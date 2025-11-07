Danh sách đề cử The Best 2025 không có nhiều bất ngờ

TPO - Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) vừa công bố đề cử cho các giải thưởng The Best 2025. Đúng như dự đoán của giới mộ điệu, không có cái tên nào gây sốc ở các hạng mục chính.

Rạng sáng nay, FIFA đã công bố danh sách đề cử các giải thưởng The Best thường niên. Tâm điểm vẫn là giải Cầu thủ nam xuất sắc nhất năm. Không nằm ngoài dự đoán, những cái tên tranh giải khá giống với những ứng cử viên từng cạnh tranh Quả bóng vàng 2025.

Nhà đương kim vô địch Champions League PSG tiếp tục “thống trị” danh sách đề cử, chiếm 4/11 vị trí, bao gồm Hakimi, Nuno Mendes, Vitinha và Dembele. Phía sau họ là Barcelona với 3 ngôi sao góp mặt là Pedri, Raphinha và Yamal. Những ứng viên còn lại là Harry Kane (Bayern), Mbappe (Real), Cole Palmer (Chelsea) và Salah (Liverpool).

Ở mùa giải mới, Palmer và Salah đều đang gây thất vọng. Palmer gặp vấn đề với chấn thương, trong khi Salah sa sút phong độ. Tuy nhiên, họ vẫn được FIFA đề cử nhờ các thành tích nổi bật ở mùa giải trước.

Theo đánh giá chung của giới chuyên môn, cuộc đua giành The Best 2025 vẫn xoay xung quanh bộ đôi Dembele và Yamal. Các huấn luyện viên và đội trưởng của tất cả 211 đội tuyển quốc gia nam thuộc FIFA cũng sẽ có cơ hội chọn ra ba ứng cử viên hàng đầu cho ba giải thưởng dành cho nam. Đại diện truyền thông (các nhà báo đưa tin về các trận đấu của cả nam và nữ) và người hâm mộ đã đăng ký trên FIFA.com cũng có thể bình chọn cho mỗi giải thưởng.

Bốn nhóm bỏ phiếu có cùng trọng số bầu cử, bất kể số lượng người bỏ phiếu thực tế trong mỗi nhóm (tức là số phiếu của các huấn luyện viên, đội trưởng, nhà báo chuyên môn và người hâm mộ sẽ chiếm 25% tổng số phiếu bầu, bất kể số lượng cử tri trong mỗi nhóm).

Bên cạnh giải thưởng dành cho cầu thủ nam, FIFA cũng công bố danh sách đề cử cho giải Cầu thủ nữ xuất sắc nhất năm, HLV nam và nữ xuất sắc nhất năm, thủ môn nam và nữ xuất sắc nhất năm. Danh sách cụ thể dưới đây:

Cầu thủ nữ xuất sắc nhất năm 2025: Sandy Baltimore (Chelsea, Pháp), Nathalie Björn (Chelsea, Thụy Điển), Aitana Bonmatí (Barcelona, Tây Ban Nha), Lucy Bronze (Barcelona, Anh), Mariona Caldentey (Arsenal, Tây Ban Nha), Temwa Chawinga (Paris FC, Malawi), Kadidiatou Diani (PSG, Pháp), Melchie Dumornay (Lyon, Haiti), Patri Guijarro (Barcelona, Tây Ban Nha), Lindsey Horan (Lyon, Mỹ), Lauren James (Chelsea, Anh), Chloe Kelly (Manchester City, Anh), Ewa Pajor (Wolfsburg, Ba Lan), Clàudia Pina (Barcelona, Tây Ban Nha), Alexia Putellas (Barcelona, Tây Ban Nha), Alessia Russo (Arsenal, Anh) và Leah Williamson (Arsenal, Anh).

Thủ môn nữ xuất sắc nhất năm 2025: Ann-Katrin Berger (Chelsea, Đức), Cata Coll (Barcelona, Tây Ban Nha), Christiane Endler (Lyon, Chile), Hannah Hampton (Chelsea, Anh), Anna Moorhouse (Orlando Pride, Mỹ), Chiamaka Nnadozie (Paris FC, Nigeria) và Phallon Tullis-Joyce (Manchester United, Mỹ).

Thủ môn nam xuất sắc nhất năm 2025: Alisson Becker (Liverpool, Brazil), Thibaut Courtois (Real Madrid, Bỉ), Gianluigi Donnarumma (PSG, Italia), Emiliano “Dibu” Martínez (Aston Villa, Argentina), Manuel Neuer (Bayern Munich, Đức), David Raya (Arsenal, Tây Ban Nha), Yann Sommer (Inter Milan, Thụy Sĩ) và Wojciech Szczęsny (Juventus, Ba Lan).

HLV nam xuất sắc nhất năm 2025: Luis Enrique Martínez (PSG), Hansi Flick (Barcelona), Mikel Arteta (Arsenal), Enzo Maresca (Chelsea), Roberto Martínez (Đội tuyển Bồ Đào Nha), Arne Slot (Liverpool) và Javier Aguirre (Đội tuyển Mexico).

HLV nữ xuất sắc nhất năm 2025: Sonia Bompastor (Chelsea), Jonatan Giráldez (Washington Spirit/Olympique Lyon), Seb Hines (Orlando Pride), Renée Slegers (Arsenal) và Sarina Wiegman (Đội tuyển Anh).