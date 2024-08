Được HAGL hỗ trợ, đội bóng Long An sẽ tiếp tục tham dự giải hạng Nhất quốc gia

TPO - Ngày 28/8, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch - Nguyễn Thành Thanh, cho biết, đội bóng Long An sẽ tiếp tục tham dự giải hạng Nhất quốc gia mùa bóng 2024-2025 sau khi vận động được nhà tài trợ.

Theo ông Nguyễn Thành Thanh, với sự làm việc tích cực, các lãnh đạo tỉnh đã tìm và vận động được, cũng như thống nhất với các phương án tài trợ của một số đơn vị về mặt tài chính hỗ trợ cho đội bóng Long An tiếp tục tham gia giải hạng Nhất quốc gia mùa giải tới.

Đây là tin rất vui với người hâm mộ bóng đá tỉnh nhà cũng như bóng đá Long An nói chung sau những khó khăn buộc câu lạc bộ bóng đá Long An phải xin rút danh sách đăng kí thi đấu chuyên nghiệp.

“Hiện, Sở đang làm việc và sẽ có văn bản sớm nhất để gửi Công ty Cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam về việc tiếp tục đăng kí đội bóng đá Long An tham dự mùa giải hạng Nhất năm 2024/25 để đội bóng kịp tham dự bốc thăm các trận đấu tại các giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia”, ông Thanh cho biết.

Bên cạnh đó, để bảo đảm lực lượng cho đội bóng Long An tham dự giải hạng Nhất quốc gia, hiện đội bóng cũng đã đồng ý với đề nghị từ phía lãnh đạo câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai bổ sung thêm một số cầu thủ từ đội bóng này, nhằm tăng cường thêm chất lượng để đội bóng Long An có thể cạnh tranh tại giải hạng Nhất.

Trước đó, Báo Long An thông tin, sau mùa bóng tại giải hạng Nhất quốc gia 2023/24, mặc dù xếp thứ 6 nhưng đội bóng Long An gặp khó khăn khi không cân đối được tài chính, Công ty cổ phần phát triển bóng đá Long An đề nghị chuyển giao lại đội bóng này cho tỉnh.

Ngày 19/8, đơn vị này cũng đã có văn bản gửi Công ty Cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam xin rút khỏi các giải bóng đá chuyên nghiệp trong mùa tới.

Với những nỗ lực của lãnh đạo tỉnh cũng như Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, bóng đá chuyên nghiệp Long An đã trở lại con đường chuyên nghiệp.