Vì sao Novaland lỗ nghìn tỷ?

TPO - Trong 9 tháng năm nay, Tập đoàn Novaland có doanh thu thuần hợp nhất đạt gần 5.398 tỷ đồng nhưng lợi nhuận sau thuế hợp nhất lỗ 1.820 tỷ đồng, chủ yếu do giảm doanh thu hoạt động tài chính.

Ngày 28/10, Tập đoàn Novaland (mã chứng khoán: NVL) công bố báo cáo tài chính quý III với doanh thu thuần đạt 1.683 tỷ đồng và lỗ sau thuế 1.153 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ báo lãi 2.950 tỷ đồng.

Nhịp thi công sôi động tại phân kỳ Habana - NovaWolrd Ho Tram.

Luỹ kế 9 tháng, doanh thu thuần hợp nhất đạt gần 5.398 tỷ đồng. Trong đó, doanh thu thuần từ bán hàng đạt gần 4.956 tỷ đồng, tăng 33% so với cùng kỳ năm ngoái nhờ vào việc bàn giao tại các dự án như NovaWorld Phan Thiet, NovaWorld Ho Tram, Aqua City, Sunrise Riverside, Palm City... Doanh thu thuần từ cung cấp dịch vụ đạt 442 tỷ đồng.

Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế hợp nhất ghi nhận khoản lỗ 1.820 tỷ đồng, chủ yếu do giảm doanh thu hoạt động tài chính.

Tại thời điểm ngày 30/9, tổng tài sản của NVL đạt gần 239.575 tỷ đồng. Hàng tồn kho ghi nhận 152.285 tỷ đồng, trong đó giá trị quỹ đất và dự án đang xây dựng chiếm 95%, phần còn lại là bất động sản đã xây dựng hoàn thành và hàng hóa bất động sản, bất động sản đã hoàn thiện chờ bàn giao cho khách hàng.

Tính đến cuối quý III, tổng dư nợ vay của Novaland là hơn 64.000 tỷ đồng, trong đó tổng nợ vay ngắn hạn là khoảng 32.000 tỷ đồng.

Đáng chú ý, tính đến 30/9, đã có 1.935 sổ hồng được cấp tại các dự án của Novaland. Trong đó, dự án The Sun Avenue có gần 550 sản phẩm đã hoàn tất thủ tục cấp sổ, hiện Novaland đang phối hợp với cư dân bổ sung các thông tin cần thiết để hoàn thiện hồ sơ đăng ký. Tiến độ cấp sổ ở các dự án Lucky Palace (lô thương mại), Orchard Garden (office-tel), Sunrise City North (office-tel), GardenGate… cũng đang được đẩy nhanh.

Tương tự, một doanh nghiệp khác cũng công bố báo cáo tài chính sáng 28/10 là Công ty CP Phát triển Bất động sản Phát Đạt (mã chứng khoán: PDR). Theo đó, trong quý III, doanh thu thuần của Phát Đạt đạt hơn 506 tỷ đồng. Lợi nhuận gộp trên báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất đạt lần lượt là 249 tỷ và 250 tỷ đồng, tăng mạnh so với mức 1,3 tỷ đồng của cùng kỳ năm trước.

Dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh và tài chính của PDR đã chuyển sang dương, đạt gần 91 tỷ đồng.

Theo giải trình của Phát Đạt, kết quả này là do công ty tiếp tục ghi nhận doanh thu chuyển nhượng bất động sản từ Dự án Bắc Hà Thanh (Quy Nhơn, Gia Lai) và ghi nhận doanh thu từ chuyển nhượng dự án tại đường Kỳ Đồng (TPHCM).

Trong quý III, Phát Đạt không phát sinh khoản lỗ từ công ty liên kết, giúp lợi nhuận sau thuế hợp nhất quý III tăng gần 68% lên mức 35 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 9 tháng, Phát Đạt ghi nhận hơn 964 tỷ đồng doanh thu thuần và hơn 201 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng lần lượt hơn 450% và 31% so với cùng kỳ năm trước. Biên lợi nhuận gộp đạt khoảng 49%.

Đáng chú ý, dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh và tài chính của PDR đã chuyển sang dương, đạt gần 91 tỷ đồng - thay đổi đáng kể so với cùng kỳ năm trước. Tiền và tương đương tiền cuối quý III/2025 đạt 116 tỷ đồng, gấp hơn 4 lần đầu năm.

Tính đến ngày 30/9, tổng tài sản hợp nhất của Phát Đạt đạt 24.245 tỷ đồng. Nợ phải trả giảm gần 5% xuống còn 12.305 tỷ đồng, trong khi vốn chủ sở hữu tăng 8% lên 11.941 tỷ đồng.