Thể thao

Google News

Futsal nữ Việt Nam sẵn sàng đánh bại Indonesia trận ra quân SEA Games 33

Trọng Đạt
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Đội tuyển futsal nữ Việt Nam ra quân SEA Games 33 với mục tiêu rõ ràng: giành 3 điểm trước Indonesia. Với quá trình chuẩn bị kỹ lưỡng và tinh thần sẵn sàng chiến đấu, các cô gái futsal đặt mục tiêu tạo đà thuận lợi cho hành trình chinh phục huy chương.

2-4109.jpg

Môn futsal nữ tại SEA Games 33 chính thức khởi tranh hôm nay (12/12). Ở bảng B, đội tuyển futsal nữ Việt Nam sẽ đối đầu Indonesia trong trận mở màn, một cuộc chạm trán hứa hẹn nhiều thách thức khi đối thủ sở hữu lối chơi tốc độ cùng thể lực dồi dào.

Thầy trò HLV Nguyễn Đình Hoàng bước vào trận đấu với tâm thế tự tin sau hơn một tháng chuẩn bị tích cực trong nước và hai trận giao hữu chất lượng với đội tuyển futsal nữ Trung Quốc tại Hàng Châu.

HLV Nguyễn Đình Hoàng khẳng định toàn đội đã sẵn sàng, với chiến thuật được triển khai bài bản, phong độ được đánh giá kỹ lưỡng và tinh thần quyết tâm cao nhất để hướng tới mục tiêu giành kết quả tốt tại SEA Games 33.

2-4161.jpg

Không chỉ quan tâm chuyên môn, VFF còn đặc biệt chú trọng công tác hậu cần. Trước những khó khăn về thực đơn do BTC SEA Games bố trí, các suất ăn bổ sung từ nhà hàng do Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan giới thiệu đã được chuẩn bị nhằm đảm bảo dinh dưỡng tối ưu cho các cầu thủ.

Phó Chủ tịch VFF Trần Anh Tú cũng trực tiếp kiểm tra khách sạn lưu trú của đội tuyển, chỉ đạo bộ phận hậu cần phối hợp chặt chẽ để tạo điều kiện tốt nhất cho sinh hoạt và tập luyện của đội.

Chiều nay (12/12), Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn và Phó Chủ tịch VFF Trần Anh Tú sẽ dự khán trận đấu để tiếp thêm động lực cho các cô gái futsal Việt Nam, trong nỗ lực giành chiến thắng mở màn và tạo đà thuận lợi cho hành trình tranh huy chương.

3.png
Trọng Đạt
#Futsal nữ #SEA Games 33 #Việt Nam #Indonesia #Chinh phục huy chương #Thể thao Việt Nam #Đội tuyển nữ

