VCK U17 Quốc gia: Chủ nhà thắng trận, Nam Định ngược dòng thành công

TPO - Sau lễ khai mạc, chiều 15/9, hai trận đấu của bảng A VCK U17 Quốc gia – Cúp Thái Sơn Nam 2025 đã diễn ra. Chủ nhà U17 CLB bóng đá TPHCM đã vượt qua SHB Đà Nẵng với tỷ số sít sao 1-0. Ở trận còn lại, U17 Nam Định đã ngược dòng để đánh bại U17 CAHN.

Cuộc đọ sức giữa U17 CLB bóng đá TPHCM và U17 SHB Đà Nẵng rất được chờ đợi. U17 TPHCM có lợi thế sân nhà, thể hiện rất tốt ở vòng loại bằng chuỗi bất bại nên được đánh giá rất cao.

Lợi thế sân nhà Bà Rịa đã giúp U17 TPHCM nhập cuộc đầy hứng khởi. Sự tự tin ấy nhanh chóng được chuyển hóa thành bàn thắng sớm.

Phút thứ 9, Nguyễn Lê Quang Khôi đi bóng khéo léo bên cánh trái trước khi căng ngang vào trong vòng cấm địa của U17 SHB Đà Nẵng. Văn Tiến phá bóng nhưng lại đưa bóng đập chân Hồ Chi Dân dội ngược vào lưới.

Sang hiệp 2, HLV Đoàn Hùng Sơn tiếp tục cho các học trò đẩy cao đội hình nhằm gia tăng sức ép.

Nhờ vậy, U17 SHB Đà Nẵng kiểm soát bóng nhiều hơn và tạo ra một số cơ hội đáng chú ý. Từ quả phạt góc bên cánh phải của Phan Anh Lực ở phút 72, bóng trúng cột dọc khung thành của U17 CLB Bóng đá TPHCM, làm các thành viên bên phía đội khách tiếc nuối.

Hai phút sau, Nguyễn Đình Giang bật cao đánh đầu trong vòng 5m50, nhưng bóng lại đi chệch khung thành trong gang tấc.

Dù lép vế về thế trận, U17 CLB Bóng đá TPHCM vẫn biết cách tạo ra sự nguy hiểm trong các tình huống phản công.

Phút 86, Quang Khôi có cơ hội dứt điểm sau pha phối hợp nhanh trước vòng cấm, nhưng cú sút của anh đưa bóng đi ra ngoài. Chung cuộc, U17 CLB bóng đá TP.HCM giành chiến thắng với tỷ số sít sao 1-0.

Sau bàn thua, U17 SHB Đà Nẵng chủ động dâng cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Cơ hội đến ở phút 15, khi Trần Khang Duy Bảo tung cú sút về phía khung thành nhưng không đủ hiểm để đánh bại thủ môn Nguyên Chương của đội chủ nhà.

Đến phút 32, Nguyễn Đình Giang của U17 SHB Đà Nẵng bỏ lỡ cơ hội khó tin khi dứt điểm ra ngoài trong thế đối mặt thủ môn.

Các học trò của HLV Đoàn Hùng Sơn dù nỗ lực pressing nhưng không thể xuyên thủng hàng thủ kín kẽ của chủ nhà.

Ở trận còn lại, U17 Nam Định đã có cuộc lội ngược dòng trước U17 CAHN để thắng với tỷ số 2-1.

Đức Huy đưa U17 CAHN vươn lên dẫn điểm ở phút 21. Nam Định sau đó nỗ lực tấn công nhưng phải nhờ những điều chỉnh ở giờ nghỉ giữa hiệp, đội bóng thành Nam mới tỏ ra sắc sảo hơn trong các pha hãm thành.

Tuy nhiên, cuộc lội ngược dòng chỉ diễn ra trong những phút cuối. Người hùng đem về chiến thắng cho U17 Nam Định là Tuân Hoàn khi cầu thủ này lập cú đúp bàn thắng ở các phút 84 và 90 để mang trọn 3 điểm đầy ngoạn mục về cho đội nhà.