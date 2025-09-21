Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

Google News

Nhận định Arsenal vs Man City, 22h30 ngày 21/9: Emirates mở hội

Trọng Đạt
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Nhận định bóng đá Arsenal vs Man City, vòng 5 giải Ngoại hạng Anh, lúc 22h30 ngày 21/9 - Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Arsenal vẫn duy trì sự ổn định và sức mạnh tại Emirates nên hoàn toàn đủ khả năng nối dài chuỗi trận ấn tượng trước thầy trò HLV Pep Guardiola.

1.jpg

Nhận định trước trận đấu

Sau hành trình đáng nhớ vào tới bán kết Champions League 2024/25, Arsenal mở màn chiến dịch châu Âu mùa giải mới bằng chiến thắng tại San Mames, nơi hai “siêu dự bị” ghi bàn và mang về 3 điểm trọn vẹn trước Athletic Bilbao.

Với sự xuất hiện của Eberechi Eze từ Crystal Palace (giá 67,5 triệu bảng), Gabriel Martinelli và Leandro Trossard đang cạnh tranh quyết liệt vị trí đá chính. Cả hai đều lập công ở Tây Ban Nha, qua đó gửi thông điệp mạnh mẽ đến HLV Mikel Arteta.

Tại Premier League, Arsenal hiện xếp nhì bảng, chỉ sau Liverpool của Arne Slot, đội toàn thắng từ đầu mùa. Pháo thủ đã thắng 3/4 trận, trong đó có những màn trình diễn hủy diệt tại Emirates khi thắng Leeds 5-0 và Nottingham Forest 3-0.

Dù đã ba mùa liên tiếp cán đích ở vị trí Á quân, khát khao giành danh hiệu lớn của người hâm mộ ngày càng lớn. Thực tế, Arsenal đã bất bại 5 trận gần nhất trên mọi đấu trường trước Man City, cho thấy dường như đang có sự thay đổi cán cân quyền lực ở đỉnh cao bóng đá Anh.

Trong khi đó, sau khởi đầu chệch choạc với 2 thất bại trong 3 trận đầu mùa, Man City của Pep Guardiola đã trở lại đúng guồng. Họ vùi dập Man United 3-0 ở derby Manchester và sau đó đánh bại Napoli 2-0 tại Champions League.

Erling Haaland đã ghi 6 bàn sau 5 trận mùa này, đang trở lại phong độ “không thể ngăn cản”. Tiền đạo người Na Uy cũng từng ghi bàn trong cả hai lần gặp Arsenal ở Premier League mùa trước, và đang hướng tới trận thứ ba liên tiếp sút tung lưới đối thủ này.

Phong độ, lịch sử đối đầu

Arsenal đang duy trì phong độ cao với 4 chiến thắng và chỉ 1 thất bại ở 5 trận gần nhất, trong khi Man City dần nóng máy với 3 trận thắng và 2 trận thua.

Đáng chú ý, dù từng có chuỗi 8 chiến thắng liên tiếp trước Arsenal từ tháng 10/2020 tới tháng 4/2023, Man City hiện đã trải qua năm trận không biết mùi vị chiến thắng trước Pháo thủ.

Thông tin lực lượng

Với Arsenal, Bukayo Saka ngồi ngoài vì chấn thương, đồng nghĩa với việc Noni Madueke sẽ tiếp tục được trao cơ hội. Martin Odegaard bỏ ngỏ khả năng ra sân do tái phát chấn thương vai, trong khi Gabriel Jesus và Kai Havertz vẫn chưa thể trở lại.

Về phía Man City, trung vệ tuyển Anh John Stones nhiều khả năng sẽ trở lại sau quãng thời gian nghỉ vì chấn thương cơ. Trong bối cảnh một loạt tân binh mùa 2025 như Rayan Cherki và Omar Marmoush đang dưỡng thương, The Citizens vẫn đang trông cậy vào những gương mặt cũ là Haaland và Foden tỏa sáng trên hàng công.

Một tân binh khác là Rayan Aït-Nouri cũng vắng mặt nên cầu thủ trẻ Nico O’Reilly sẽ tiếp tục đảm nhận vị trí hậu vệ trái.

Đội hình dự kiến

Arsenal (4-3-3): Raya; Timber, Saliba, Gabriel, Calafiori; Merino, Zubimendi, Rice; Madueke, Gyokeres, Martinelli.

Man City (4-3-3): Donnarumma; Khusanov, Dias, Gvardiol, O’Reilly; Rodri, Silva, Reijnders; Foden, Haaland, Doku.

Dự đoán tỷ số: Arsenal 2-1 Man City

Trọng Đạt
#bóng đá Arsenal vs Man City #nhận định bóng đá Ngoại hạng Anh #thống kê trận đấu Arsenal vs Man City #lịch thi đấu Premier League 2025 #phong độ Arsenal mùa giải mới #phong độ Man City mùa giải mới #đội hình dự kiến Arsenal vs Man City #lịch sử đối đầu Arsenal vs Man City #tỷ lệ cược Arsenal vs Man City #dự đoán kết quả Arsenal vs Man City

Xem thêm

Cùng chuyên mục