Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

Google News

Nhận định Union Berlin vs Bayern Munich, 21h30 ngày 8/11: Át vía chủ nhà

Khanh Kiều
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Nhận định bóng đá Union Berlin vs Bayern Munich, Bundesliga - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Giữa lúc Bayern Munich đang thăng hoa tột đỉnh, Union Berlin lại rơi vào khủng hoảng. “Hùm xám” bước vào vòng 10 với khí thế của kẻ thống trị, sẵn sàng tiếp tục cuộc dạo chơi trên đỉnh.

skysports-harry-kane-bayern-munich-6295326.jpg
Harry Kane đang có mùa giải hay nhất sự nghiệp.

Nhận định trước trận đấu Union Berlin vs Bayern Munich

Bayern Munich đang sống trong giai đoạn rực rỡ nhất của mùa giải, thậm chí có thể nói là ở đỉnh cao phong độ suốt nhiều năm trở lại đây. Mọi đối thủ đều trở thành nạn nhân trong cỗ máy chiến thắng của HLV Vincent Kompany. Tính trên mọi đấu trường, “Hùm xám xứ Bavaria” đã thắng liên tiếp 16 trận, chuỗi thành tích khiến cả châu Âu phải nể phục.

Chiến thắng mới nhất của họ càng chứng minh đẳng cấp vượt trội. Mặc dù phải thi đấu thiếu người trong phần lớn thời gian, Bayern vẫn xuất sắc đánh bại ĐKVĐ PSG tại Parc des Princes ở vòng phân hạng Champions League. Sự bản lĩnh, kinh nghiệm và khả năng tận dụng cơ hội tuyệt đối của đội bóng Đức tiếp tục được thể hiện trọn vẹn.

Sau 9 vòng đấu, Bayern Munich đã độc chiếm ngôi đầu Bundesliga với 27 điểm tuyệt đối, tạo ra khoảng cách 5 điểm với đội bám đuổi Leipzig. Không chỉ chiến thắng, họ còn thắng theo cách thuyết phục và toàn diện nhất, khi ghi tới 33 bàn (nhiều nhất giải), đồng thời chỉ để thủng lưới 4 bàn (thấp nhất giải).

Nếu coi Bundesliga là một cuộc đua marathon, thì Bayern hiện đang chạy bằng động cơ phản lực. Họ không chỉ mạnh nhờ lực lượng đồng đều mà còn sở hữu một Harry Kane đang đạt phong độ hủy diệt. Tiền đạo người Anh đã ghi 12 bàn sau 9 trận đấu và dẫn đầu danh sách ghi bàn của giải đấu.

Trong khi Bayern đang thăng hoa, Union Berlin lại chìm trong khủng hoảng. Đội bóng thủ đô nước Đức đã đánh mất hình ảnh khó chịu từng thể hiện ở những mùa giải trước. Chuỗi phong độ nghèo nàn trong thời gian gần đây khiến họ tụt dốc trên bảng xếp hạng và mất đi sự tự tin vốn có.

Thậm chí, lợi thế sân nhà không còn mang lại sự bảo đảm. Thống kê cho thấy Union Berlin chỉ thắng 4 trong 20 trận gần nhất tại “thánh địa” của mình. Hàng thủ thi đấu lỏng lẻo, trong khi tuyến giữa thiếu sáng tạo khiến họ thường xuyên rơi vào thế bị động. Vì thế, cơ hội gây sốc của đội bóng thủ đô trước Bayern gần như là con số không.

Phong độ, lịch sử đối đầu Union Berlin vs Bayern Munich

Union Berlin đang trải qua chuỗi 3 trận liên tiếp không biết đến chiến thắng. Lần gần nhất đội bóng thủ đô có được niềm vui đã diễn cách đây gần 1 tháng.

Bayern Munich thắng 16 trận liên tiếp. Đội bóng xứ Bavaria có khởi đầu ấn tượng nhất trong số các CLB thi đấu tại 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu.

Bayern Munich bất bại 12 trận liên tiếp trước Union Berlin, trong đó có 8 chiến thắng.

Thông tin lực lượng Union Berlin vs Bayern Munich

Union Berlin không có sự phục vụ của Markgraf, Robert Skov và Trimmel

Bayern Munich thiếu Ito, Musiala, Davies do chấn thương.

Đội hình dự kiến Union Berlin vs Bayern Munich

Union Berlin: Ronnow; Leite, Querfeld, Doekhi; Kohn, Khedira, Kemlein, Trimmel; Schafer, Burke; Ilic

Bayern Munich: Neuer; Laimer, Upamecano, Tah, Bischof; Kimmich, Goretzka; Olise, Gnabry, Diaz; Kane.

Dự đoán tỷ số Union Berlin 0-3 Bayern Munich

Khanh Kiều
#Union Berlin vs Bayern Munich #Bundesliga #Union Berlin #Bayern Munich #Nhận định Union Berlin vs Bayern Munich #Tỷ lệ Union Berlin vs Bayern Munich #Soi kèo Union Berlin vs Bayern Munich #Dự đoán Union Berlin vs Bayern Munich #Bayern thắng 16 trận liên tiếp #Bayern bất bại #HLV Kompany

Xem thêm

Cùng chuyên mục