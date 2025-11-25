Liên đoàn Điền kinh Việt Nam luôn sát cánh cùng báo Tiền Phong trong các giải chạy

TPO - Với tư cách là đơn vị đồng hành về chuyên môn, Liên đoàn Điền kinh Việt Nam luôn sát cánh cùng báo Tiền Phong trong các giải chạy.

Công nhận chuẩn đẳng cấp phải sau 2 năm

Trả lời báo chí tại buổi họp báo Giải Tiền Phong Half Marathon lần thứ nhất - năm 2025, ông Nguyễn Trung Hinh - Phó Chủ tịch Liên đoàn Điền kinh Việt Nam, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Liên đoàn Điền kinh TPHCM, Phó trưởng Ban Tổ chức phụ trách chuyên môn trọng tài, cho biết, hiện nay, toàn quốc có rất nhiều đơn vị tổ chức giải chạy marathon. Tuy nhiên, để được công nhận đẳng cấp và công nhận chuẩn thì chỉ có Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài báo Tiền Phong, một năm chỉ tổ chức 1 lần.

Ông Nguyễn Trung Hinh - Phó Chủ tịch Liên đoàn Điền kinh Việt Nam, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Liên đoàn Điền kinh TPHCM.

Những vận động viên tham gia Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài báo Tiền Phong, thì 3 người đạt hạng đầu được công nhận là kiện tướng, từ hạng 4 đến hạng 10 được công nhận cấp 1 của quốc gia.

Liên đoàn Điền kinh Việt Nam cũng có những tiêu chí để được công nhận đẳng cấp và công nhận chuẩn. Cụ thể, đường chạy phải được công nhận là đường chạy chuẩn của Liên đoàn Điền kinh Việt Nam.

“Sau khi đạt chuẩn, muốn công nhận chuẩn đẳng cấp thì phải đáp ứng tiêu chí, yêu cầu của Liên đoàn Điền kinh Việt Nam về đường chạy chuẩn, điều lệ, tối thiểu có 20 trọng tài chuyên môn, giám sát của Liên đoàn Điền kinh Việt Nam”, ông Hinh nói.

Theo ông Hinh, với tư cách là đơn vị đồng hành về chuyên môn, Liên đoàn Điền kinh Việt Nam luôn sát cánh cùng báo Tiền Phong trong các giải chạy. Năm nay, báo Tiền Phong tổ chức tại TPHCM, muốn nâng tầm để công nhận đẳng cấp thì báo Tiền Phong phải đăng ký, có báo cáo về công tác tổ chức sau 2 năm để công nhận chuẩn đẳng cấp cho Giải Tiền Phong Half Marathon.

Xem xét mở rộng cự ly từ 21 km lên 42 km

Trao đổi tại buổi họp báo, nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập báo Tiền Phong, Trưởng Ban tổ chức giải chia sẻ: Giải chạy được tổ chức vào thời điểm đẹp nhất của TPHCM, khi thành phố bắt đầu bước vào không khí Giáng sinh, thời tiết buổi sáng dễ chịu và các cung đường đều rất đẹp.

Nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập báo Tiền Phong, Trưởng Ban tổ chức giải, trả lời câu hỏi của phóng viên, runner tại buổi họp báo.

Theo nhà báo Phùng Công Sưởng, Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài báo Tiền Phong suốt 66 năm qua - từ 1958 đến nay - chưa bao giờ bị gián đoạn, bất chấp những biến động trong từng giai đoạn lịch sử. Điều này thể hiện sự kiên định của báo Tiền Phong với thể thao cộng đồng và thể thao đỉnh cao, không để các yếu tố ngoại cảnh làm đứt gãy truyền thống.

Nhà báo Phùng Công Sưởng cũng cho biết, những năm gần đây, lãnh đạo rất nhiều địa phương bày tỏ mong muốn mời báo Tiền Phong về địa phương tổ chức giải.

Theo Tổng Biên tập báo Tiền Phong, Tiền Phong Half Marathon đánh dấu sự mở rộng phương thức tổ chức của báo Tiền Phong. Ban Tổ chức sẽ đánh giá lại toàn bộ quá trình tổ chức tại TPHCM năm nay để xem xét mở rộng cự ly từ 21 km lên 42 km, đồng thời lựa chọn địa điểm phù hợp thông qua trao đổi với các đơn vị chuyên môn, nhà tài trợ và các địa phương.

Nhà báo Phùng Công Sưởng khẳng định tinh thần của Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài báo Tiền Phong luôn mang lại sự mới mẻ bằng cách thay đổi địa điểm đăng cai qua từng năm. Và, Tiền Phong Half Marathon cũng sẽ tiếp tục được nghiên cứu để chọn những địa điểm phù hợp nhất.