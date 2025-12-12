Giải chạy xuyên rừng nguyên sinh đầu tiên ở Việt Nam ra mắt

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

TPO - Ngày 11/12, Công ty CP Phong Nha Wild tổ chức họp báo công bố giải chạy địa hình Phong Nha Wild Trail 2026. Sự kiện thể thao - du lịch quy mô lớn này lần đầu tiên cho phép vận động viên chinh phục các cung đường xuyên lõi rừng nguyên sinh thuộc Di sản thiên nhiên thế giới Phong Nha - Kẻ Bàng.

Giải chạy Phong Nha Wild Trail 2026 do Công ty CP Phong Nha Wild chủ trì, dưới sự chỉ đạo của UBND tỉnh Quảng Trị, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng cùng các đối tác chuyên môn quốc tế.

chay-1-20251211115722.jpg
Toàn cảnh buổi họp báo.

Giải sẽ diễn ra từ ngày 28 – 31/5/2026 tại xã Phong Nha, tỉnh Quảng Trị. Điểm nhấn của mùa giải năm nay là lần đầu tiên tại Việt Nam, vận động viên được cấp phép chạy sâu vào vùng lõi rừng nguyên sinh – khu vực bảo tồn nghiêm ngặt với hệ sinh thái đa dạng và độc đáo.

Năm cự ly được đưa vào thi đấu gồm 5 km, 10 km, 20 km, 50 km và 70 km. Trong đó, các cự ly 50 km và 70 km mở ra hành trình khám phá vùng rừng hàng triệu năm tuổi, mang đến trải nghiệm hiếm có cho những người yêu chạy bộ và thích chinh phục thiên nhiên.

chay-2-20251211115857.jpg
Ban tổ chức giới thiệu hành trình đường đua.

Với thông điệp “Chạy xuyên miền di sản” (Run the Natural’s Heritage), giải chạy hướng đến ba giá trị cốt lõi: bảo tồn hệ sinh thái, phát triển kinh tế địa phương và lan tỏa lối sống xanh.

Phong Nha Wild Trail 2026 kỳ vọng trở thành điểm nhấn thúc đẩy du lịch sinh thái, quảng bá cảnh quan di sản thế giới, đồng thời nâng cao ý thức cộng đồng trong việc bảo tồn thiên nhiên.

Tại họp báo, Ban Tổ chức và Hiệp hội Chạy đường dài Châu Á - Châu Đại Dương (AOUA) đã ký kết hợp tác, đưa Phong Nha Wild Trail trở thành thành viên đầu tiên của AOUA tại Việt Nam.

chay-4-20251211120029.jpg
Ký kết hợp tác.

Phong Nha Wild Trail 2026 kỳ vọng mang đến hành trình thể thao - du lịch trọn vẹn, nơi mỗi bước chạy góp phần giữ gìn và lan tỏa giá trị di sản thiên nhiên.

Hoàng Nam
