Nhận định Tottenham vs MU, 19h30 ngày 8/11: Cuộc hẹn 'nóng' ở Bắc London

TPO - Nhận định bóng đá Tottenham vs MU, vòng 11 Ngoại hạng Anh, lúc 19h30 ngày 8/11 - Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Trận đấu hứa hẹn cân bằng và khó đoán định: Tottenham có lợi thế sân nhà nhưng chịu tổn thất lớn về lực lượng, trong khi MU đang dần tìm lại phong độ và sự gắn kết dưới thời HLV Ruben Amorim.

Nhận định trước trận đấu

Sau khi bị chính khán giả nhà la ó vì thất bại bạc nhược 0-1 trước Chelsea cuối tuần qua, Tottenham đã nhanh chóng lấy lại tinh thần bằng chiến thắng 4-0 đầy thuyết phục trước Copenhagen ở Champions League.

Sau khi dẫn 2-0 và chỉ còn 10 người khi Brennan Johnson nhận thẻ đỏ, Tottenham vẫn khiến người hâm mộ ngất ngây với siêu phẩm solo của Micky van de Ven, trước khi Joao Palhinha ấn định tỷ số 4-0.

Chiến thắng ấy giúp Spurs thắp lại niềm tin, nhưng HLV Thomas Frank vẫn tỏ ra thận trọng. “Đội bóng đã tiến thêm một bước, cả về phong cách lẫn đội hình. Nhưng chúng tôi cần chứng minh rằng đây không chỉ là một trận đấu bùng nổ nhất thời", ông chia sẻ.

Hiện Tottenham xếp thứ 6 trên BXH, chỉ kém Liverpool (thứ 3) đúng 1 điểm. Một chiến thắng trước MU sẽ giúp họ lần đầu tiên kể từ mùa 1959/60 thắng Quỷ đỏ ba trận liên tiếp ở hạng đấu cao nhất nước Anh, sau khi đã hoàn tất cú “đúp” mùa trước.

Tuy vậy, các con số lại không ủng hộ đội chủ nhà: Tottenham là CLB thua sân nhà nhiều nhất Premier League trong năm 2025 (9 trận). Trong lịch sử, họ chỉ hai lần để thua sân nhà nhiều hơn vào các năm 1994 và 2003 (10 trận mỗi năm). Bản thân HLV Thomas Frank cũng mới chỉ thắng 3 trong 16 trận sân nhà gần nhất ở Premier League (hòa 4, thua 9), tính cả giai đoạn còn dẫn dắt Brentford.

Ở chiều ngược lại, HLV Ruben Amorim và các học trò đang cho thấy sự tiến bộ rõ rệt sau giai đoạn mở màn đầy trắc trở. Sau thất bại 1-3 trước Brentford hồi cuối tháng 9, MU đã thắng liền ba trận ở Premier League trước khi hòa 2-2 với Nottingham Forest cuối tuần qua.

Tại City Ground, dù dẫn trước 1-0 trong hiệp một, Quỷ đỏ bất ngờ để Gibbs-White và Nicolo Savona ghi hai bàn chỉ trong ba phút. Tuy nhiên, Amad Diallo đã sắm vai người hùng khi tung cú vô-lê tuyệt đẹp ở phút 81, giúp đội khách giữ lại một điểm và nối dài chuỗi 4 trận liên tiếp ghi từ hai bàn trở lên.

Amorim, người vừa được đề cử cho danh hiệu HLV xuất sắc nhất tháng 10, khẳng định: “Các cầu thủ đang cống hiến tất cả, nhưng tôi tin họ vẫn còn có thể làm tốt hơn nữa". Ông cũng nhấn mạnh rằng đội cần cải thiện thể lực và cường độ thi đấu, điều đã bị sụt giảm trong trận hòa với Forest.

Hiện MU đứng thứ 8, chỉ kém Tottenham và Chelsea về hiệu số. Một kết quả khả quan ở Bắc London sẽ giúp Quỷ đỏ bất bại 5 trận liên tiếp lần đầu kể từ đầu năm 2024, giai đoạn họ cũng từng ghi từ hai bàn trở lên trong 5 trận liền.

Dẫu vậy, thành tích đối đầu lại là nỗi ám ảnh khi MU đã không thắng Tottenham trong 7 lần chạm trán gần nhất trên mọi đấu trường (hòa 2, thua 5), trong đó thua cả 4 trận gần nhất. Lần cuối cùng có đội thắng Quỷ đỏ 5 trận liền là Liverpool trong giai đoạn 2000 -2002.

Thông tin lực lượng

Tottenham Hotspur đang đối mặt với cơn “bão chấn thương” nghiêm trọng. Hàng loạt trụ cột sẽ vắng mặt gồm James Maddison, Dejan Kulusevski, Radu Dragusin, Dominic Solanke, Yves Bissouma, Ben Davies, Kota Takai và Archie Gray.

Ngoài ra, Lucas Bergvall vẫn chưa thể ra sân do đang trong giai đoạn hồi phục. Mohammed Kudus bỏ ngỏ khả năng ra sân sau khi bỏ lỡ trận thắng Copenhagen giữa tuần.

Phía bên kia, MU chỉ có một ca chấn thương dài hạn là Lisandro Martinez.

Đội hình dự kiến Tottenham (3-4-3): Vicario; Porro, Romero, Van de Ven, Spence; Bentancur, Palhinha, Sarr; Kudus, Richarlison, Simons. MU (3-4-3): Lammens; Yoro, De Ligt, Shaw; Amad, Casemiro, Fernandes, Dalot; Mbeumo, Cunha, Sesko.

Dự đoán tỷ số: Tottenham 2- 2 MU