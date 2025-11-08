Nhận định Union Berlin vs Bayern Munich, 21h30 ngày 8/11: Át vía chủ nhà

TPO - Nhận định bóng đá Union Berlin vs Bayern Munich, Bundesliga - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Giữa lúc Bayern Munich đang thăng hoa tột đỉnh, Union Berlin lại rơi vào khủng hoảng. “Hùm xám” bước vào vòng 10 với khí thế của kẻ thống trị, sẵn sàng tiếp tục cuộc dạo chơi trên đỉnh.

Harry Kane đang có mùa giải hay nhất sự nghiệp.

Nhận định trước trận đấu Union Berlin vs Bayern Munich

Bayern Munich đang sống trong giai đoạn rực rỡ nhất của mùa giải, thậm chí có thể nói là ở đỉnh cao phong độ suốt nhiều năm trở lại đây. Mọi đối thủ đều trở thành nạn nhân trong cỗ máy chiến thắng của HLV Vincent Kompany. Tính trên mọi đấu trường, “Hùm xám xứ Bavaria” đã thắng liên tiếp 16 trận, chuỗi thành tích khiến cả châu Âu phải nể phục.

Chiến thắng mới nhất của họ càng chứng minh đẳng cấp vượt trội. Mặc dù phải thi đấu thiếu người trong phần lớn thời gian, Bayern vẫn xuất sắc đánh bại ĐKVĐ PSG tại Parc des Princes ở vòng phân hạng Champions League. Sự bản lĩnh, kinh nghiệm và khả năng tận dụng cơ hội tuyệt đối của đội bóng Đức tiếp tục được thể hiện trọn vẹn.

Sau 9 vòng đấu, Bayern Munich đã độc chiếm ngôi đầu Bundesliga với 27 điểm tuyệt đối, tạo ra khoảng cách 5 điểm với đội bám đuổi Leipzig. Không chỉ chiến thắng, họ còn thắng theo cách thuyết phục và toàn diện nhất, khi ghi tới 33 bàn (nhiều nhất giải), đồng thời chỉ để thủng lưới 4 bàn (thấp nhất giải).

Nếu coi Bundesliga là một cuộc đua marathon, thì Bayern hiện đang chạy bằng động cơ phản lực. Họ không chỉ mạnh nhờ lực lượng đồng đều mà còn sở hữu một Harry Kane đang đạt phong độ hủy diệt. Tiền đạo người Anh đã ghi 12 bàn sau 9 trận đấu và dẫn đầu danh sách ghi bàn của giải đấu.

Trong khi Bayern đang thăng hoa, Union Berlin lại chìm trong khủng hoảng. Đội bóng thủ đô nước Đức đã đánh mất hình ảnh khó chịu từng thể hiện ở những mùa giải trước. Chuỗi phong độ nghèo nàn trong thời gian gần đây khiến họ tụt dốc trên bảng xếp hạng và mất đi sự tự tin vốn có.

Thậm chí, lợi thế sân nhà không còn mang lại sự bảo đảm. Thống kê cho thấy Union Berlin chỉ thắng 4 trong 20 trận gần nhất tại “thánh địa” của mình. Hàng thủ thi đấu lỏng lẻo, trong khi tuyến giữa thiếu sáng tạo khiến họ thường xuyên rơi vào thế bị động. Vì thế, cơ hội gây sốc của đội bóng thủ đô trước Bayern gần như là con số không.

Phong độ, lịch sử đối đầu Union Berlin vs Bayern Munich

Union Berlin đang trải qua chuỗi 3 trận liên tiếp không biết đến chiến thắng. Lần gần nhất đội bóng thủ đô có được niềm vui đã diễn cách đây gần 1 tháng.

Bayern Munich thắng 16 trận liên tiếp. Đội bóng xứ Bavaria có khởi đầu ấn tượng nhất trong số các CLB thi đấu tại 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu.

Bayern Munich bất bại 12 trận liên tiếp trước Union Berlin, trong đó có 8 chiến thắng.

Thông tin lực lượng Union Berlin vs Bayern Munich

Union Berlin không có sự phục vụ của Markgraf, Robert Skov và Trimmel

Bayern Munich thiếu Ito, Musiala, Davies do chấn thương.

Đội hình dự kiến Union Berlin vs Bayern Munich

Union Berlin: Ronnow; Leite, Querfeld, Doekhi; Kohn, Khedira, Kemlein, Trimmel; Schafer, Burke; Ilic

Bayern Munich: Neuer; Laimer, Upamecano, Tah, Bischof; Kimmich, Goretzka; Olise, Gnabry, Diaz; Kane.

Dự đoán tỷ số Union Berlin 0-3 Bayern Munich