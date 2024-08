Tương lai nào cho CLB Long An?

TPO - Mùa giải hạng Nhất quốc gia năm 2024-2025 đang đến rất gần nhưng CLB Long An vẫn chưa biết có xác nhận tham dự giải năm nay hay không. Ngày 16/8, thông tin từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH-TT&DL) tỉnh Long An cho biết đã có tờ trình gửi UBND tỉnh Long An về việc chủ trương tiếp nhận đội bóng Long An.

Hiện tại, có hai phương án đã được đưa ra nhằm duy trì phương hướng hoạt động trong thời gian tới. Thứ nhất, Công ty Cổ phần Phát triển Bóng đá Long An tiếp tục giữ lại đội bóng đá Long An tham dự giải hạng Nhất quốc gia và kiến nghị lãnh đạo UBND tỉnh vận động nguồn tài trợ với nguồn kinh phí ổn định 15 tỷ/năm, phần còn lại Công ty sẽ tự vận động tài trợ để đảm bảo thi đấu. Thứ hai, Sở VH-TT&DL tiếp nhận và tổ chức lại đội bóng đá Long An chủ yếu là lực lượng vận động viên đội U21 do Sở đang quản lý và chỉ tham dự các giải Bóng đá không chuyên nghiệp (hạng 2 hoặc hạng 3 trong hệ thống thi đấu quốc gia do Liên đoàn Bóng đá Việt Nam tổ chức). Về kinh phí sử dụng từ nguồn ngân sách tỉnh. Trước đó, ngày 5/8, Sở VH-TT&DL Long An đã làm việc với các sở, ngành liên quan và Công ty cổ phần Phát triển bóng đá Long An họp bàn về kiến nghị giao lại đội bóng cho sở quản lý. Do tình hình kinh tế gặp khó khăn, việc vận động tài trợ khó thực hiện, Sở VH-TT&DL Long An và các thành viên cuộc họp thống nhất đề xuất thực hiện theo Phương án 2. Thời gian tiếp nhận từ ngày 1/9. Năm 2001, CLB Long An được chuyển thành CLB thanh niên Long An do Sở Thể dục thể thao (nay là Sở VH-TT&DL) quản lý cho Công ty liên doanh Gạch Ceramic Đồng Tâm quản lý và đổi tên thành "Đội Bóng đá Gạch Đồng Tâm Long An". Ngay sau khi kết thúc mùa giải 2023-2024, trong giai đoạn chuẩn bị, bất ngờ Công ty (Cty) Cổ phần Phát triển bóng đá Long An ra văn bản gửi UBND tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xin được bàn giao đội bóng về cho Sở quản lý. Lý do được Cty đưa ra chủ yếu liên quan đến kinh phí vận hành đội bóng. Theo Cty Cổ phần Phát triển bóng đá Long An, trung bình mỗi mùa giải, Cty phải bỏ ra kinh phí khoảng 25 tỉ đồng để duy trì đội bóng tại giải hạng Nhất. Tuy nhiên, thực tế việc vận động của Cty hiện nay chỉ từ 5-7 tỉ đồng dẫn đến khó khăn. Thông tin từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Long An, khó khăn trong việc vận hành đội bóng cũng ảnh hưởng đến công tác nhân sự. Sau mùa giải 2023-2024, nhiều cầu thủ trụ cột của đội quyết định ra đi như đội trưởng Tài Lộc, trung vệ Anh Thi gia nhập Trường Tươi Bình Phước, tiền đạo Thanh Phong quay về khoác áo Bình Định,... Bên cạnh đó, hàng loạt cái tên khác cũng chia tay đội bóng Long An. "Hiện chỉ còn khoảng 10 cầu thủ trẻ thuộc lứa U21 còn hợp đồng đào tạo trẻ ở lại với đội bóng" - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Nguyễn Hoàng Công thông tin. Mùa giải hạng Nhất QG 2024-2025 dự kiến sẽ khai mạc vào ngày 19/10 nhưng đến thời điểm hiện nay, đội bóng Long An vẫn chưa chính thức xác nhận có thể tham dự giải hạng Nhất được hay không, tất cả vẫn phải chờ vào quyết định chính thức. Người hâm mộ bóng đá Long An kỳ vọng đội bóng tiếp tục được duy trì, thi đấu để thỏa lòng những người yêu mến đội bóng Long An.