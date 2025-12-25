Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thể thao

Google News

Indonesia khởi xướng SEA Games phiên bản mới, mời Australia và New Zealand tham gia

Đặng Lai

TPO - Chủ tịch Ủy ban Olympic Indonesia, ông Raja Sapta Oktohari, vừa hé lộ một tin bất ngờ. Indonesia đã khởi xướng một dự án đầy tham vọng mang tên “SEA Games Plus” và nhiều khả năng năm 2028, dự án này sẽ thành hiện thực.

indonesian-athletes-marching-sea-games-2011-opening.jpg

SEA Games Plus được coi là SEA Games phiên bản mở rộng, với nhiều hơn 11 quốc gia tham dự. Ngoài 11 đoàn thể thao Đông Nam Á, sự kiện này còn quy tụ những đoàn thể thao khác đến từ châu Á và châu Đại Dương. Với SEA Games Plus, các VĐV khu vực sẽ có thêm cơ hội giao lưu, cọ sát nhằm tăng thành tích và có thêm cơ hội cải thiện thu nhập.

Indonesia rất nghiêm túc với kế hoạch này. Thực tế là thời gian qua, họ đã liên hệ mời các đoàn như Bhutan, New Zealand, Australia… Indonesia cũng xác định được địa điểm đăng cai SEA Games Plus vào năm 2028.

Ông Raja Sapta Oktohari - Chủ tịch Ủy ban Olympic Indonesia - nhấn mạnh: "Chúng tôi đang liên lạc với một số quốc gia để khởi động kế hoạch mở rộng Đại hội Thể thao Đông Nam Á. Không chỉ có 11 nước Đông Nam Á mà sẽ có sự tham gia của các quốc gia như Bhutan và các nước từ châu Đại Dương.

untitled-1.jpg
SEA Games Plus dự kiến sẽ diễn ra 1 năm sau SEA Games 34 ở Malaysia

Vì vậy, đây sẽ là một tiêu chuẩn mới. Thông thường, chúng ta xem 11 quốc gia tranh tài tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á, nhưng lần này chúng ta sẽ xem VĐV đến từ các đoàn khác. Đây sẽ là một sự kiện thú vị", ông nói.

Vị quan chức này khẳng định khác với SEA Games, SEA Games Plus sẽ ưu tiên tối đa các môn Olympic. Thay đổi này nhằm giúp các VĐV trong khu vực nâng cao thành tích các môn trong chương trình Thế vận hội, đồng thời tạo ra một phiên bản mang bản sắc rõ ràng hơn.

"Trong thời gian tới, Indonesia sẽ chủ động ưu tiên các môn thể thao Olympic, vì các sự kiện đa môn đòi hỏi nguồn kinh phí đáng kể" ông nói. “Tôi sẽ liên hệ thêm với Fiji, trong khi Australia dự kiến cũng sẽ được mời tham gia SEA Games Plus”.

Đặng Lai
