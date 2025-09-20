Nhận định Brighton vs Tottenham, 21h00 ngày 20/9: Amex chờ sóng gió

TPO - Nhận định bóng đá Brighton vs Tottenham, vòng 5 Premier League, lúc 21h00 ngày 20/9 - Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Tottenham của HLV Thomas Frank đang thăng hoa với chuỗi hai chiến thắng liên tiếp và nuôi hy vọng tái lập kỷ lục ba trận thắng sân khách, lần đầu sau gần 5 năm.

Nhận định trước trận đấu

Brighton khởi đầu tháng 9 đầy hứng khởi với chiến thắng 2-1 trước Man City ngay tại Amex. Nhưng niềm vui ấy nhanh chóng bị dội gáo nước lạnh khi họ gục ngã với cùng tỷ số trước Bournemouth cuối tuần qua.

Bàn thắng đầu tiên trong mùa giải này của Kaoru Mitoma gỡ hòa đầu hiệp hai, nhưng pha phạm lỗi của Jan Paul van Hecke trong vòng cấm đã khiến Brighton phải trả giá. HLV Fabian Hurzeler bước sang trận thứ 50 cùng “chim mòng biển” với nỗi thất vọng, bởi ông tin đội bóng xứng đáng nhiều hơn là hai thất bại sau bốn vòng, đứng vị trí thứ 13 và khoảng cách chỉ 1 điểm so với nhóm cầm đèn đỏ.

Dẫu vậy, trở về Amex, Brighton tự tin hơn bởi họ chỉ thua 1 trong 10 trận sân nhà gần nhất ở Premier League (thắng 6, hòa 3) và đang sở hữu chuỗi 6 trận bất bại liên tiếp tại đây.

Ở chiều ngược lại, Tottenham hành quân với khí thế cao. Sau cú ngã đầu tiên dưới thời Thomas Frank trước Bournemouth, Spurs nhanh chóng đứng dậy bằng hai trận thắng liên tiếp: hạ West Ham 3-0 ngay tại London Stadium và vượt qua Villarreal 1-0 ở Champions League giữa tuần.

Không còn hình ảnh tấn công dồn dập như thời Ange Postecoglou, Spurs của Frank đặt trọng tâm vào sự chắc chắn. Con số đã chứng minh điều đó khi họ chỉ nhận 1 bàn thua sau 450 phút chính thức mùa này. Villarreal thậm chí không tung nổi cú sút trúng đích nào trong 90 phút đối đầu Spurs.

Đứng thứ 3 Premier League, toàn thắng cả hai trận sân khách đầu mùa với tổng tỷ số 5-0, Spurs đang hướng đến cột mốc đặc biệt lần đầu thắng ba trận sân khách liên tiếp tại Premier League kể từ tháng 11/2020 dưới thời HLV Jose Mourinho.

Dù vậy, ký ức Amex không mấy dễ chịu khi Spurs toàn thua trong cả hai lần gần nhất làm khách tại đây. Song với bản lĩnh của Thomas Frank, người chỉ thua 1/6 lần đối đầu Brighton khi còn dẫn dắt Brentford, “Gà trống” có lý do để mơ về cú hat-trick chiến thắng sân khách.

Phong độ, lịch sử đối đầu

Trong 5 trận gần đây, Brighton mang về 2 chiến thắng, 1 trận hòa và nhận 2 thất bại. Tottenham ấn tượng hơn với 4 trận thắng, chỉ thua duy nhất 1 lần.

Dẫu vậy, “Chim mòng biển” vẫn có điểm tựa từ quá khứ. Họ đã thắng tới 3/4 lần chạm trán Spurs gần nhất ở Premier League, trong đó có cú đúp ngoạn mục mùa trước: hạ đối thủ 3-2 tại Amex rồi tiếp tục vùi dập 4-1 ngay tại London.

Đó là lần đầu tiên trong lịch sử Brighton hạ Tottenham ở hai lượt trận liên tiếp, dấu mốc đủ để thầy trò Fabian Hurzeler tự tin khi tái ngộ “Gà trống”.

Thông tin lực lượng

Trong thất bại trước Bournemouth, Brighton mất thêm hai trụ cột: Jack Hinshelwood và Maxin De Cuyper vì chấn thương. Hinshelwood, Adam Webster và Solly March chắc chắn vắng mặt, trong khi De Cuyper bỏ ngỏ khả năng ra sân. Tin vui là Mats Wieffer và Diego Gomez đã sẵn sàng trở lại.

Với Tottenham, Dominic Solanke đã trở lại tập luyện nhưng chưa thể thi đấu, trong khi Yves Bissouma, Kota Takai, James Maddison, Dejan Kulusevski và Radu Dragusin vẫn chưa thể trở lại do chấn thương.

Đội hình dự kiến Brighton: Verbruggen; Veltman, Van Hecke, Dunk, Kadioglu; Baleba, Ayari; Minteh, Rutter, Mitoma; Welbeck Tottenham: Vicario; Porro, Romero, Van de Ven, Udogie; Sarr, Palhinha, Bergvall; Kudus, Richarlison, Simons

Dự đoán tỷ số: Brighton 1-2 Tottenham