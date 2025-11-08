Tiền Phong Half Marathon 2025 'cháy vé' chỉ sau 15 phút mở đăng ký

TPO - Chỉ 15 phút sau khi mở đăng ký, toàn bộ 2.000 suất tham dự Tiền Phong Half Marathon 2025 đã được lấp đầy. Con số kỷ lục này không chỉ phản ánh sức hút của phong trào chạy bộ đang lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng, mà còn khẳng định vị thế của giải chạy mang thương hiệu báo Tiền Phong trong hệ sinh thái thể thao Việt Nam.

Diễn ra từ ngày 12 đến 14/12/2025 tại Khu đô thị Vạn Phúc (TPHCM), Tiền Phong Half Marathon hướng đến mục tiêu tạo sân chơi lành mạnh, khuyến khích lối sống năng động, rèn luyện sức khỏe và kết nối cộng đồng yêu chạy bộ trên khắp cả nước.

Thông qua hệ thống truyền thông rộng khắp, giải còn góp phần quảng bá hình ảnh địa phương, giới thiệu những nét đặc trưng về văn hóa, con người và du lịch của thành phố mang tên Bác đến bạn bè quốc tế. Đây cũng là lần đầu tiên báo Tiền Phong tổ chức một giải chạy half marathon bên cạnh Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài báo Tiền Phong với 66 mùa đã tổ chức.

Tiền Phong Half Marathon 2025 bao gồm ba cự ly thi đấu: 21,1km, 10km và 5km, dành cho cả vận động viên nam và nữ. Ở cự ly half marathon, các runner sẽ được chia theo năm nhóm tuổi: 16 - 29, 30 - 39, 40 - 49, 50 - 59 và từ 60 tuổi trở lên.

Mọi cá nhân trong và ngoài nước đều có thể tham dự khi đáp ứng điều kiện về độ tuổi, sức khỏe và tuân thủ quy định của Ban tổ chức. Với cự ly 21,1km, vận động viên phải từ 16 tuổi trở lên (sinh từ năm 2009 trở về trước), trong khi các runner dưới 18 tuổi ở mọi cự ly đều cần có người giám hộ xác nhận theo mẫu cam kết miễn trừ trách nhiệm do Ban tổ chức phát hành.

Ban tổ chức cũng công bố thời gian giới hạn (cut-off time) cho từng cự ly: 3 giờ 30 phút đối với 21,1km, 2 giờ 30 phút với 10km và 1 giờ 30 phút với 5km. Sau thời gian này, các điểm tiếp nước, hỗ trợ y tế và dịch vụ trên đường chạy sẽ được đóng lại, nhằm đảm bảo an toàn và tính chuyên nghiệp cho toàn bộ sự kiện.

Đặc biệt, những vận động viên có thành tích nổi bật tại các giải chạy uy tín trong năm 2025 có thể đăng ký tham gia nhóm xuất phát pen Elite, nơi quy tụ các runner hàng đầu cả nước, cùng tranh tài trong không khí cạnh tranh nhưng đậm tình đồng đội.

Cơ cấu giải thưởng năm nay tiếp tục duy trì sự hấp dẫn và công bằng, gồm giải nhất, nhì, ba cho cả nam và nữ ở từng cự ly. Riêng cự ly half marathon còn có thêm hạng mục trao thưởng theo nhóm tuổi, khuyến khích tinh thần rèn luyện thể thao ở mọi thế hệ.

Là đơn vị tổ chức, báo Tiền Phong mang đến Tiền Phong Half Marathon 2025 bằng kinh nghiệm dày dặn và uy tín gần 70 năm trong lĩnh vực tổ chức thể thao. Từ Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài báo Tiền Phong - một trong những sự kiện có lịch sử lâu đời nhất Việt Nam - đến Siêu cúp Bóng đá Quốc gia, Giải Vô địch Golf Quốc gia và Giải Pickleball Việt Nam 2025, thương hiệu Tiền Phong luôn gắn liền với những sự kiện thể thao quy mô, an toàn và truyền cảm hứng mạnh mẽ.

Với Tiền Phong Half Marathon 2025, báo Tiền Phong tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong trong việc mở rộng hệ sinh thái thể thao cộng đồng, mang tinh thần thể thao đến gần hơn với công chúng. Đây không chỉ là một cuộc đua về tốc độ, mà còn là hành trình của ý chí, nghị lực và niềm tự hào.