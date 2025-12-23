Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Nhịp sống Thủ đô

Google News

Hà Nội chi gần 20 tỷ đồng 'giải cứu' nút giao ùn tắc Pháp Vân

Trọng Đảng
TPO - Thành phố Hà Nội vừa chấp thuận và giao Sở Xây dựng thực hiện dự án cải tạo hạ tầng để kết nối trực tiếp đường Ngọc Hồi với cao tốc Pháp Vân thông qua ngõ 15. Dự án được thực hiện theo hình thức khẩn cấp nhằm giảm ùn tắc giao thông tại cửa ngõ phía Nam.

Thông tin với Tiền Phong, đại diện Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, vừa tổ chức cuộc họp để xem xét, thống nhất phương án xử lý các điểm nghẽn về ùn tắc giao thông trên địa bàn.

Tại cuộc họp, lãnh đạo Sở Xây dựng thống nhất phương án tổ chức giao thông khu vực nút giao Pháp Vân, Bến xe Nước Ngầm và ngõ 15 Ngọc Hồi theo đề xuất của Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông và đơn vị tư vấn là Trường Đại học Giao thông vận tải.

tp-4-3007.jpg
Ùn tắc giao thông trên đường Ngọc Hồi đoạn dẫn về nút giao Ngọc Hồi - Giải Phóng.

Theo đại diện Sở Xây dựng, sau khi Sở báo cáo, UBND thành phố Hà Nội đã có quyết định số 6341/QĐ-UBND về việc ban hành lệnh khẩn cấp xây dựng công trình “Cải tạo hạ tầng, tổ chức giao thông khu vực nút giao Pháp Vân, Bến xe Nước Ngầm và ngõ 15 Ngọc Hồi” để giảm ùn tắc giao thông.

“Đến thời điểm hiện nay (23/12), Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông đang khẩn trương phối hợp với các đơn vị liên quan trên địa bàn thành phố để triển khai công trình theo đúng chỉ đạo của UBND thành phố Hà Nội và Sở Xây dựng” - đại diện Sở Xây dựng thông tin.

Đề cập đến quy mô công trình, đại diện Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông cho biết, các nhà thầu sẽ xén vỉa hè mở rộng mặt đường ngõ 15 Ngọc Hồi; đồng thời mở đường nhánh (kéo dài ngõ 15) để kết nối ra đường gom và cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ.

Sau khi dự án hoàn thành, các phương tiện đi từ đường Ngọc Hồi - Giải Phóng thay vì đi qua bến xe Nước Ngầm và nút Pháp Vân sẽ rẽ vào đường ngõ 15 Ngọc Hồi để ra cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, không đi qua nút Pháp Vân và bến xe Nước Ngầm.

tp-5-1524.jpg
Nút giao Pháp Vân đang có lượng xe lớn, trong đó có nhiều xe tải, container từ hướng Ngọc Hồi đổ vào.

Ngoài ra, dự án cũng thực hiện các hạng mục kèm theo như xén dải phân cách giữa đường Đỗ Mười để mở rộng mặt đường, tạo làn rẽ trái riêng cho các phương tiện từ đường Đỗ Mười ra đường Ngọc Hồi; xén dải phân cách, mở rộng mặt đường khu vực nút giao Trần Thủ Độ – Đỗ Mười…

Công trình có thời gian thực hiện xong trong quý I/2026 và có mức tổng mức đầu tư 19,5 tỷ đồng.

Như Tiền Phong đã phản ánh, thời gian qua nút giao Pháp Vân và nút giao Giải Phóng – Ngọc Hồi – Đỗ Mười thường xuyên xảy ra ùn tắc, tai nạn giao thông do lưu lượng xe, trong đó có xe tải, xe container đi vào quá đông. Vào giờ cao điểm người tham gia giao thông mất nhiều thời gian đi qua nút giao này.

Từ thực tế trên, một số cơ quan chức năng, trong đó có Đội CSGT số 14 (Phòng CSGT Hà Nội), đề xuất cải tạo ngõ 15 theo hướng mở rộng và kéo dài để kết nối ra cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ. Việc này được đánh giá là sẽ giúp các phương tiện từ đường Ngọc Hồi – Giải Phóng rẽ vào ngõ 15 thay vì đi qua nút Pháp Vân.

Trọng Đảng
