CĐV phủ kín sân SVĐ Long An vì có Nguyễn Hoàng Đức, Đặng Văn Lâm

TPO - Tâm điểm vòng 14 giải Gold Star V.League 2-2024/25 chính là chuyến làm khách của Phù Đổng Ninh Bình trên sân Long An. Nhiều năm qua, sân Long An thưa vắng khán giả từ sau thời vàng son có bầu Thắng (Đồng Tâm Long An) hậu thuẫn. Sự có mặt của tuyển thủ quốc gia Hoàng Đức và thủ môn Văn Lâm chiều 12/4 khiến hàng ngàn CĐV phủ kín hai khán đài chính.