Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

Google News

Sự thật đằng sau thông tin 'giải cứu nữ sinh lớp 7 bị bắt cóc' ở Lâm Đồng

Thái Lâm
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Thông tin trên mạng xã hội về việc “giải cứu nữ sinh lớp 7 bị bắt cóc, cho uống thuốc mê” ở Lâm Đồng những ngày qua được công an xác định là bịa đặt, hoàn toàn sai sự thật, gây hoang mang dư luận.

Ngày 11/9, Công an phường 3 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng đã xác minh, làm rõ vụ việc lan truyền trên mạng xã hội về “giải cứu nữ học sinh bị bắt cóc” những ngày qua. Kết quả điều tra xác định đây là thông tin bịa đặt, sai sự thật, gây hoang mang dư luận.

a11.jpg
Hai cá nhân đăng tải thông tin sai sự thật được triệu tập làm việc.

Trước đó, ngày 8/9/2025, trên Facebook xuất hiện tin một học sinh lớp 7 ở phường 3 Bảo Lộc (tỉnh Lâm Đồng) bị lừa đưa lên xe khách trong tình trạng không tỉnh táo, cùng nhiều em nhỏ khác, sau đó được “giải cứu” tại khu vực B’Lao Sire. Thông tin này nhanh chóng được chia sẻ, lan truyền, tạo tâm lý lo lắng trong cộng đồng.

Qua điều tra, Công an phường 3 Bảo Lộc xác định: Rạng sáng cùng ngày, nữ sinh lớp 7 nói trên chủ động liên hệ với một người bạn quen qua mạng xã hội, đặt vé xe khách đi TP Hồ Chí Minh. Sau đó, gia đình nữ sinh này phát hiện nên đã liên hệ nhà xe và đón em về nhà an toàn. Các hành khách khác trên chuyến xe đều có vé và được đón đúng địa chỉ đăng ký. Không có chuyện học sinh bị bắt cóc, cho uống thuốc mê như thông tin mạng xã hội lan truyền.

16.jpg
Thông tin sai sự thật được đăng tải trên mạng xã hội.

Ngay sau đó, Công an phường 3 Bảo Lộc đã làm việc với những cá nhân đăng tải thông tin sai sự thật. Tại cơ quan công an, các trường hợp này thừa nhận hành vi đăng tải khi chưa kiểm chứng, gây tác động tiêu cực đến dư luận. Cả hai đã ký cam kết không tái phạm và chủ động gỡ bỏ nội dung.

Từ vụ việc, cơ quan công an khuyến cáo người dân cần cảnh giác, không tự suy diễn từ thông tin chưa được kiểm chứng và chỉ tiếp nhận tin tức từ nguồn chính thống, đáng tin cậy.

Thái Lâm
#nữ sinh lớp 7 #Lâm Đồng #bịa đặt #giải cứu #tin giả

Xem thêm

Cùng chuyên mục