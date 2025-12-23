Hà Nội tôn vinh 118 doanh nhân, doanh nghiệp Thăng Long năm 2025

TPO - Tối 22/12, tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt – Xô (Hà Nội), lễ tôn vinh Doanh nhân – Doanh nghiệp Thăng Long năm 2025 đã được tổ chức, vinh danh 118 doanh nhân, doanh nghiệp tiêu biểu có nhiều đóng góp xuất sắc cho sự phát triển kinh tế – xã hội Thủ đô và đất nước.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng nhấn mạnh, trong bối cảnh tình hình kinh tế thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, bất ổn địa chính trị gia tăng, xu hướng bảo hộ thương mại cùng các tiêu chuẩn xanh, số và phát triển bền vững ngày càng khắt khe, cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam nói chung và doanh nghiệp Thủ đô nói riêng cần chủ động nâng cao năng lực quản trị, minh bạch hóa hoạt động, xây dựng chiến lược phát triển dài hạn, gắn hiệu quả kinh doanh với trách nhiệm xã hội.

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng phát biểu tại buổi lễ.

Phó Thủ tướng đề nghị các doanh nghiệp, doanh nhân Hà Nội cần xác định khoa học – công nghệ là nền tảng, là động lực then chốt cho phát triển; tăng cường đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chủ động tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu và đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế ngày càng cao.

Cùng với đó, các bộ, ngành và đặc biệt là TP Hà Nội cần tiếp tục đẩy mạnh cải cách thể chế, tháo gỡ các điểm nghẽn, đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi hơn về đất đai, vốn, quy hoạch và môi trường đầu tư – kinh doanh để hỗ trợ doanh nghiệp phát triển bền vững.

Theo Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, kinh tế Việt Nam năm 2025 vẫn duy trì được đà phục hồi và tăng trưởng tích cực, với tốc độ tăng trưởng GDP dự kiến đạt từ 8% trở lên, thuộc nhóm cao trong khu vực. Khu vực kinh tế tư nhân tiếp tục khẳng định vai trò là một trong những động lực quan trọng của nền kinh tế. Những kết quả này cho thấy đường lối phát triển kinh tế của Đảng, Nhà nước là đúng đắn, đồng thời khẳng định cộng đồng doanh nghiệp giữ vai trò trung tâm trong quá trình hiện thực hóa các mục tiêu phát triển đất nước.

“Chính phủ luôn xác định doanh nghiệp là trung tâm của quá trình phát triển, là đối tượng được phục vụ và đồng hành, kiến tạo. Với truyền thống Thăng Long – Hà Nội, với trí tuệ, bản lĩnh và khát vọng vươn lên của đội ngũ doanh nhân, tôi tin tưởng cộng đồng doanh nghiệp Thủ đô sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, đóng góp ngày càng lớn cho sự nghiệp phát triển nhanh và bền vững của đất nước”, Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng nhấn mạnh.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền và ông Vũ Văn Tiến – Trưởng ban Tuyên giáo Uỷ ban T.Ư MTTQ Việt Nam lên trao Cờ thi đua, Bằng khen và tặng hoa chúc mừng cho các đơn vị.

Tại buổi lễ, hơn 110 doanh nhân và doanh nghiệp tiêu biểu Thăng Long năm 2025 đã được vinh danh, ghi nhận những đóng góp nổi bật trong sản xuất, kinh doanh, đổi mới sáng tạo và trách nhiệm xã hội.

Theo TS Mạc Quốc Anh, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa TP Hà Nội, chủ đề chương trình năm nay mang ý nghĩa sâu sắc, thể hiện khát vọng vươn lên và vai trò ngày càng quan trọng của đội ngũ doanh nhân Thủ đô trong “kỷ nguyên mới” phát triển của đất nước.

Đặc biệt, Nghị quyết 68 được xem là sự bảo đảm chính trị và pháp lý quan trọng đối với lực lượng doanh nhân, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa – khu vực chiếm khoảng 98,5% tổng số doanh nghiệp, đóng góp khoảng 50% GDP và tạo ra hàng triệu việc làm mỗi năm.

Dịp này, hiệp hội cũng phát động thi đua với nhiều giải pháp đẩy mạnh sản xuất kinh doanh để thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế Thủ đô - GRDP năm 2026 - 2030 tăng 11% theo Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVIII.