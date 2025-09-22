Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thể thao

Google News

HLV Ninh Bình nói gì khi quật ngã đương kim vô địch Thép Xanh Nam Định?

Trọng Đạt
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - HLV Gerard Albadajelo tự hào về màn trình diễn của các học trò, sau khi Ninh Bình đánh bại nhà đương kim vô địch Thép Xanh Nam Định 2-0 ở vòng 4 LPBank V.League 2025/26 tối 22/9.

screen-shot-2025-09-22-at-214615.png

Trên sân nhà, Ninh Bình chơi đầy tự tin và hiệu quả. Hai bàn thắng của Hoàng Đức và Thanh Thịnh giúp đội bóng bóng này giành trọn 3 điểm, duy trì mạch toàn thắng sau 4 trận đấu đầu tiên.

Đáng chú ý, nơi khung gỗ, thủ thành Đặng Văn Lâm đã có một ngày thi đấu chói sáng, liên tục cản phá những pha dứt điểm nguy hiểm của hàng công Thép Xanh Nam Định.

Trong buổi họp báo sau trận, HLV Albadajelo phát biểu: “Chúng tôi biết đây sẽ là trận đấu vô cùng khó khăn. Thép Xanh Nam Định cho thấy vì sao họ là nhà vô địch. Họ chiến đấu đến tận phút cuối. Nhưng các cầu thủ của tôi đã chơi rất thông minh và giành một chiến thắng quan trọng cho người hâm mộ. Tôi thật sự hạnh phúc, đặc biệt là khi thấy bầu không khí tuyệt vời trên khán đài hôm nay".

Nhà cầm quân người Tây Ban Nha không giấu sự tự hào khi nói về màn trình diễn xuất sắc của thủ môn Văn Lâm: “Tôi nghĩ hôm nay Văn Lâm đã làm đúng những gì chúng tôi mong đợi. Với sự khiêm tốn và tôn trọng dành cho tất cả thủ môn ở giải đấu này, tôi vẫn cho rằng mình may mắn sở hữu thủ môn xuất sắc nhất Việt Nam. Cậu ấy chứng minh điều đó bằng phong độ và bản lĩnh trong khung thành. Văn Lâm đã làm những gì cậu ấy giỏi nhất: cứu thua và thể hiện mình là một thủ môn lớn. Theo quan điểm cá nhân, đây là thủ môn số một của đất nước".

Sau bốn vòng đấu, Ninh Bình ghi 12 bàn, chỉ thủng lưới 2 lần, dẫn đầu bảng với 12 điểm, hơn Công an Hà Nội 2 điểm và Thép Xanh Nam Định 5 điểm. Thành tích này càng ấn tượng hơn khi Ninh Bình chỉ vừa giành quyền lên chơi LPBank V.League mùa này.

HLV Albadajelo nhấn mạnh: “Đúng là Ninh Bình mới thăng hạng, nhưng chúng tôi có một tập thể xuất sắc. Đây không phải là đội tân binh đúng nghĩa, mà là một câu lạc bộ đã làm việc rất tốt từ nền tảng. Bí quyết của chúng tôi là giữ sự khiêm tốn, nỗ lực mỗi ngày và tập trung vào từng trận đấu. Chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc chăm chỉ để có thể giành chiến thắng ở trận tiếp theo".

Trọng Đạt
