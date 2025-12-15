Tập đoàn Novaland đi vay tiền

Tuần này, có 20 doanh nghiệp thông báo chốt quyền để trả cổ tức, trong đó 14 công ty trả cổ tức bằng tiền, 1 doanh nghiệp phát hành thêm, 1 công ty thưởng cổ phiếu, 4 doanh nghiệp trả cổ tức bằng cổ phiếu.

Novaland đang nợ hơn 64.000 tỷ đồng

Tập đoàn Novaland (mã chứng khoán: NVL) thông qua phương án thực hiện khoản vay có quyền chuyển đổi thành cổ phần với hạn mức tối đa 2.500 tỷ đồng.

Khoản vay này có kỳ hạn 3 năm kể từ ngày giải ngân. Bên vay có quyền trả nợ trước hạn một hoặc nhiều lần nhưng tối đa không quá 50% tổng dư nợ sau 12 tháng kể từ ngày giải ngân cuối cùng. Còn bên cho vay có quyền yêu cầu hoán đổi một phần hoặc toàn bộ dư nợ gốc của khoản vay thành cổ phiếu phổ thông. Khoản vay sẽ không có tài sản đảm bảo.

Thời hạn chuyển đổi dự kiến diễn ra tại thời điểm tháng thứ 18, 24 hoặc 30 tính từ ngày giải ngân cuối cùng. Giá chuyển đổi được tính bằng 115% nhân với giá đóng cửa cổ phiếu NVL tại ngày cách 5 ngày trước thời hạn chuyển đổi.

Quý III năm nay, NVL đạt doanh thu thuần 1.683 tỷ đồng và lỗ sau thuế 1.153 tỷ đồng - trong khi cùng kỳ báo lãi 2.950 tỷ đồng. Lũy kế 9 tháng, doanh thu thuần hợp nhất đạt gần 5.398 tỷ đồng. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế hợp nhất ghi nhận khoản lỗ 1.820 tỷ đồng, chủ yếu do giảm doanh thu hoạt động tài chính.

Tại ngày 30/9, tổng dư nợ vay của Novaland là hơn 64.000 tỷ đồng, trong đó tổng nợ vay ngắn hạn là khoảng 32.000 tỷ đồng.

Công ty CP Nova Final Solution - công ty con của Novaland vừa có văn bản công bố thông tin về tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu của doanh nghiệp. Theo kế hoạch, ngày 13/12, Nova Final Solution phải thực hiện thanh toán gần 23 tỷ đồng tiền lãi cho lô trái phiếu mã NOVA FINAL SOLUTION.BOND.2019.

Tuy nhiên, do chưa thu xếp được nguồn tiền nên Nova Final Solution chậm thanh toán số tiền nêu trên. Doanh nghiệp cũng cho biết đang thương thảo với nhà đầu tư về việc mua lại toàn bộ dư nợ của lô trái phiếu này, dự kiến trong tháng 1/2026.

Lô trái phiếu mã NOVA FINAL SOLUTION.BOND.2019 có tổng giá trị 1.350 tỷ đồng, được phát hành từ ngày 13/3/2020, kỳ hạn 4 năm. Theo cập nhật tại ngày 13/12, tổng giá trị dư nợ gốc của lô trái phiếu hơn 1.099 tỷ đồng.

Mua cổ phiếu quỹ

Công ty CP Đầu tư Thế giới Di động (mã chứng khoán: MWG) vừa công bố báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu quỹ. Theo đó, trong thời gian từ ngày 19/11-12/12, MWG đã hoàn tất mua khớp lệnh 10 triệu cổ phiếu quỹ với giá bình quân 80.969 đồng/cổ phiếu, tương ứng số tiền hơn 800 tỷ đồng.

Mục đích mua lại là để giảm vốn điều lệ. MWG sẽ thực hiện thủ tục giảm vốn điều lệ tương ứng với tổng giá trị tính theo mệnh giá lượng mua được. Phương thức giao dịch là khớp lệnh. Theo quy định, sau giao dịch, MWG sẽ phải thực hiện huỷ số cổ phiếu này và giảm vốn điều lệ xuống mức 14.775 tỷ đồng, tương ứng 1,477 tỷ cổ phiếu lưu hành.

9 tháng đầu năm, MWG ghi nhận doanh thu đạt 113.436 tỷ đồng, tăng 14% so với cùng kỳ và hoàn thành 76% kế hoạch năm. Tính riêng trong quý III, doanh thu của MWG đạt gần 40.000 tỷ - cao nhất kể từ khi hoạt động.

MWG sẽ giảm vốn điều lệ xuống mức 14.775 tỷ đồng.

Công ty CP Dịch vụ Hàng hoá Sài Gòn (mã chứng khoán: SCS) thông báo ngày 22/12 sẽ chốt danh sách cổ đông để tạm ứng cổ tức đợt 1/2025 bằng tiền với tỷ lệ 25%. Theo đó, mỗi cổ phiếu được nhận 2.500 đồng, thời gian thanh toán dự kiến vào ngày 26/1/2026.

Với hơn 102 triệu cổ phiếu đang lưu hành, tổng số tiền SCS dự kiến chi cho đợt tạm ứng cổ tức này vào khoảng trên 255 tỷ đồng. Trong cơ cấu cổ đông, Gemadept (mã chứng khoán: GMD) - cổ đông lớn nhất nắm giữ 33,42% vốn điều lệ - sẽ thu về khoảng 85 tỷ đồng cổ tức. Tổng công ty Cảng Hàng không Việt Nam (mã chứng khoán: ACV) cũng nhận về gần 35 tỷ đồng.

Công ty CP Phụ tùng máy số 1 (mã chứng khoán: FT1) công bố 19/12 là ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt, với tỷ lệ 51,42%. Đây là mức cổ tức cao nhất của doanh nghiệp trong nhiều năm, vượt cả mức đỉnh 45% của năm 2021. Với hơn 7 triệu cổ phiếu đang lưu hành, FT1 dự kiến chi hơn 36 tỷ đồng cho đợt trả cổ tức lần này.

Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank - mã chứng khoán: CTG) chốt danh sách cổ đông vào ngày 18/12 để phát hành cổ phiếu trả cổ tức từ nguồn lợi nhuận còn lại năm 2021, 2022 và giai đoạn 2009 - 2016.

Theo đó, CTG sẽ phát hành gần 2,4 tỷ cổ phiếu để trả cổ tức bằng cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ phát hành là 44,64%. Đây là đợt phát hành cổ phiếu trả cổ tức lớn nhất ngành ngân hàng trong năm 2025. Sau phát hành, vốn điều lệ VietinBank dự kiến tăng lên gần 77.670 tỷ đồng.