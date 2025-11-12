U22 Việt Nam đánh bại U22 Trung Quốc ở Panda Cup 2025

TPO - Phạm Minh Phúc ghi bàn duy nhất giúp U22 Việt Nam đánh bại U22 Trung Quốc ở trận ra quân Panda Cup 2025 diễn ra chiều tối ngày 12/11.

time Hết giờ! U22 Trung Quốc 0-1 U22 Việt Nam Sau cú đá phạt góc của U22 Trung Quốc bị phá lên, tiếng còi mãn cuộc cũng vang lên và U22 Việt Nam đã giành chiến thắng 1-0 với pha lập công duy nhất của Minh Phúc cùng nỗ lực đi bóng đáng khen ngợi của Văn Thuận. Với kết quả này, U22 Việt Nam có 3 điểm tương tự U22 Hàn Quốc nhưng xếp sau thì kém hiệu số. U22 Trung Quốc và U22 Uzbekistan xếp sau với 0 điểm. Một khởi đầu tốt, một màn trình diễn xuất sắc của thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh. report Trận đấu có 5 phút bù giờ Phút 90+1: U22 Trung Quốc có 5 phút để cứu vãn thất bại ngay trên sân nhà. report Cơ hội cho U22 Trung Quốc Phút 88: U22 Trung Quốc có cơ hội dứt điểm nhưng bóng đi vọt xà. report Toàn cảnh bàn thắng của U22 Việt Nam report Khoảnh khắc tỏa sáng của U22 Việt Nam report Không có phạt đền Phút 82: Vĩ Hào bị đẩy ngã trong vòng cấm nhưng trọng tài không thổi phạt. goal 1-0 cho U22 Việt Nam Phút 80: U22 Việt Nam đã có bàn mơ tỷ số. Sau nỗ lực đi bóng và chuyền vào từ cánh trái của Lê Văn Thuận, hậu vệ đối thủ phạm sai lầm và Phạm Minh Phúc ập vào rất nhanh phá lưới U22 Trung Quốc. report U22 Việt Nam cầm bóng áp đảo Phút 77: Theo thống kê, U22 Việt Nam cầm bóng tới 61,4%. Tuy nhiên các học trò của HLV Đinh Hồng Vinh đang gặp khó khăn trong việc biến ưu thế này thành bàn thắng cụ thể. report U22 Hàn Quốc đánh bại U22 Uzbekistan Ở trận đấu diễn ra trước đó, U22 Hàn Quốc và đánh bại U22 Uzbekistan với tỷ số 2-0, nhờ hai bàn thắng của Kim Myung-jun và Jung Seung-Bae. substitution Vĩ Hào xung trận Phút 74: Bùi Vĩ Hào, người đã bình phục chấn thương, được tung vào sân thay Quốc Việt. report U22 Trung Quốc có cơ hội ghi bàn Phút 70: U22 Trung Quốc phản công. Thêm một đường chọc khe tốt nữa vào khoảng trống giữa các hậu vệ áo trắng và Behram Abduweli băng xuống dứt điểm vào góc gần. May cho U22 Việt Nam, bóng đi ra cạnh lưới. report Quá khó để ghi bàn Phút 66: U22 Việt Nam có nhiều khoảng thời gian cầm bóng nhưng quả thực quá khó để tìm ra khoảng trống giữa kết cấu 5-3-2 vững chắc của đội chủ nhà. Rất nhiều lần các cầu thủ áo trắng dẫn bóng lên và buộc phải chuyền về nhằm kéo giãn hệ thống phòng thủ đối phương. report Sự điềm tĩnh của U22 Việt Nam Phút 62: Một trong những điểm đáng khen của các cầu thủ U22 Việt Nam chính là sự điềm tĩnh khi phối hợp bên phần sân nhà, giữa vòng vây các đối thủ áo đỏ và thoát pressing rất tốt. substitution Văn Khang rời sân Phút 60: Ngọc Mỹ, Phi Hoàng vào sân. Một trong hai cầu thủ rời sân là Khuất Văn Khang. report Đến lượt U22 Trung Quốc dứt điểm Phút 55: U22 Trung Quốc phản công. Thay vì đẩy bóng xuống cánh như thường lệ, Mutellip Iminqari quyết định làm điều gì đó đặc biệt và thực hiện cú sút xa. Tuy nhiên bóng đi rất xa cầu môn. report Lối chơi của U22 Trung Quốc Phút 52: Cầu thủ Trung Quốc căng ngang từ cánh phải, nhưng hậu vệ U22 Việt Nam đã phá ra. Cho đến nay, lối chơi của đội bóng áo đỏ tương đối đơn giản, với những tình huống leo biên và chuyền vào trong. report Cú sút của Văn Thuận Phút 47: Khá giống những phút đầu hiệp một, U22 Việt Nam là đội cầm bóng và U22 Trung Quốc lùi về sâu bên phần sân nhà. Đội bóng áo trắng rất khó tìm được khoảng trống và Văn Thuận quyết định tung ra cú sút xa đưa bóng đi thiếu chính xác. time Hiệp hai bắt đầu! Phút 46: Trọng tài Shen Yinhao đã đưa trận đấu trở lại với 45 phút còn lại. Trong hiệp một, U22 Việt Nam đã có những cơ hội rõ ràng nhưng không thể tận dụng thành công. Thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh cần duy trì tinh thần cũng như nhịp điệu tương tự những phút cuối hiệp một. Bên phía U22 Việt Nam, Văn Thuận, Minh Phúc, Quốc Cường được tung vào sân. time Hiệp một khép lại! U22 Trung Quốc và U22 Việt Nam rời sân tạm nghỉ với kết quả hòa 0-0. Các cầu thủ áo trắng của HLV Đinh Hồng Vinh đã có 45 phút chơi đầy nỗ lực và gây áp lực mạnh mẽ trong những phút cuối, song không thể có bàn thắng. Bên cạnh đó, cũng phải dành những lời khen ngợi cho Cao Văn Bình, người đã chơi tập trung và hơn một lần cứu thua cho U22 Việt Nam. report Vẫn không được! Phút 45+1: Thêm một tình huống tấn công bên biên trái của U22 Việt Nam. Tiếc rằng Khuất Văn Khang lại quyết định dứt điểm bằng chân phải, thay vì chuyền bóng cho Quốc Việt. report Quá đáng tiếc! Phút 44: U22 Việt Nam phối hợp, di chuyển đẹp mắt bên cánh trái. Đường chuyền của Quốc Việt mang đến cơ hội cho Thanh Nhàn, người dứt điểm vào góc gần nhưng thủ môn của U22 Trung Quốc đã kịp cản phá. Đây là cơ hội tốt nhất mà chúng ta tạo ra từ đầu trận. report Những diễn biến chậm Phút 40: Trận đấu diễn ra với nhịp điệu chậm rãi bởi hai đội đều chơi thận trọng, không quá vội vàng khi có bóng và cũng rất nhanh lùi về, triển khai các lớp phòng ngự khi mất bóng. report Không được! Phút 36: Xuân Bắc đá phạt góc. Bóng được treo vào vòng cấm trước khi bị phá ra. Khuất Văn Khang đón bóng hai dứt điểm nhưng tiếp tục bị hậu vệ U22 Trung Quốc chặn lại. report Hướng tấn công nguy hiểm của đội bóng áo đỏ Phút 33: U22 Trung Quốc dựa khá nhiều vào tốc độ bứt phá của Wang Shiqin bên cánh trái. Cầu thủ này vừa có đường căng ngang nhưng đồng đội của anh không theo kịp. report Cao Văn Bình vẫn chơi tốt Phút 28: Cầu thủ áo đỏ có đường chọc khe vào giữa hai trung vệ U22 Việt Nam, mang đến cơ hội đối mặt thủ môn cho Behram Abduweli. Tuy nhiên Cao Văn Bình đã kịp băng ra, bắt bóng ngay trong chân đối thủ. report Chiến thuật của chủ nhà Phút 24: U22 Việt Nam có khoảng thời gian cầm bóng và thoải mái phối hợp ở vùng ngoại vi, nhưng gặp khó khăn trong việc thâm nhập vào khu vực 1/3 sân đối thủ. Tuy xuất phát với đội hình 4-4-2 nhưng khi mất bóng, đội bóng áo đỏ lập tức lùi về và chuyển sang đội hình 5-3-2. report Chủ nhà lấy lại thế chủ động Phút 20: Sau những phút đầu lép vế, U22 Trung Quốc đang lấy lại thế chủ động và bắt đầu tăng tốc. Từ một tình huống bứt phá bên cánh trái, cầu thủ áo đỏ thực hiện đường căng ngang gây ra một số khó khăn cho U22 Việt Nam. report Cao Văn Bình chơi xuất sắc Phút 17: Chỉ trong vòng 1 phút, chủ nhà có hai cú sút liên tiếp. Cú đầu tiên đưa bóng đi vọt xà, trong khi cú thứ hai trong khu cấm địa và hướng về góc thấp bên trái cầu môn nhưng Cao Văn Bình phản xạ xuất sắc. report U22 Trung Quốc gặp khó Phút 15: U22 Trung Quốc đang gặp khó khăn trong việc triển khai bóng lên phía trước, bởi đội hình đẩy cao, tổ chức tốt và chịu khó áp sát của U22 Việt Nam. report Công Phương bị đau Phút 12: Cầu thủ của Thể Công Viettel tỏ ra vô cùng đau đớn sau tình huống phạm lỗi của đội bạn. Tuy nhiên sau 1 phút, anh đã có thể tiếp tục. report Nguy hiểm! Phút 7: Anh Quân phạm lỗi và U22 Trung Quốc đá phạt từ xa bên cánh phải U22 Việt Nam. Bóng cắt qua cầu môn Cao Văn Bình nhưng không cầu thủ áo đỏ nào đón được. report U22 Việt Nam khởi đầu tốt Phút 6: Trong 5 phút đầu tiên, U22 Việt Nam là đội cầm bóng áp đảo và phối hợp, lên bóng khá nhịp nhàng. Một khởi đầu tốt cho thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh. report U22 Việt Nam tấn công Phút 2: U22 Việt Nam lên bóng bên cánh trái. Nguyễn Thanh Nhàn bị phạm lỗi và chúng ta được hưởng quả đá phạt gần cột cờ góc trái. Quả đá phạt sau đó bị U22 Trung Quốc phá ra. start Trận đấu bắt đầu Phút 1: Trọng tài chính Shen Yinhao đã nổi hồi còi, bắt đầu trận đấu giữa chủ nhà U22 Trung Quốc (áo đỏ) và U22 Việt Nam (áo trắng) trong khuôn khổ giải bóng đá quốc tế CFA Team China – Panda Cup 2025. Chủ nhà U22 Trung Quốc giao bóng. report Cử hành Quốc ca Việt Nam report Danh sách đăng ký của hai đội report U22 Trung Quốc thiếu thần đồng 18 tuổi Vương Vũ Đông (Wang Yudong) và Peng Xiao (Bành Tiêu) đều vắng mặt tại Panda Cup 2025. Hậu vệ Peng Xiao gặp chấn thương ở trận bán kết Đại hội Thể thao toàn quốc, trong khi Vương Vũ Đông mệt mỏi vì thi đấu liên tục. Vương Vũ Đông, 18 tuổi, được coi là thần đồng của bóng đá Trung Quốckhi ghi 11 bàn thắng và 5 pha kiến ​​tạo tại China Super League 2025. report Đội hình xuất phát của U22 Việt Nam U2 Việt Nam: 23-Cao Văn Bình, 3-Phạm Lý Đức, 4-Nguyễn Hiểu Minh, 16-Nguyễn Nhật Minh, 20-Võ Anh Quân, 8-Nguyễn Văn Trường (C), 12-Nguyễn Xuân Bắc, 9-Nguyễn Quốc Việt, 11-Khuất Văn Khang, 18-Nguyễn Công Phương, 22-Nguyễn Thanh Nhàn Dự bị: 1-Trần Trung Kiên, 13-Nguyễn Tân, 2-Lê Văn Hà, 5-Nguyễn Đức Anh, 17-Nguyễn Phi Hoàng, 21-Phạm Minh Phúc, 6-Nguyễn Thái Sơn, 24-Nguyễn Thái Quốc Cường, 10-Lê Văn Thuận, 19-Nguyễn Ngọc Mỹ, 25-Bùi Vĩ Hào report Đội hình xuất phát của U22 Trung Quốc U22 Trung Quốc: 12-Huo Shenping, 19-Hu Hetao, 4-Wumitijiang, 5-Liu Haofan, 24-Wang Shiqin, 28-He Yiran, 3-Wang Bohao, 6-Xu Bin, 20-Li Zhenquan, 8-Mutalifu, 9-Baihelamu Dự bị: 16-Li Hao, 7-Xiang Yuwang, 13-Chen Zhexuan, 17-Bao Shimeng, 21-Bao Shengxin, 26-Zhang Aihui, 29-Xuan Zhijian, 31-Luan Yi report U22 Việt Nam đang có chuỗi bất bại tại Trung Quốc 4 trận gần nhất chơi trên đất Trung Quốc (tại CFA Team China Cup 2024 và 2025), U22 Việt Nam bất bại cả 4, bao gồm trận thắng U22 Malaysia, 3 trận hòa U22 Uzbekistan, U22 Hàn Quốc và U22 Trung Quốc.

Tham gia Giải bóng đá quốc tế CFA Team China – Panda Cup 2025 với những đối thủ mạnh là màn thử lửa quan trọng với U22 Việt Nam, mang tới cơ hội để các tuyển thủ cọ xát, tích lũy kinh nghiệm, đồng thời để HLV tạm quyền Đinh Hồng Vinh thử nghiệm các phương án tấn công cũng như đối phó với các đội bóng có thể hình, đẳng cấp vượt trội.

Trước khi đối đầu với U22 Uzbekistan và U22 Hàn Quốc, Khuất Văn Khang cùng các đồng đội sẽ chạm trán chủ nhà U22 Trung Quốc ở trận ra quân. Đánh giá về đối thủ này, HLV Đinh Hồng Vinh cho biết, Ban huấn luyện đánh giá cao những bước tiến của đội chủ nhà nhưng U22 Việt Nam cũng đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Qua ba lần đối đầu trong các giải giao hữu quốc tế do CFA tổ chức, U22 Trung Quốc đã thể hiện là đối thủ có nền tảng thể lực tốt, lối chơi ngày càng hiện đại và đang tiến bộ rõ rệt.

Về phía U22 Việt Nam, đội quân của HLV Đinh Hồng Vinh có ít thời gian tập luyện với đầy đủ đội hình do vướng lịch thi đấu các giải đấu trong nước. 20 tuyển thủ chỉ có mặt ở Trung Quốc vào ngày 10/11 và có duy nhất một ngày tập luyện chung trước cuộc đối đầu với chủ nhà U22 Trung Quốc, trong khi nhiều cầu thủ của Hà Nội FC, CAHN và Hà Tĩnh tới Trung Quốc vào hôm qua (11/11). Tuy vậy, các tuyển thủ đã có sự ăn ý nhất định tập luyện cùng nhau thời gian dài, đồng thời kinh qua các giải đấu như Giải vô địch U23 Đông Nam Á mà họ đã đăng quang. Bên cạnh đó, Văn Khang, Hiểu Minh, Quốc Việt hay Phi Hoàng đều có kinh nghiệm dày dạn và bản lĩnh được kiểm chứng.

Tại buổi tập trước trận đấu, Lê Viktor, Nguyễn Đình Bắc và Minh Phúc – những cầu thủ có thời lượng thi đấu nhiều tại lượt trận V.League 2025/26 – chỉ tập nhẹ hồi phục. Tiền đạo Bùi Vĩ Hào cũng đã bình phục sau chấn thương. Toàn đội được củng cố các bài chiến thuật, rèn khả năng phối hợp nhóm và khả năng chuyển trạng thái nhanh nhằm chuẩn bị cho trận mở màn gặp U22 Trung Quốc.