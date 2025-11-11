Nguyễn Xuân Son nói gì trong ngày trở lại đội tuyển Việt Nam?

TPO - "Tôi đã sẵn sàng ra sân và tạo nên màn trình diễn tốt nhất để đội tuyển Việt Nam chiến thắng. Tôi yêu màu áo Việt Nam và chiến đấu hết khả năng vì màu áo này", Nguyễn Xuân Son chia sẻ trong ngày trở lại đội tuyển Việt Nam sau 11 tháng dưỡng thương.

Ngày 11/11, các cầu thủ trong danh sách triệu tập của đội tuyển VIệt Nam đã có mặt đầy đủ tại Việt Trì (Phú Thọ), chuẩn bị cho trận gặp Lào trong khuôn khổ lượt về bảng F, vòng loại cuối Asian Cup 2027.

Trở lại đội tuyển sau 11 tháng dưỡng thương, tiền đạo Nguyễn Xuân Son tự di chuyển cùng vợ tới nơi đóng quân của tuyển Việt Nam. Ngay khi xuống xe, anh đã thực hiện một điệu nhảy đầy hào hứng, sau đó cười rất tươi khi được gặp lại các đồng đội quen thuộc. Còn nhớ năm ngoái, chính Phú Thọ là nơi ghi dấu ấn đầu tiên của Xuân Son trong màu đội tuyển, khi anh ra mắt và làm nên chiến thắng 5-0 của đội tuyển trước Myanmar ở vòng bảng ASEAN Cup 2024.

"Hôm nay là ngày đặc biệt vì tôi được trở lại đội tuyển Việt Nam sau 11 tháng vắng mặt. Được khoác áo đội tuyển sau chừng ấy thời gian khiến tôi vô cùng hạnh phúc", chân sút sinh năm 1997 xúc động chia sẻ, "HLV Kim Sang Sik tạo điều kiện và chào đón tôi trở lại đội tuyển lần này. Được giúp đỡ đội tuyển và cống hiến cho màu cờ Việt Nam là niềm vinh dự của tôi".

"Cảm xúc của tôi lần này cũng không khác gì những ngày đầu lên tuyển. Các đồng đội vui khi thấy tôi trở lại và tôi cảm ơn thầy Kim cũng như các đồng đội đã chờ đợi tôi. Tôi đã bình phục 100% và sẵn sàng thi đấu. Tôi cảm thấy đủ khả năng đá hết một trận đấu mà không e ngại rủi ro", tiền đạo 28 tuổi khẳng định.

Về khả năng được thi đấu ở trận gặp Lào ngày 19/11 tới, Xuân Son cho biết quyết định phụ thuộc vào HLV Kim Sang Sik, và bản thân anh nỗ lực hết sức trong những buổi tập sắp tới để khẳng định sự trở lại của mình. Ban huấn luyện cũng sẽ đánh giá thể trạng và phong độ của anh trước khi ra quyết định cuối cùng.

"Tôi rất nỗ lực để lấy lại phong độ và sẵn sàng mang đến màn trình diễn tốt nhất", Xuân Son cho biết, "Tôi không biết khả năng mình được ra sân ở trận Lào là bao nhiêu, vì tùy vào quyết định của HLV Kim. Về cá nhân tôi, tôi luôn sẵn sàng đá hết cả trận, không chỉ trận Lào mà cả các trận khác nữa.

Nếu được ra sân trận gặp Lào, tôi sẽ tận hưởng trận đấu, cố gắng ghi bàn hoặc kiến tạo. Điều quan trọng nhất là tuyển Việt Nam chiến thắng. Tôi chỉ muốn nói cảm ơn sự cổ vũ của tất cả các bạn. Tôi yêu màu áo Việt Nam và chiến đấu hết khả năng vì nó", Xuân Son nhấn mạnh.

Theo kế hoạch, ngày 15/11 tuyển Việt Nam sẽ sang Lào, chuẩn bị cho trận gặp đội chủ nhà vào lúc 19h ngày 19/11. Hiện tại, đoàn quân của HLV Kim Sang Sik Việt Nam đang xếp thứ 2 bảng F với 9 điểm sau 4 trận, trong khi Lào đứng thứ 3 với 3 điểm. Đứng đầu bảng F là Malaysia, với 12 điểm.