Ô tô bốc cháy trên cao tốc Hà Nội – Hải Phòng

TPO - Khoảng 11h15 ngày 18/12, một xe ô tô di chuyển đến km 73 cao tốc Hà Nội – Hải Phòng (hướng Hà Nội đi Hải Phòng) bất ngờ bốc cháy.

Hiện trường vụ việc.

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên ô tô mang BKS 29D-228.XX do anh Phạm Trọng Nghệ (SN 1973, trú tại quận Cầu Giấy, Hà Nội) điều khiển di chuyển đến km 73 thì gặp sự cố. Ngay sau đó ngọn lửa nhanh chóng bao trùm toàn bộ xe.

Ngay sau khi nhận được tin báo, tổ CSGT số 5 đã khẩn trương có mặt tại hiện trường, tổ chức phân luồng giao thông, phối hợp hỗ trợ chữa cháy.

Đến khoảng 11h45 cùng ngày, đám cháy được khống chế hoàn toàn, giao thông qua khu vực được bảo đảm an toàn, các phương tiện lưu thông ổn định theo cả hai chiều.

Vụ việc không gây thiệt hại về người, tuy nhiên chiếc ô tô đã bị cháy rụi hoàn toàn. Qua kiểm tra ban đầu, lực lượng chức năng xác định lái xe không vi phạm nồng độ cồn và ma túy.

Nguyên nhân vụ cháy đang tiếp tục được làm rõ.