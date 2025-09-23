Quả bóng Vàng 2025 Dembele và hành trình quanh co để vươn tới đỉnh cao

TPO - Ousmane Dembele là câu chuyện về một chàng trai được ban phước, sau đó ném đi tất cả và bắt đầu lại, cuối cùng giành lấy những gì mà anh xứng đáng; hay câu chuyện về một người may mắn nhất khi sở hữu các tố chất thiên tài, nhưng lại trở thành người đen đủi nhất với vô số chấn thương gặp phải, rồi bằng đôi chân của mình tự vươn tới đỉnh cao.

Có thể Lamine Yamal rất xuất sắc. Mohamed Salah, Vitinha và Raphinha cũng vậy. Nhưng không bất ngờ khi Ousmane Dembele được vinh danh là Quả bóng Vàng 2025 trong Gala trao giải tại Nhà hát Theatre du Chatelet, Paris. Như chúng ta đã biết, giải thưởng của France Football được quyết định bởi 100 nhà báo đến từ các quốc gia thuộc tốp 100 trên BXH FIFA. Và các nhà báo thường thích những câu chuyện đầy cảm hứng. Vậy nên họ chọn ngôi sao người Pháp.

Nhiều năm trước, vào năm 2017, Dembele từng được cho ứng viên sáng giá của Quả bóng Vàng khi chuyển đến Barca vào năm 2017 với giá trị chuyển nhượng lên đến 148 triệu euro. Thế nhưng kỳ vọng nhanh chóng hóa thành thất vọng. Trước năm 2025, anh thậm chí chưa từng nằm trong danh sách đề cử của Quả bóng Vàng.

Dembele hạnh phúc nâng cao Quả bóng Vàng 2025.

Khi Dembele còn là một đứa trẻ, anh đã bị ám ảnh bởi bóng đá, luôn lôi kéo bạn bè vào những trận đấu quyết liệt trên nền bê tông thô ráo của khu phố, với cành cây hoặc ba lô làm cầu môn. Vào những lúc chỉ có một mình, Dembele sẽ tới sân của một tòa chung cư, đá quả bóng vào tường để bản thân trở nên giỏi hơn trong việc kiểm soát trái bóng.

Theo Moustapha Diatta, bạn thân của Dembele khi cả hai sống cùng tòa nhà ở La Madeleine, một quận nghèo của thị trấn Evreux thuộc Normandy, nằm cách Paris 60 dặm về phía tây. Diatta nói với tờ The Athletic, rằng những ngày tháng tuổi thơ, "cả hai chỉ xoay quanh bóng đá", và "Dembele luôn mang theo bóng bên mình", "với tài năng thiên bẩm cậu ấy có thể sút bóng bằng cả hai chân và rê bóng thuần thục”.

Rồi Dembele đã nhiều lần nói với cậu bạn thân về việc "sẽ trở thành một cầu thủ vĩ đại, tương tự David Beckham, Steven Gerrard và Lionel Messi mà cậu ngưỡng mộ”. "Một trong những nét tính cách của Dembele, là khi muốn điều gì, cậu ấy sẽ làm mọi cách để đạt được", Diatta cho biết.

Kết quả Quả bóng Vàng 2925.

Theo từng bước, Dembele đã tiến gần tới viễn cảnh mơ ước. Những năm đầu sự nghiệp tại Rennes và Dortmund, anh là hiện thân của một tài năng phi thường, người sở hữu tốc độ xé gió và tạo nên những pha rê bóng uyển chuyển. Khi Dembele ghi bàn với nụ cười rạng rỡ, các đối thủ vẫn còn ngơ ngác không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

Thế nhưng tại Barca, ​​sau thương vụ chuyển nhượng kỷ lục 135 triệu euro, hành trình của Dembele bị đứt gãy. Trong 6 năm, bao quanh anh là chấn thương, những lời phàn nàn liên tục về khả năng giữ nhịp và tính chuyên nghiệp của anh, cùng nỗi sợ hãi về sự lụi tàn có lẽ không thể tránh khỏi.

Trước khi gia nhập Barca, ​​Dembele chưa từng gặp chấn thương nghiêm trọng. Nhưng chỉ trong vòng hai tuần sau khi ra mắt tại Camp Nou ngập tràn ánh nắng, anh đã bị đứt gân cơ nhị đầu đùi trái và ngồi ngoài gần bốn tháng. Điều tồi tệ, đây chính là khởi đầu cho chuỗi ngày đau khổ khi cơ thể liên tục bị phản bội Dembele. Ngày rời đi vào mùa hè 2023, sau 6 mùa gắn bó với chưa đầy 200 trận, anh đã bỏ lỡ không dưới 119 trận đấu vì chấn thương.



Dembele trở thành cầu thủ Pháp thứ 6 đoạt Quả bóng Vàng.

Vấn đề đáng lo ngại là Dembele gần như buông xuôi trong thời gian bị chấn thương hành hạ. Tại Barcelona, anh sống cùng Diatta và một người chú trong ngôi nhà sang trọng thuộc khu phố thượng lưu Pedralbes, ăn, ngủ hoặc chơi điện tử.

Một người từng làm việc cùng Dembele thời ở Barca than phiền anh "không có tư duy chuyên nghiệp, với thói quen ăn uống tệ hại và bị phạt nhiều lần vì đến muộn, cũng như ngủ quên ở nhà đến mức bỏ lỡ các cuộc hẹn khám bệnh".

Mãi sau này, nhờ những lời khuyên của người đại diện Moussa Sissoko, Dembele dần thay đổi. Anh thuê đầu bếp riêng, loại bỏ coca-cola và đồ ăn sẵn khỏi thực đơn, thay vào đó là cá tráp biển, cá vược, gà lôi và rau củ.

Dembele cũng bắt đầu tập tành nghiêm túc với HLV thể hình, cựu vận động viên chạy nước rút xuất sắc Salah Ghaidi, và chuyên gia vật lý trị liệu Jean-Baptiste Duault. Anh đã thành công trong việc xây dựng nền tảng thể lực tốt và hình thành cơ chế phòng ngừa chấn thương, đồng thời thiết kế một lịch trình tập luyện hàng ngày nhằm tăng cường và bảo vệ các cơ bắp từng là nguyên nhân khiến anh sa sút.

Dembele khóc trong xúc động ở Lễ trao giải.

Chuyển đến PSG là bước tiến lớn nữa để Dembele phát huy hết khả năng, trở lại với hình ảnh một siêu sao. Bên cạnh thể chất sung mãn, anh cũng cải thiện đáng kể lối chơi dưới sự dẫn dắt của HLV Luis Enrique. Hình ảnh cầu thủ lười biếng và vô kỷ luật biến mất. Giờ đây Dembele được biết đến là chiến binh dũng mãnh, sẵn sàng hy sinh vì tập thể và không ngại hỗ trợ phòng ngự, pressing không ngừng nghỉ nhưng cũng rất sẵn sàng cho các pha bứt phá, hủy diệt đối thủ bằng cả hai chân.

Trong quá khứ PSG chưa bao giờ vô địch Champions League. Giấc mơ này càng trở nên xa vời trong những tháng đầu mùa giải trước. Tuy nhiên Luis Enrique đã điều chỉnh chiến thuật một cách xuất sắc, lấy Dembele là trung tâm.

Anh liên tục tỏa sáng khi PSG cần nhất, giúp họ giành cú ăn ba và thêm cả Trophee des Champions (Siêu cúp Pháp) và Siêu cúp châu Âu. Dembele cũng tỏa sáng rực rỡ trên phương diện cá nhân, ghi 27 bàn sau 22 trận trong suốt mùa đông và đầu mùa xuân, để khi mùa giải kết thúc, sở hữu 35 bàn thắng trên mọi đấu trường, chỉ ít hơn 5 bàn so với tổng số bàn thắng anh ghi được trong suốt thời gian ở Barca.

Có một chi tiết thú vị, sự thăng tiến của Dembele gắn liền với Quả bóng Vàng. Từng nói rằng Quả bóng Vàng "là Chén Thánh trong bóng đá, là ước mơ của mọi cầu thủ" nhưng Dembele không nghĩ rằng nó sẽ thuộc về mình.

Thế nhưng HLV Luis Enrique và Ban huấn luyện đã liên tục gieo rắc ý tưởng đó vào đầu anh suốt mùa giải 2024/25. Họ nhắc đến Quả bóng Vàng bất cứ khi nào có cơ hội, vừa để khích lệ anh, vừa tăng cường sự tự tin và khiến anh tin rằng mình hoàn toàn xứng đáng với danh hiệu đó.

"Mỗi khi mọi người thấy tôi, họ sẽ hô tên tôi và hét lên 'Quả bóng Vàng, Quả bóng Vàng!", Dembele kể với FourFourTwo. Tác động này dẫn đến sự thay đổi trong cách tiếp cận của Dembele. Trước đây anh chỉ chú trọng vào rê dắt, phô diễn kỹ thuật, thì bây giờ, ưu tiên là sự hiệu quả, tức bàn thắng và chiến thắng chung cuộc.