Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

Google News

U17 Hà Nội vô địch sau trận cầu 'căng như dây đàn'

Phạm Nguyễn

TPO - Mang đến cho khán giả một trận cầu hấp dẫn, Hà Nội đã đánh bại Nam Định với tỷ số 3-2 trong trận chung kết để lên ngôi vô địch VCK U17 Quốc gia – Cúp Thái Sơn Nam 2025. Tuy nhiên, trận đấu căng thẳng khi chứng kiến nhiều cái đầu nóng không kiềm chế cảm xúc.

tp-ld-1-8.jpg
Khán giả cổ vũ cuồng nhiệt khi trọng tài cho trận đấu bắt đầu.
tp-ld-1-1.jpg
Hà Nội nhập cuộc với ý đội hình tấn công phủ đầu để có bàn thắng sớm nhằm thị uy sức mạnh. Ý đồ này được nhà ĐKVĐ thực hiện được khá tốt ngoại trừ bàn thắng. Trong 15 phút đầu ép sân, Nam Định đã có đến 4 cơ hội ngon ăn nhưng không thể chuyển hóa thành bàn thắng.
tp-ld-1-3.jpg
Thoát thua trong các tình huống mười mươi, Nam Định bất ngờ có bàn thắng vươn lên dẫn trước ở phút 18. Từ một pha lên bóng nhanh bên cánh phải, Hồng Anh căng ngang buộc một hậu vệ Hà Nội phải phá bóng nhưng Việt Anh đã có mặt kịp thời để khống chế bóng trước khi tung cú sút vào góc sệt.
tp-ld-1-4.jpg
Bất ngờ phải nhận bàn thua, Hà Nội tiếp tục dồn ép. Phải thừa nhận, hàng thủ của Nam Định khá yếu.
ld-1-6.jpg
Trước sức ép liên tục của nhà ĐKVĐ, các cầu thủ của đội bóng thành Nam đã mắc sai sót. Phút 34, Hoàng Phúc kéo ngã Mạnh Đức trong vòng cấm dẫn đến quả phạt đền và Mạnh Quân đã ghi bàn quân bình tỷ số 1-1.
tp-ld-1-5.jpg
Phút 43, Mạnh Quân tung cú sút đưa bóng bật xà của Nam Định. Tuy nhiên, nhà ĐKVĐ cũng đã có bàn thắng dẫn điểm trước khi hiệp 1 kết thúc. Theo đó, pha phá bóng của Đức Anh tìm đến chân của Gia Huy và cầu thủ này tung cú dứt điểm chéo góc, nâng tỷ số lên 2-1 cho nhà ĐKVĐ.
tp-ld-1-2.jpg
Ngay đầu hiệp 2, một cầu thủ của Nam Định tung cú phất bóng dài bên phần sân nhà, hậu vệ của Hà Nội không thể đua kịp với Hồng Anh nên cầu thủ số 7 của Hà Nội tung cú sút chéo góc, ghi bàn thắng quân bình tỷ số 2-2. Tuy vậy, Hà Nội không chấp nhận để đối thủ san bằng tỷ số nên tiếp tục dồn lên sau đó khi Nam Định chủ động chơi chậm chắc. Phút 57, Mạnh Quân tung cú đá bồi chính xác để một lần nữa đưa Hà Nội vươn lên dẫn điểm với tỷ số 3-2.
tp-ld-1-9.jpg
tp-ld-1-10.jpg
Phản ứng trọng tài, một thành viên BHL U17 Hà Nội nhận thẻ đỏ. Sau đó, trận đấu ghi nhận một vài tình huống va chạm mạnh khiến trọng tài làm việc vất vả.
Thành viên BHL U17 Hà Nội nhận thẻ đỏ.
tp-ld-1-12.jpg
tp-ld-1-11.jpg
Chung cuộc, ĐKVĐ thắng với tỷ số 3-2 để lần thứ hai lên ngôi sau VCK U17 Quốc gia – Cúp Thái Sơn Nam 2025.

CÁC DANH HIỆU

Vô địch: Cúp, HCV, cờ và 100 triệu đồng triệu đồng

Hạng nhì: HCB, cờ và 80 triệu đồng

Đồng hạng ba: SHB Đà Nẵng và Thể Công – HCĐ, cờ và 50 triệu đồng/đội

Giải Fair-play: SHB Đà Nẵng

Cầu thủ xuất sắc nhất: Chu Ngọc Nguyễn Lực (Hà Nội)

Vua phá lưới: Trần Mạnh Quân (7 bàn, Hà Nội)

Thủ môn xuất sắc nhất: Chu Bá Huấn (Hà Nội)

Phạm Nguyễn
#U17 Hà Nội #Vô địch Quốc gia #Chung kết U17 #Nam Định #Bóng đá trẻ #Thắng trận căng thẳng #Cúp Thái Sơn Nam 2025

Xem thêm

Cùng chuyên mục