Chờ vàng futsal nữ Việt Nam

TPO - Thầy trò HLV Nguyễn Đình Hoàng đứng trước cơ hội giành tấm HCV SEA Games 33 trong cuộc đối đầu với Indonesia ở trận chung kết diễn ra chiều nay, 18/12 tại Bangkok, Thái Lan.

Đội tuyển futsal nữ Việt Nam đang đứng trước cơ hội giành tấm HCV SEA Games 33

Tại bán kết, đội tuyển futsal nữ Việt Nam đã chơi một trận xuất sắc trước Philippines. Dù gặp nhiều khó khăn trước lối chơi kỷ luật, phòng ngự chắc chắn của đối thủ trong hiệp 1 nhưng sang hiệp 2, các cô gái Việt Nam đã liên tục gây sức ép để có bàn phá thế bế tắc do công Nguyệt Vi ở phút 25.

Kết quả này được giữ nguyên cho đến khi tiếng còi mãn cuộc cất lên, đưa đội tuyển futsal nữ Việt Nam vào chung kết.

Đối thủ của thầy trò HLV Nguyễn Đình Hoàng, Indonesia cũng không kém phần ấn tượng khi đánh bại chủ nhà Thái Lan ở bán kết. Sau thời gian thi đấu chính thức, 2 đội hoà 4-4 và buộc phải phân định thắng bại trên chấm luân lưu.

Tại đây, Indonesia đã vượt qua áp lực để giành chiến thắng chung cuộc 11-10. Có thể nói, đối diện Indonesia đang tràn đầy khát khao sẽ là thử thách lớn với đội tuyển futsal nữ Việt Nam. BHL đội tuyển futsal nữ Việt Nam cho biết đã nghiên cứu lối chơi cũng như lực lượng của Indonesia để lên phương án chiến thuật hợp lý.

Trước thềm SEA Games 33, cả 2 đội futsal Việt Nam đều được VFF chú trọng đầu tư, tạo điều kiện tập huấn, thi đấu tích luỹ kinh nghiệm. Đây cũng là thời điểm các học trò của HLV Nguyễn Đình Hoàng phát huy tinh thần chiến đấu, nỗ lực để hướng đến mục tiêu cao nhất.

