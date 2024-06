Hơn 900 triệu đồng cải tạo sân vận động Long An

TPO - Ngày 30/6, thông tin từ Trung tâm Huấn luyện và thi đấu thể thao Long An cho biết, ngay sau khi kết thúc giải hạng Nhất quốc gia, sân vận động Long An sẽ tiến hành cải tạo lại một số hạng mục để đáp ứng yêu cầu tập luyện và thi đấu thể thao.

Theo Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và thi đấu thể thao Long An – Nguyễn Bảo Hoàn, từ thực tiễn xuống cấp của sân vận động Long An cũng như kiến nghị của ngành thể thao, Ban quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh đã phê duyệt hồ sơ cải tạo các hạng mục của sân vận động tỉnh Long An với giá trị dự toán hơn 900 triệu đồng.