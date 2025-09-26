U17 Hà Nội vô địch sau trận cầu 'căng như dây đàn'

TPO - Mang đến cho khán giả một trận cầu hấp dẫn, Hà Nội đã đánh bại Nam Định với tỷ số 3-2 trong trận chung kết để lên ngôi vô địch VCK U17 Quốc gia – Cúp Thái Sơn Nam 2025. Tuy nhiên, trận đấu căng thẳng khi chứng kiến nhiều cái đầu nóng không kiềm chế cảm xúc.