Giải chạy HHM: 16 năm đồng hành cùng cộng đồng quốc tế tại Ciputra Hanoi

Với mục tiêu khuyến khích tinh thần rèn luyện thể thao và xây dựng một môi trường sống xanh - khỏe - kết nối, Giải chạy HHM đã trở thành một trong những hoạt động cộng đồng tiêu biểu được tổ chức thường niên tại Khu đô thị Quốc tế Ciputra Hanoi.

Trải qua 16 lần tổ chức, giải chạy không chỉ thu hút đông đảo cư dân và vận động viên trong nước, mà còn trở thành điểm hẹn quen thuộc của cộng đồng quốc tế đang sinh sống và làm việc tại Hà Nội.

Năm 2025, Giải chạy HHM - chủ đề “Vì thiên nhiên và sức khỏe” – diễn ra vào sáng 16.11 với sự tham gia của hơn 320 vận động viên. Hai cự ly 5km và 10km tiếp tục là lựa chọn hàng đầu với số lượng đăng ký vượt hơn 100 người mỗi cự ly. Đáng chú ý, Giải năm nay có hơn 50% vận động viên là cư dân nước ngoài đến từ 26 quốc gia, mang đến một không khí đa văn hóa giàu sắc màu, đúng với tinh thần của một sự kiện được tổ chức ngay trong lòng khu đô thị quốc tế hàng đầu Hà Nội.

Không chỉ đóng vai trò là tài trợ địa điểm tổ chức, Ciputra Hanoi luôn đồng hành cùng Ban Tổ chức ngay từ những ngày đầu triển khai kế hoạch. Suốt nhiều năm, sự phối hợp nhịp nhàng giữa các phòng ban của Ciputra Hanoi và đội ngũ tổ chức giải đã tạo nên một mô hình sự kiện chuyên nghiệp, an toàn và hiệu quả, đáp ứng đầy đủ yêu cầu về cấp phép, hậu cần và nhóm tình nguyện viên hỗ trợ giải.

Song hành cùng Ciputra Hanoi là sự góp mặt của nhiều đơn vị uy tín: Bệnh viện Hanoi French trong công tác y tế - sơ cứu, Pocari Sweat bảo trợ nước uống bù khoáng, cùng các đối tác hoạt động cộng đồng như Jolo English, ActiUp, Fipix, Ao Taa… Sự đồng hành này góp phần nâng tầm chất lượng chương trình, tạo nên trải nghiệm vận động tích cực và văn minh cho người tham gia.

Để một sự kiện chạy bộ quy mô quốc tế diễn ra trọn vẹn, không thể không kể tới sự hỗ trợ bền bỉ của các bộ phận nội bộ Ciputra Hanoi: Lực lượng An ninh Công sản, đảm nhiệm trật tự phân luồng toàn tuyến chạy an toàn và sạch đẹp; cùng Ciputra Club, hỗ trợ mặt bằng và vận hành sự kiện. Mỗi bộ phận đều góp phần để HHM trở thành một “dấu ấn cộng đồng” được duy trì liên tục nhiều năm qua.

Giải chạy HHM không chỉ là hoạt động rèn luyện sức khỏe, mà còn là biểu tượng cho nếp sống văn minh - năng động - thân thiện với môi trường tại Ciputra Hanoi. Qua từng năm, sự kiện góp phần xây dựng hình ảnh Ciputra không chỉ là một khu đô thị đáng sống, mà còn là trung tâm gắn kết cộng đồng quốc tế, nơi mọi cư dân đều có cơ hội trải nghiệm những giá trị tích cực của lối sống xanh và bền vững.

Với thành công của mùa giải 2025, HHM tiếp tục khẳng định vai trò là một trong những hoạt động cộng đồng có dấu ấn mạnh mẽ nhất tại Ciputra Hanoi. Sự kiện hứa hẹn sẽ tiếp tục đổi mới, lan tỏa và phát triển trong những năm tiếp theo, trở thành cầu nối giữa cư dân, bạn bè quốc tế và những người yêu chạy bộ trên khắp Hà Nội.