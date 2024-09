Nữ sinh Bình Dương đa tài tham gia phiên họp giả định Quốc hội trẻ em 2024

Mai An gây ấn tượng bởi sự thông minh, nhanh nhẹn và khả năng ăn nói lưu loát. Là người đam mê công tác Đội, nữ sinh đến từ Bình Dương đã đạt nhiều danh hiệu ấn tượng, như: “Chiến sĩ nhỏ Điện Biên” cấp tỉnh; giải Nhất Phụ trách Sao giỏi “Hội thi nghi thức đội - Chỉ huy đội; giải Ba cuộc thi Đại sứ văn hoá đọc thị xã Bến Cát (nay là thành phố Bến Cát), tỉnh Bình Dương.

Nữ sinh cũng từng đạt danh hiệu “Nhà Sử học nhỏ tuổi”, giải Nhì Hội thi “Tin học trẻ”, “Đội viên tiêu biểu” của Bến Cát. Bên cạnh đó, Mai An còn đạt giải Nhất và giải thí sinh được yêu thích nhất khối THCS tại Hội thi tìm kiếm tài năng dẫn chương trình “MC học đường” tỉnh Bình Dương lần thứ VII, năm 2023.

Đặc biệt, tháng 8/2024, Mai An cùng nhóm tác giả xuất sắc đoạt giải Nhất Cuộc thi Robotacon cấp Quốc gia năm học 2023 – 2024, với dự án: “Xử lý và dự trữ nước sạch cho hộ gia đình ở khu vực ngập mặn miền Tây Nam Bộ”.

Theo Mai An, tình trạng thiếu nước ngọt sinh hoạt hàng ngày cho hộ gia đình ở miền Tây Nam Bộ là động lực thôi thúc em cùng các bạn triển khai dự án trên, với mong muốn tìm ra giải pháp giúp người dân có nguồn nước sạch sử dụng mọi lúc. An cùng 2 bạn cùng trường bắt tay nghiên cứu trong suốt 3 tháng Hè vừa rồi, dưới sự hướng dẫn của 2 thầy cô trong trường.

Điểm thú vị của dự án, là các em học sinh đã ứng dụng công nghệ, sử dụng robot vận hành các thiết bị phụ trợ để lọc thô, lọc ion và trữ nước sạch.

“Dùng robot trong xử lý nước sạch sẽ giúp người dân giảm thời gian, công sức, không chỉ cải thiện điều kiện nước sinh hoạt của từng hộ gia đình mà còn hỗ trợ nâng cao hiệu quả trong các hoạt động sản xuất. Qua đó, việc cung cấp nước sạch và an toàn sẽ góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế địa phương và nâng cao chất lượng cuộc sống của cộng đồng”, Mai An nói.

Với dự án này, Mai An và nhóm tác giả sẽ đại diện Việt Nam tham dự cuộc thi robot thế giới, diễn ra tại Thổ Nhĩ Kỳ và Singapore tháng 11 tới đây. Cuộc thi có sự tham gia của thí sinh đến từ 80 quốc gia trên thế giới.

Được biết, Mai An là một trong 104 em tự ứng cử làm đại biểu phiên họp giả định “Quốc hội trẻ em” lần thứ II, năm 2024 qua 2 vòng tuyển chọn là: xây dựng video clip trình bày chương trình hành động nếu được tuyển chọn làm đại biểu phiên họp và vòng phỏng vấn.

Nữ sinh đến từ Bình Dương đã xuất sắc vượt qua 2 vòng tuyển chọn khắt khe trở thành đại biểu chính thức của phiên họp giả định “Quốc hội trẻ em” sắp tới.

“Em thấy đây là cơ hội rất quý giá để em có thể nói lên tiếng nói, nguyện vọng của trẻ em, nhằm góp phần xây dựng môi trường sống, môi trường học tập, sinh hoạt an toàn, lành mạnh cho trẻ em phát triển toàn diện”, Mai An nói.

Được biết, sau khi trở thành đại biểu chính thức của phiên họp, Mai An lại tiếp tục ứng cử vào vị trí chủ chốt của phiên họp là bộ trưởng giả định Bộ GD&ĐT. Để ứng cử vào vị trí này, Mai An xây dựng video clip trình bày về chương trình hành động của mình trong vai trò bộ trưởng giả định và tham gia vòng phỏng vấn trực tiếp.

Để chuẩn bị cho phiên họp, nữ đại biểu phiên họp giả định “Quốc hội trẻ em” lần thứ 2 tích cực tiếp xúc với các bạn bè đồng trang lứa, cũng như tìm hiểu về thực trạng, nguyên nhân liên quan đến 2 nội dung của phiên họp để đưa ra những kiến nghị xác đáng nhất.

“Em thấy mình rất may mắn khi trở thành đại biểu phiên họp giả định Quốc hội trẻ em lần thứ 2, được đại diện cho 25 triệu thiếu nhi cả nước để nói lên tiếng nói của mình. Em mong rằng, qua phiên họp sẽ lan toả thông điệp tích cực về chăm sóc, bảo vệ trẻ em, tạo môi trường an toàn, lành mạnh cho trẻ em học tập, vui chơi, phát triển toàn diện”, Nguyễn Ngọc Mai An nói.