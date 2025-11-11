U17 Indonesia thắng trận lịch sử ở World Cup, lập kỷ lục của Đông Nam Á

TPO - Đêm qua tại VCK U17 World Cup 2025, U17 Indonesia đã giành chiến thắng 2-1 trước Honduras. Họ là đại diện Đông Nam Á đầu tiên thắng một trận ở World Cup dành cho lứa U17.

Indonesia và Honduras bước vào trận đấu quyết tử ở bảng H VCK U17 World Cup 2025. Cả 2 đội đều có 0 điểm sau 2 trận thua nên chỉ có chiến thắng với hiệu số cao thì họ mới còn cơ hội đi tiếp. Indonesia nắm nhiều lợi thế hơn vì họ nhận ít bàn thua hơn, hiệu số bàn thắng bại tốt hơn.

Và những cái hơn cũng được đại diện Đông Nam Á thể hiện trên sân. Indonesia ép sân đối thủ, áp đảo về số pha hãm thành với 23 lần so với 11 của đối phương. Phút 52, sau tình huống hậu vệ đối phương phạm lỗi trong vòng cấm, Indonesia được hưởng penalty và họ đã tận dụng thành công, mở tỉ số trận đấu.

Dù đại diện châu Mỹ gỡ hòa ở phút 54 nhưng với thế trận áp đảo, Indonesia đã tái lập lợi thế dẫn bàn ở phút 72 nhờ công Alberto.

Indonesia đã chơi kiên cường trước Honduras

Sau khi vượt lên, đại diện Đông Nam Á nhường lại thế trận cho đối phương. Kể từ đó, họ chủ trương phòng thủ triệt để với 9 cầu thủ trong vòng cấm. Còn Honduras liên tục treo bóng bổng vào. Thực tế là họ đã tạo ra nhiều cơ hội, thậm chí đứng trước cơ hội được hưởng phạt đền nhưng sau khi tham khảo VAR, trọng tài nhận định hậu vệ Indonesia chưa phạm lỗi trong vòng cấm.

7 phút bù giờ không thay đổi cục diện. Indonesia kết thúc trận đấu với thắng lợi 2-1. Đây là kết quả lịch sử của họ. Vì Indonesia vừa giành chiến thắng đầu tiên ở các vòng chung kết World Cup, trong tất cả các nhóm tuổi. Indonesia trở thành quốc gia ASEAN duy nhất từng thắng 1 trận ở World Cup U17. Thái Lan cũng từng dự World Cup dành cho lứa U17 nhưng họ toàn thua.

Theo thể thức mới, giải đấu có 48 đội với 32 cái tên đi tiếp. Nếu nằm trong nhóm 8 đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất, Indonesia vẫn vượt qua vòng bảng. Nhưng khi đã hoàn tất chiến dịch vòng bảng, họ vẫn không thể lọt vào nhóm này. Vẫn còn 3 đội chưa đấu xong vòng bảng. Indonesia chỉ có thể đi tiếp nếu như 3 đội này thua ít nhất chênh lệch 6 bàn trở lên.