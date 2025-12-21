Cháy lớn tại trụ sở bưu điện ở Ninh Bình

TPO - Khoảng 12h15 trưa nay, tại trụ sở Bưu điện tỉnh Hà Nam cũ (nay thuộc phường Phủ Lý, tỉnh Ninh Bình) đã xảy ra một vụ hỏa hoạn lớn, khói lửa bốc cao bao trùm khu vực trung tâm thành phố.

Theo ghi nhận ban đầu, ngọn lửa bùng phát từ tầng trên cùng của tòa nhà, nhanh chóng lan rộng, bao trùm phần mái. Cột khói đen dày đặc cuồn cuộn bốc cao hàng chục mét, có thể quan sát từ xa. Trong quá trình cháy, nhiều tiếng nổ nhỏ phát ra từ khu vực phía trên công trình.

Hiện trường vụ cháy. Ảnh: CTV.

Một số người dân sinh sống gần hiện trường cho biết, ban đầu chỉ thấy khói đen bốc lên, sau đó lửa bùng phát dữ dội, đỏ rực một góc tòa nhà. Đám cháy kéo dài hơn 30 phút, trong bối cảnh khu vực này là trung tâm đô thị, xung quanh có nhiều cơ quan, đơn vị và khu dân cư.

Sau khi nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ đã điều động nhiều xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường. Các mũi chữa cháy được triển khai từ nhiều hướng nhằm khống chế và ngăn lửa lan rộng. Khu vực xung quanh tòa nhà được phong tỏa, lực lượng chức năng liên tục yêu cầu người dân giữ khoảng cách an toàn để phục vụ công tác chữa cháy.

Liên quan đến vụ cháy, lãnh đạo UBND phường Phủ Lý cho biết, vụ cháy không ghi nhận thiệt hại về người. Nguyên nhân vụ cháy và mức độ thiệt hại về tài sản đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.