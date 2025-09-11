Sự thật đằng sau thông tin 'giải cứu nữ sinh lớp 7 bị bắt cóc' ở Lâm Đồng

TPO - Thông tin trên mạng xã hội về việc “giải cứu nữ sinh lớp 7 bị bắt cóc, cho uống thuốc mê” ở Lâm Đồng những ngày qua được công an xác định là bịa đặt, hoàn toàn sai sự thật, gây hoang mang dư luận.

Ngày 11/9, Công an phường 3 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng đã xác minh, làm rõ vụ việc lan truyền trên mạng xã hội về “giải cứu nữ học sinh bị bắt cóc” những ngày qua. Kết quả điều tra xác định đây là thông tin bịa đặt, sai sự thật, gây hoang mang dư luận.

Hai cá nhân đăng tải thông tin sai sự thật được triệu tập làm việc.

Trước đó, ngày 8/9/2025, trên Facebook xuất hiện tin một học sinh lớp 7 ở phường 3 Bảo Lộc (tỉnh Lâm Đồng) bị lừa đưa lên xe khách trong tình trạng không tỉnh táo, cùng nhiều em nhỏ khác, sau đó được “giải cứu” tại khu vực B’Lao Sire. Thông tin này nhanh chóng được chia sẻ, lan truyền, tạo tâm lý lo lắng trong cộng đồng.

Qua điều tra, Công an phường 3 Bảo Lộc xác định: Rạng sáng cùng ngày, nữ sinh lớp 7 nói trên chủ động liên hệ với một người bạn quen qua mạng xã hội, đặt vé xe khách đi TP Hồ Chí Minh. Sau đó, gia đình nữ sinh này phát hiện nên đã liên hệ nhà xe và đón em về nhà an toàn. Các hành khách khác trên chuyến xe đều có vé và được đón đúng địa chỉ đăng ký. Không có chuyện học sinh bị bắt cóc, cho uống thuốc mê như thông tin mạng xã hội lan truyền.

Thông tin sai sự thật được đăng tải trên mạng xã hội.

Ngay sau đó, Công an phường 3 Bảo Lộc đã làm việc với những cá nhân đăng tải thông tin sai sự thật. Tại cơ quan công an, các trường hợp này thừa nhận hành vi đăng tải khi chưa kiểm chứng, gây tác động tiêu cực đến dư luận. Cả hai đã ký cam kết không tái phạm và chủ động gỡ bỏ nội dung.

Từ vụ việc, cơ quan công an khuyến cáo người dân cần cảnh giác, không tự suy diễn từ thông tin chưa được kiểm chứng và chỉ tiếp nhận tin tức từ nguồn chính thống, đáng tin cậy.