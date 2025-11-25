Điều tra vụ án mạng tại phòng bảo vệ công ty ở Hải Phòng

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Pháp luật

Google News

Nguyễn Hoàn
TPO - Do mâu thuẫn cá nhân, Nguyễn Văn Tốn (60 tuổi), bảo vệ Công ty Regina trong khu công nghiệp Vsip - Hải Phòng đã dùng dao đâm đồng nghiệp khiến người này tử vong.

Ngày 25/11, Phòng Cảnh sát Hình sự - Công an TP Hải Phòng thông tin, đơn vị này đang phối hợp với Đồn Công an khu công nghiệp Vsip điều tra vụ án mạng xảy ra tại phòng bảo vệ Công ty Regina.

Theo điều tra ban đầu, rạng sáng 19/11, tại phòng bảo vệ Công ty Regina, trong khu công nghiệp Vsip – Hải Phòng, do mâu thuẫn cá nhân, Nguyễn Văn Tốn (SN 1966, ở phường Hòa Bình) đã dùng dao đâm anh Phạm Ngọc H (SN 1983, ở Vĩnh Bảo).

Ngay sau khi xảy ra sự việc, nạn nhân đã được đồng nghiệp chuyển xuống phòng y tế sơ cứu rồi chuyển lên Bệnh viện đa khoa Thủy Nguyên cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương nặng, mất nhiều máu, anh Phạm Ngọc H đã tử vong. Còn Nguyễn Văn Tốn sau đó đã tới cơ quan công an đầu thú.

Liên quan vụ việc này, ngày 24/11, Liên đoàn lao động TP Hải Phòng đã đến thăm hỏi, động viên, hỗ trợ gia đình anh Phạm Ngọc H.

