Thanh tra chỉ ra nhiều sai phạm tại dự án biệt thự cao cấp và du lịch nghỉ dưỡng Đồi Hòn Rơm

TPO - Ngày 17/12, Thanh tra tỉnh Lâm Đồng công bố kết luận thanh tra đối với việc giao đất, cho thuê đất thực hiện Dự án Khu biệt thự cao cấp và du lịch nghỉ dưỡng Đồi Hòn Rơm (Hon Rom Hill) do Công ty CP Thiên Hải làm chủ đầu tư.

Dự án Hon Rom Hill có quy mô hơn 85,7ha, nằm trên đồi Hòn Rơm - vị trí được xem là đẹp bậc nhất phường Mũi Né (TP. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận cũ) và được UBND tỉnh Bình Thuận chấp thuận chủ trương đầu tư năm 2016.

Đồi Hòn Rơm bị ủi trọc.

Kết luận thanh tra nêu rõ: UBND tỉnh Bình Thuận đã không thực hiện đúng ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải (thời điểm năm 2015) khi cơ cấu 20ha "đất ở đô thị" trong tổng diện tích 85,7ha đất sản xuất và kinh doanh đầu tư khu du lịch. Việc này làm thay đổi phương án đấu giá quyền sử dụng đất ban đầu nhưng tỉnh không tổ chức đấu giá lại, mà quyết định giao đất cho doanh nghiệp vào năm 2017. Như vậy, việc giao đất đã vi phạm Luật Đất đai, có nguy cơ gây thất thoát ngân sách Nhà nước.

Trước đó, giai đoạn 2012-2013, tỉnh Bình Thuận đã 3 lần tổ chức đấu giá khu đất Hòn Rơm với mục đích "đất sản xuất kinh doanh" làm du lịch, không có đất ở đô thị nhưng không thành. Năm 2015, tỉnh xin ý kiến Thủ tướng và được Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải thống nhất giao toàn bộ 85,7 ha đất sản xuất, kinh doanh không qua đấu giá. Tuy nhiên, đến năm 2017, tỉnh lại giao 20ha đất ở đô thị và cho thuê hơn 63ha đất thương mại dịch vụ, trái với chỉ đạo của phó thủ tướng.

Thanh tra tỉnh Lâm Đồng cũng chỉ ra, theo kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của TP. Phan Thiết, diện tích 20ha đất ở đô thị của dự án chưa được cập nhật vào bản đồ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất của địa phương. Việc giao đất ở đô thị để làm biệt thự cao cấp vì vậy vi phạm Luật Đất đai và Luật Nhà ở.

Trách nhiệm được xác định thuộc về ông Nguyễn Đức Hoà - nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận; ông Hồ Lâm - Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Bình Thuận; ông Nguyễn Thanh Chờ - Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai (Sở TN&MT tỉnh Bình Thuận) cùng nhiều cá nhân liên quan tại Sở TN&MT, Sở Xây dựng, Sở KH&ĐT và UBND TP. Phan Thiết.

Phối cảnh căn biệt thự ở dự án Khu biệt thự cao cấp và du lịch nghỉ dưỡng Đồi Hòn Rơm.

Trước đó, vào năm 2022, sau nhiều phản ánh, UBND tỉnh Bình Thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư, chuyển nội dung "xây dựng biệt thự để bán và cho thuê trên 20 ha đất ở lâu dài" sang "đầu tư xây dựng và kinh doanh khu du lịch nghỉ dưỡng cao cấp". Thanh tra tỉnh Lâm Đồng xác định trách nhiệm liên quan đến ông Lê Tuấn Phong - nguyên Giám đốc Sở KH&ĐT (ký tờ trình năm 2016) và nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận (ký quyết định điều chỉnh năm 2022).

Thanh tra tỉnh Lâm Đồng kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo kiểm điểm, xử lý trách nhiệm các tập thể, cá nhân vi phạm; đồng thời giao Sở Tài chính tham mưu Ban Chỉ đạo Đề án 751 đề xuất phương án tháo gỡ vướng mắc theo chủ trương của Trung ương. Trường hợp không thể tháo gỡ, Thanh tra tỉnh Lâm Đồng tham mưu UBND tỉnh xử lý theo quy định pháp luật.