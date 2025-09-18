Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Lượt 4 giải nữ VĐQG : Than KSVN gây bất ngờ lớn

Tiểu Phùng

Than KSVN xuất sắc có được chiến thắng trước TP Hồ Chí Minh I ở lượt 4 giải nữ VĐQG – cúp Thái Sơn Bắc 2025, diễn ra ngày 18/9. 

Giải bóng đá nữ VĐQG đang diễn ra sôi động, hấp dẫn

Tâm điểm của lượt 4 là cuộc đọ sức giữa Than KSVN và TP Hồ Chí Minh I. Bằng chiến thuật hợp lý của mình, HLV Đoàn Minh Hải giúp học trò có được trận đấu ấn tượng. Phút 18, Nguyễn Thị Vạn có đường chuyền rất hay để Trúc Hương thoát xuống dứt điểm tung lưới TP Hồ Chí Minh I mở tỉ số trận đấu.

Sang hiệp 2, TP Hồ Chí Minh I rất cố gắng để tìm kiếm bàn gỡ. Ngược lại, Than KSVN lùi sâu phòng ngự chắc chắn và có không ít pha phản công ấn tượng. Đội bóng vùng mỏ giữ vững thành quả cho đến khi trận đấu kết thúc.

Thái Nguyên T&T đặt mục tiêu chiến thắng trước Phong Phú Hà Nam để bám đuổi nhóm đầu bảng. Sau tiếng còi khai cuộc, các học trò của HLV Văn Thị Thanh lập tức đẩy cao đội hình tấn công. Dàn cầu thủ chất lượng giúp họ nhanh chóng tạo ra khác biệt.

Phút 35, tuyển thủ đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam Ngọc Minh Chuyên ghi bàn thắng mở tỉ số trận đấu bằng pha dứt điểm chuẩn xác. Bàn thắng này mở ra thế trận dễ chơi hơn cho Thái Nguyên T&T. Ngược lại, Phong Phú Hà Nam buộc phải tấn công nhưng lại thiếu đi sự hiệu quả.

Bước sang hiệp 2, Phong Phú Hà Nam chơi tốt hơn và nỗ lực không biết mệt mỏi của họ được đền đáp. Phút 83, Lan Anh có bàn thắng gỡ hòa 1-1 cho Phong Phú Hà Nam. Nhưng chỉ 1 phút sau, Lò Thị Hoài bất ngờ lập công giúp Thái Nguyên T&T giành chiến thắng chung cuộc 2-1.

Sau vòng 4, Hà Nội đang tạm dẫn đầu với 10 điểm, hơn đội TP Hồ Chí Minh I chỉ 1 điểm.

