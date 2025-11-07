Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Giải cứu 3 người trong vụ cháy lúc rạng sáng ở Hải Phòng

Nguyễn Hoàn
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Cảnh sát PCCC&CHCN TP Hải Phòng vừa kịp thời giải cứu 3 người mắc kẹt trong vụ hỏa hoạn nhà dân trên phố Miếu Hai Xã (phường Lê Chân), xảy ra lúc rạng sáng 7/11.

Rạng sáng 7/11, căn hộ cao tầng trên phố Miếu Hai Xã (phường Lê Chân, TP Hải Phòng) bất ngờ xảy ra hỏa hoạn. Phát hiện sự việc, người dân địa phương đã gọi điện tới chính quyền sở tại.

Ngay lập tức, Đội chữa cháy và cứu hộ cứu nạn khu vực 1 (Phòng Cảnh sát PCCC&CHCN) đã huy động 2 xe chữa cháy cùng cán bộ, chiến sĩ xuống hiện trường.

Tiếp cận hiện trường, cảnh sát xác định có 3 người mắc kẹt tại tầng 3 ngôi nhà, nơi có lửa và khói bủa vây, đe dọa tính mạng người dân.

chay1.jpg
chay2.jpg
Cảnh sát giải cứu 3 người mắc kẹt trong ngôi nhà cao tầng xảy ra hỏa hoạn lúc rạng sáng.

Tổ cảnh sát nhanh chóng triển khai các phương án tiếp cận, sử dụng thiết bị bảo hộ và kịp thời giải cứu 2 người thoát ra bằng cầu thang bộ, 1 người thoát ra qua thang chữa cháy bên ngoài. Đồng thời, triển khai các phương án dập lửa, khống chế đám cháy.

Đến sáng cùng ngày, 3 người được giải cứu đã an toàn, gồm: bà N.T.H (SN 1948), bà P.T.P (SN 1969) và cháu D.G.B (SN 2020).

Lực lượng chức năng đã khống chế ngọn lửa, ngăn cháy lan sang tầng 2 và các tòa nhà cao tầng kế bên hiện trường vụ hỏa hoạn. Cảnh sát đang tích cực khám nghiệm hiện trường, xác định nguyên nhân.

Nguyễn Hoàn
#Hải Phòng #hỏa hoạn #cháy nhà dân #giải cứu #người mắc kẹt #Cảnh sát PCCC

Xem thêm

Cùng chuyên mục