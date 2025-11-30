Những doanh nghiệp lớn nào sắp phải di dời khỏi trung tâm Hà Nội?

TPO - Nhà máy Bia Hà Nội, Công ty Thuốc lá Thăng Long, Nhà máy xe lửa Gia Lâm, Viện Hóa học công nghiệp Việt Nam... là những đơn vị sẽ phải di dời khỏi nội đô trong thời gian tới.

Tại kỳ họp thứ 28, HĐND TP. Hà Nội đã thông qua Nghị quyết ban hành danh mục các cơ sở sản xuất công nghiệp, cơ sở y tế, cơ sở giáo dục và trụ sở các cơ quan, đơn vị trong đô thị trung tâm không phù hợp với điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô (đợt 1).

Theo Nghị quyết, sẽ có 66 cơ sở thuộc diện di dời, gồm 51 cơ sở sản xuất công nghiệp và 15 trụ sở cơ quan, đơn vị. Cụ thể:

9 cơ sở sản xuất công nghiệp theo Nghị quyết số 17 gồm: Công ty In báo Nhân Dân Hà Nội (15 Hàng Tre); Công ty TNHH MTV In báo Hà Nội mới (35 Nhà Chung); Nhà máy Bia Hà Nội (183 Hoàng Hoa Thám, phường Ngọc Hà); Công ty TNHH MTV Thuốc lá Thăng Long (235 Nguyễn Trãi, phường Thượng Đình); Công ty TNHH MTV In và Thương mại Thông tấn xã Việt Nam (Số 70/342 Khương Đình); Nhà máy xe lửa Gia Lâm (Số 551 Nguyễn Văn Cừ); Tổng kho xăng dầu Đức Giang (Số 26 Đức Giang); Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Nông nghiệp (167/6 phố Phương Mai); Viện Hóa học công nghiệp Việt Nam.

42 cơ sở mới được đề xuất phải di dời thuộc lĩnh vực sản xuất công nghiệp gồm: Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Dệt Kim Đông Xuân; Công ty cổ phần cơ khí xây dựng số 4; Công ty bia Việt Hà; Công ty CP xuất nhập khẩu rau quả; Xưởng cán cao su (HTX Hợp Lực); HTX Cộng Lực; Công ty sứ Viglacera Thanh Trì; Công ty Quang Quân; Công ty TNHH Nhật Linh/Công ty Cổ phần Công nghệ cao LiOA;Công ty in công đoàn Việt Nam; Công ty Cổ phần nhựa y tế Mediplast Số 89 Lương Định Của; Công ty Cổ phần Bóng đèn phích nước Rạng Đông...

Nhà máy Bia Hà Nội﻿ tại số 183 phố Hoàng Hoa Thám, thuộc diện phải di dời

15 cơ sở là trụ sở các cơ quan, đơn vị thuộc diện di dời gồm: Công ty Cổ phần In Khoa học Kỹ thuật; Công ty Cổ phần Xây lắp và cơ khí cầu đường; Công ty cổ phần xây dựng lắp máy điện nước Hà Nội, Bệnh viện đa khoa tư nhân Tràng An; Công ty Cổ phần dây và cáp điện Thượng Đình Cadisun; Công ty cổ phần Vicem thương mại xi măng...

Được biết, hiện tại các đơn vị trên đều nằm trên vị trí "đất vàng" của Thủ đô. Do đó, người dân mong muốn quỹ đất sau khi di dời thành phố hạn chế xây dựng chung cư, nhà cao tầng mà xây công viên, vườn hoa...

Về nội dung này, HĐND thành phố thống nhất quỹ đất sau khi thực hiện việc di dời sẽ giao cho UBND thành phố xây dựng kế hoạch, phương án sử dụng đất cụ thể theo quy định. Trong đó, tại khu vực nội đô lịch sử sẽ ưu tiên xây dựng không gian, công trình công cộng, tăng tỷ lệ đất cây xanh và bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa, phát triển du lịch, không xây dựng nhà ở.

Tại khu vực khác ở đô thị trung tâm, sẽ ưu tiên xây dựng công trình dịch vụ, công cộng, văn hóa, công viên cây xanh, hạ tầng thiết yếu phục vụ dân cư.

Theo Nghị quyết, UBND TP Hà Nội có trách nhiệm bố trí quỹ đất phù hợp để xây dựng cơ sở, trụ sở mới cho các đơn vị thuộc diện phải di dời khi có nhu cầu.

HĐND TP. Hà Nội cũng yêu cầu UBND thành phố chỉ đạo các cơ quan chuyên môn sớm có dự thảo lộ trình, phương án, thời gian di dời các cơ sở trên trình HĐND thành phố xem xét, phê duyệt.