm, vừa trải qua 1 trận thắng, 1 thua.

Trong 2 lần gặp nhau, U22 Hàn Quốc thắng 1 và hoà 1, có phần nhỉnh hơn U22 Việt Nam. Nếu tính 5 trận gần nhất, U22 Việt Nam hoà 2, thua 2 và thắng 1. Bên kia chiến tuyến, U22 Hàn Quốc thắng 2, hoà 2 và thua 1 trận. Chênh lệch giữa đôi bên là không đáng kể.

Đội hình dự kiến trận U22 Việt Nam vs U22 Hàn Quốc

U22 Việt Nam: Trung Kiên, Nhật Minh, Hiểu Minh, Lý Đức, Phi Hoàng, Văn Trường, Quốc Cường, Minh Phúc, Viktor Lê, Đình Bắc, Văn Thuận.

U22 Hàn Quốc: Moon Hyun Ho, Kang Min Jun, Jeong Jae Sang, Jung Seung Bae, Park Jun Seo, Park Hyun Bin, Kim Dong Jin, Kim Yong Hak, Lee Geon Hee, Jang Seok Hwan, Shin Min Ha.

Dự đoán tỷ số: U22 Việt Nam 1-0 U22 Hàn Quốc