Man City mất điểm trước Arsenal phút bù giờ

TPO - Erling Haaland ghi bàn thắng đưa Man City vươn lên dẫn sớm đầu hiệp 1 nhưng Martinelly kịp toả sáng ở phút bù giờ 90+2, giữ lại 1 điểm cho Arsenal trong cuộc đối đầu ở vòng 5 giải Ngoại hạng Anh. Kết quả 1-1 giúp Arsenal vươn lên vị trí nhì bảng với 10 điểm sau 5 vòng, kém Liverpool 5 điểm.

report Hết giờ! Arsenal 1-1 Man City Arsenal và Man City chia điểm tại Emirates. report Arsenal thực hiện sự thay người cuối cùng 90+6': Tiền vệ Zubimendi rời sân nhường chỗ cho hậu vệ Mosquera. Arsenal không tìm kiếm thêm bàn thắng mà tập trung bảo toàn kết quả hòa. report VÀO!!! Martinelli gỡ hòa cho Arsenal 90+3': Từ đường chuyền vượt tuyến tinh tế của Eze, Martinelli bứt tốc, vượt qua sự đeo bám của hai cầu thủ Man City và khéo léo bấm bóng qua đầu thủ môn Donnarumma, gỡ hòa 1-1 cho Arsenal. report Bù giờ 90': Hiệp 2 có 7 phút bù giờ report Man City thực hiện những thay đổi cuối cùng 87': O’Reilly rời sân và Stones được đưa vào thay thế, trong khi Doku nhường chỗ cho Savinho. report O’Reilly bị đau 84': Trong pha va chạm mạnh với Gonzalez, O’Reilly bị đau và phải nằm sân, các nhân viên y tế lập tức vào kiểm tra. Arsenal thực hiện thay người thứ 4, đưa Nwaneri vào sân thay Trossard. report Doku gây sóng gió 83': Tiền vệ Man city băng vào từ cánh trái, vượt qua ba hậu vệ Arsenal trong vòng cấm và tung cú sút mạnh nhưng bóng chỉ lướt ngang trước mặt khung thành. report Donnarumma nhận thẻ vàng 77': Thủ môn Man City bị trọng tài rút thẻ vàng vì lỗi câu giờ. report Calafiori đánh đầu vọt xà 76': Calafiori chọn đúng vị trí để đánh đầu sau đường tạt của Saka, nhưng cú dứt điểm không chính xác đưa bóng bay vọt xà. Ở bên kia chiến tuyến, Man City thực hiện sự thay đổi thứ ba khi đưa tiền vệ phòng ngự Gonzalez vào thay tiền đạo Haaland, người đã ghi bàn mở tỷ số. report Doku đòi quả đá phạt 72': Doku cố gắng dẫn bóng lên phía trước nhưng bị một cầu thủ Arsenal áp sát. Khi ngã xuống, Doku đòi hưởng quả đá phạt nhưng trọng tài ra hiệu cho trận đấu tiếp tục. report Man City thay người 68': HLV Guardiola có sự điều chỉnh phòng ngự khi đưa Ake vào thay Foden. report Nguy hiểm 60': Từ pha phạt góc, Trossard đi bóng dọc đáy biên rồi căng ngang vào trong. Bóng đi cắt ngang trước khung thành Man City, nhưng rất tiếc không cầu thủ nào của Arsenal kịp chạm chân, bỏ lỡ cơ hội ghi bàn. report Raya cứu thua xuất sắc trước Haaland 57': Trong pha phản công nhanh, Doku cướp bóng và chuyền lên cho Haaland, nhưng cú sút từ rìa vòng cấm của tiền đạo người Na Uy không thắng được thủ môn Raya. report Cơ hội 53': Cú sút từ cánh phải của Saka trong vòng cấm bị Gvardiol cản phá, nhưng bóng rơi tới chân Zubimendi. Trước khung thành, cầu thủ Arsenal tung pha đá ngược đầy nỗ lực, nhưng không chạm trúng bóng. report Donnarumma lại tỏa sáng 50': Thủ môn Man City thể hiện phản xạ xuất sắc, kịp thời đẩy bóng cứu thua sau cú dứt điểm uy lực của Eze. Arsenal đang dồn toàn lực tấn công, tạo sức ép lớn lên khung thành đội khách trong hiệp hai. report Zubimendi suýt ghi bàn 48': Arsenal có cơ hội nguy hiểm nhất từ đầu trận khi Zubimendi tung cú sút từ rìa vòng cấm, bóng khẽ đổi hướng rồi bay vọt xà ngang. Trước đó, Saka đã tạo dấu ấn đầu tiên với pha qua người kỹ thuật và căng ngang vào vòng cấm cho đồng đội. report Timber nhận thẻ vàng 47': Hậu vệ Arsenal phải nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi từ phía sau với Doku. report Hiệp 2 bắt đầu 46': HLV Arteta có hai sự điều chỉnh nhân sự ngay đầu hiệp hai: Eze và Saka được tung vào sân, thay thế cho Madueke và Merino. report Hết hiệp 1 45+4': Trọng tài nổi còi kết thúc hiệp thi đấu đầu tiên. Man City tạm dẫn 1-0 nhờ bàn thắng của Haaland, sau pha kiến tạo chuẩn xác từ Reijnders. report Donnarumma tiếp tục cứu thua 45+2': Nhận đường chuyền từ Rice, Madueke băng vào vòng cấm và tung cú sút quyết đoán ở góc hẹp. Tuy nhiên, thủ môn Donnarumma đã phản xạ xuất sắc, giữ nguyên lợi thế cho Man City. report Bù giờ 45': Hiệp 1 có 4 phút bù giờ report Donnarumma trổ tài 43': Donnarumma băng ra khỏi khung thành, bay người cản phá đường căng ngang nguy hiểm từ cánh phải của Madueke, cứu thua cho Man City. report Rodri sút vọt xà 39': Với pha bứt tốc đầy tốc độ và kỹ thuật, Doku lắt léo đột nhập vòng cấm trước khi chuyền ngược ra cho Rodri. Tuy nhiên, cú dứt điểm của tiền vệ người Tây Ban Nha lại đưa bóng bay vọt xà, bỏ lỡ cơ hội ghi bàn cho Man City. report Silva nhận thẻ vàng đầu tiên của trận đấu 35': Tiền vệ của Man City phải nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi với Gabriel ở cánh phải. report Cầu thủ Arsenal đòi phạt đền 33': Haaland có pha đẩy sau với Timber trong vòng cấm, khiến VAR phải vào cuộc kiểm tra. Tuy nhiên, sau khi xem xét, trọng tài xác định không có phạt đền cho Arsenal. report Madueke nỗ lực bất thành 32': Rice thực hiện pha bấm bóng tinh tế từ ngoài vòng cấm, đưa bóng vượt qua hàng thủ Man City hướng về Madueke. Tuy nhiên, cú đánh đầu cận thành của tân binh Arsenal lại đi chệch khung thành trong gang tấc. report Saka sắp được tung vào sân 29': Ngôi sao vừa bình phục chấn thương gân kheo và đang ngồi dự bị trận này được HLV Arteta cho khởi động cùng với một vài cầu thủ Arsenal khác. report Madueke bứt tốc ấn tượng 28': Tân binh của Arsenal vượt qua hai hậu vệ Man City để xâm nhập vòng cấm rồi căng ngược ra khu vực rìa 16m50. Dù không có đồng đội nào kịp băng vào và hàng thủ Man City đã hóa giải nguy cơ thành công, Madueke vẫn nhận được những tràng pháo tay tán thưởng từ khán đài. report Hai quả phạt góc liên tiếp cho Arsenal 26': Trong tình huống phạt góc đầu tiên, Rice treo bóng xoáy vào khu vực vòng cấm, nhưng thủ môn Donnarumma của Man City đã bật cao đấm bóng giải nguy. Ngay sau đó, Arsenal tiếp tục được hưởng phạt góc. Madueke thực hiện quả tạt, song Rodri đã có mặt đúng lúc để đánh đầu phá bóng ra ngoài. report Raya chặn đứng cú dứt điểm của Reijnders 21': Sau pha mất bóng nguy hiểm của Merino, các cầu thủ Man City nhanh chóng tổ chức tấn công. Họ phối hợp nhịp nhàng trước khi Reijnders tung cú sút từ rìa vòng cấm, nhưng thủ môn Raya đã kịp phản xạ xuất sắc để cứu thua cho Arsenal. report Pha phạt góc đầu tiên 19': Pha phạt góc đầu tiên của trận đấu thuộc về đội chủ nhà. Arsenal vốn rất lợi hại ở các tình huống cố định, nhưng lần này pha treo bóng của Madueke từ cột cờ góc phải không gây ra nguy hiểm cho khung thành đội khách. report Khusanov tiếp tục thi đấu 16': Sau khi được đội ngũ y tế chăm sóc, Khusanov đã sẵn sàng tiếp tục trận đấu. report VAR vào cuộc 14': Hậu vệ Khusanov của Man City nằm sân đau đớn sau pha tranh chấp với Gabriel. VAR đã vào cuộc xem xét nhưng xác nhận không có lỗi. report VÀO!!! Haaland mở tỷ số 8': Man City sớm có bàn thắng ngay ở cú dứt điểm đầu tiên của trận đấu, khi Haaland tung cú sút hiểm hóc đưa bóng găm vào góc thấp bên trái khung thành. Trong tình huống phối hợp tấn công trước đó, Reijnders có pha bứt tốc đầy tốc độ từ giữa sân, xộc thẳng vào vòng cấm rồi chuyền sang cánh phải cho Haaland. Tiền đạo người Na Uy lập tức tung cú dứt điểm chuẩn xác, vượt ngoài tầm cản phá của thủ môn Raya dù anh đã bay người hết cỡ. report Arsenal nhập cuộc chủ động 3': Arsenal khởi đầu với tình huống tấn công khi Gyokeres phối hợp cùng Calafiori bên hành lang trái, tìm cách xuyên vào vòng cấm. Tuy nhiên, Khusanov của Man City đã kịp thời can thiệp, chặn đứng pha bóng. report Trận đấu bắt đầu Trọng tài Stuart Attwell đã nổi còi, trận đấu giữa Arsenal và Man City chính thức bắt đầu tại sân Emirates. Arsenal ra sân trong trang phục đỏ - trắng truyền thống, trong khi Man City thi đấu với trang phục xanh - trắng, là đội giao bóng trước. report Cầu thủ hai đội khởi động report Emirates trước giờ bóng lăn report Saka mang tin vui cho CĐV Arsenal Tiền đạo Saka, người đã ghi 47 bàn tại Premier League trong bốn mùa giải gần nhất, chưa ra sân kể từ gần cuối tháng 8 do chấn thương gân kheo. Tuy nhiên, tuyển thủ Anh đã trở lại đội hình thi đấu khi HLV Arteta điền tên anh vào danh sách dự bị. Cùng góp mặt trên băng ghế dự bị còn có Arrizabalaga, White, Mosquera, Lewis-Skelly, Norgaard, Eze, Nwaneri và Martinelli. report Man City giữ nguyên đội hình Đội khách không có sự thay đổi nào so với đội hình đã đá chính trong chiến thắng 2-0 trên sân nhà trước Napoli (chỉ còn 10 người) ở Champions League hôm thứ Năm. Tiền đạo Haaland và cầu thủ chạy cánh Doku chính là những người ghi bàn trong trận đấu đó tại sân Etihad. report Arsenal có hai sự thay đổi người Arsenal đã có hai sự thay đổi so với đội hình xuất phát trong chiến thắng 2-0 trên sân Athletic Club ở Champions League hôm thứ Ba. Trung vệ Saliba, người đã vắng mặt hai trận gần nhất vì chấn thương mắt cá, trở lại hàng thủ và thay thế Mosquera. Trong khi đó, tiền đạo Trossard được đá chính thay cho tân binh Eze, sau khi ghi một bàn và kiến tạo một bàn khi vào sân từ ghế dự bị ở trận trước. report Đội hình xuất phát Man City Donnarumma, Khusanov, Dias, Gvardiol, O’Reilly, Rodri, Bernardo (C), Reijnders, Foden, Doku, Haaland report Đội hình xuất phát Arsenal Raya; Timber, Saliba, Gabriel, Calafiori; Merino, Zubimendi, Rice; Madueke, Gyokeres, Trossard

KSau hành trình đáng nhớ vào tới bán kết Champions League 2024/25, Arsenal mở màn chiến dịch châu Âu mùa giải mới bằng chiến thắng tại San Mames, nơi hai “siêu dự bị” ghi bàn và mang về 3 điểm trọn vẹn trước Athletic Bilbao.

Với sự xuất hiện của Eberechi Eze từ Crystal Palace (giá 67,5 triệu bảng), Gabriel Martinelli và Leandro Trossard đang cạnh tranh quyết liệt vị trí đá chính. Cả hai đều lập công ở Tây Ban Nha, qua đó gửi thông điệp mạnh mẽ đến HLV Mikel Arteta.

Tại Premier League, Arsenal hiện xếp nhì bảng, chỉ sau Liverpool của Arne Slot, đội toàn thắng từ đầu mùa. Pháo thủ đã thắng 3/4 trận, trong đó có những màn trình diễn hủy diệt tại Emirates khi thắng Leeds 5-0 và Nottingham Forest 3-0.

Dù đã ba mùa liên tiếp cán đích ở vị trí Á quân, khát khao giành danh hiệu lớn của người hâm mộ ngày càng lớn. Thực tế, Arsenal đã bất bại 5 trận gần nhất trên mọi đấu trường trước Man City, cho thấy dường như đang có sự thay đổi cán cân quyền lực ở đỉnh cao bóng đá Anh.

Trong khi đó, sau khởi đầu chệch choạc với 2 thất bại trong 3 trận đầu mùa, Man City của Pep Guardiola đã trở lại đúng guồng. Họ vùi dập Man United 3-0 ở derby Manchester và sau đó đánh bại Napoli 2-0 tại Champions League.

Erling Haaland đã ghi 6 bàn sau 5 trận mùa này, đang trở lại phong độ “không thể ngăn cản”. Tiền đạo người Na Uy cũng từng ghi bàn trong cả hai lần gặp Arsenal ở Premier League mùa trước, và đang hướng tới trận thứ ba liên tiếp sút tung lưới đối thủ này.

Đáng chú ý, dù từng có chuỗi 8 chiến thắng liên tiếp trước Arsenal từ tháng 10/2020 tới tháng 4/2023, Man City hiện đã trải qua năm trận không biết mùi vị chiến thắng trước Pháo thủ.