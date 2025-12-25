Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Bắt 3 nghi phạm liên quan vụ án mạng tại công ty chuyển phát nhanh

Trí Viễn - Hữu Huy
TPO - Chỉ sau thời gian ngắn xảy ra vụ án mạng tại một công ty chuyển phát nhanh trên địa bàn xã Nhựt Tảo, Công an tỉnh Tây Ninh đã bắt giữ 3 nghi phạm liên quan để phục vụ công tác điều tra.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh cho biết đã bắt giữ 3 nghi phạm liên quan đến vụ án mạng xảy ra tại Công ty TNHH MTV chuyển phát nhanh Thuận Phong - Chi nhánh Cần Thơ, đóng trên địa bàn xã Nhựt Tảo, tỉnh Tây Ninh.

Ba nghi phạm bị bắt gồm: Lê Minh Tiền (20 tuổi, ngụ xã Kim Long, TP.HCM), Tạ Quang Linh (19 tuổi, ngụ xã Tuyên Thạnh, tỉnh Tây Ninh) và Phạm Minh Phú (23 tuổi, ngụ xã Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh). Các đối tượng đang được cơ quan công an tạm giữ để điều tra về hành vi giết người và các tình tiết liên quan.

du-an-moi.jpg
Qua điều tra ban đầu, cơ quan chức năng xác định nghi phạm trực tiếp gây án là Lê Minh Tiền và Tạ Quang Linh.
3-5547.jpg
Đối tượng Phạm Minh Phú.

Trước đó vào khoảng 20h10 ngày 23/12, Công an xã Nhựt Tảo tiếp nhận tin báo từ lực lượng bảo vệ Công ty TNHH MTV chuyển phát nhanh Thuận Phong về việc xảy ra vụ dùng dao gây thương tích nghiêm trọng bên trong công ty. Nạn nhân bị đâm trọng thương được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 20 giờ 6 phút cùng ngày, 3 thanh niên đeo khẩu trang đi trên một xe máy dạng Wave (không rõ biển số) từ Quốc lộ 1A vào cổng công ty. Hai người trong nhóm đi bộ qua chốt bảo vệ, xông thẳng vào khu vực làm việc của công nhân.

Tại đây, hai đối tượng tiếp cận bàn làm việc của anh H.T.E. (sinh năm 1993, quê tỉnh Vĩnh Long), là tổ trưởng quản lý công nhân. Sau khi cự cãi, các đối tượng dùng tay đánh anh E.. Một người rút dao mang sẵn trong người đâm nạn nhân khiến người này ngã gục.

Gây án xong, hai đối tượng bỏ chạy ra ngoài cổng, được đồng bọn chờ sẵn trên xe máy chở cả nhóm tẩu thoát theo hướng phường Tân An. Các công nhân trong công ty nhanh chóng đưa anh E. đến Bệnh viện Đa khoa Thủ Thừa cấp cứu, tuy nhiên nạn nhân đã tử vong trước khi vào viện.

anh-man-hinh-2025-12-24-luc-204720.png
Camera ghi lại vụ việc.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng Công an xã Nhựt Tảo phối hợp các đơn vị nghiệp vụ phong tỏa hiện trường, lấy lời khai nhân chứng và truy xét các đối tượng liên quan.

Qua điều tra ban đầu, cơ quan chức năng xác định nghi phạm trực tiếp gây án là Lê Minh Tiền và Tạ Quang Linh. Cả hai từng là công nhân làm việc tại công ty nhưng đã nghỉ việc khoảng 4 ngày trước khi vụ án xảy ra.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an xã Nhựt Tảo phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh đã nhanh chóng tổ chức bắt giữ cả ba đối tượng trong thời gian ngắn.

Trí Viễn - Hữu Huy
#công an Tây Ninh #vụ án mạng #nghi phạm #chuyển phát nhanh #tội phạm

