U17 Hà Nội vô địch sau trận cầu 'căng như dây đàn'

TPO - Mang đến cho khán giả một trận cầu hấp dẫn, Hà Nội đã đánh bại Nam Định với tỷ số 3-2 trong trận chung kết để lên ngôi vô địch VCK U17 Quốc gia – Cúp Thái Sơn Nam 2025. Tuy nhiên, trận đấu căng thẳng khi chứng kiến nhiều cái đầu nóng không kiềm chế cảm xúc.
Phản ứng trọng tài, một thành viên BHL U17 Hà Nội nhận thẻ đỏ. Sau đó, trận đấu ghi nhận một vài tình huống va chạm mạnh khiến trọng tài làm việc vất vả.
Chung cuộc, ĐKVĐ thắng với tỷ số 3-2 để lần thứ hai lên ngôi sau VCK U17 Quốc gia – Cúp Thái Sơn Nam 2025.
CÁC DANH HIỆU
Vô địch: Cúp, HCV, cờ và 100 triệu đồng triệu đồng
Hạng nhì: HCB, cờ và 80 triệu đồng
Đồng hạng ba: SHB Đà Nẵng và Thể Công – HCĐ, cờ và 50 triệu đồng/đội
Giải Fair-play: SHB Đà Nẵng
Cầu thủ xuất sắc nhất: Chu Ngọc Nguyễn Lực (Hà Nội)