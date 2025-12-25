Lalamove ra mắt Túi Bảo Quản Lớn, giải quyết bài toán giao hàng nặng cho chủ shop trước Tết

Trước nhu cầu giao các đơn hàng giao hàng nặng ngày càng tăng, Lalamove chính thức ra mắt Túi Bảo Quản Lớn, nhằm tối ưu hóa quy trình giao hàng của Đối tác tài xế, đồng thời đảm bảo chất lượng hàng hóa đến tay người dùng.

Thời điểm gần cuối năm, đặc biệt là dịp Tết Bính Ngọ sắp tới, lượng đơn hàng mua sắm Tết tăng cao nhưng khả năng đáp ứng của từng Đối tác tài xế là khác nhau. Song song đó, nhu cầu vận chuyển hàng hóa của người dùng luôn luôn có. Tuy nhiên, với các túi giao hàng thông thường, bác tài thường gặp khó khăn trong việc sắp xếp, cố định hàng hóa, đặc biệt khi đơn hàng có trọng lượng lớn hoặc kích thước cồng kềnh.

Trước thực tế đó, Lalamove đã nghiên cứu và phát triển túi giữ nhiệt cỡ Lớn như một giải pháp thiết thực, hướng đến việc hỗ trợ tài xế giao hàng an toàn, gọn gàng và hiệu quả hơn.

Túi với sức chứa lớn hơn giúp bác tài thoải mái giao hàng mà không sợ hàng bị chèn ép. Ảnh: LLM

Với Túi Bảo Quản Lớn vừa ra mắt, Lalamove tập trung vào việc nâng cấp dung tích lớn hơn, chở được đa dạng loại hàng hóa cồng kềnh. Tuy nhiên, Túi vẫn đảm bảo gọn gàng chuẩn chỉnh, phù hợp quy định an toàn giao thông đường bộ. Túi có thể dễ dàng xếp gọn và cài đặt dễ dàng lên hầu hết các loại xe ga và xe số. Túi còn được trang bị thêm ngăn chia linh hoạt để tách biệt đồ nóng và lạnh giúp các Đối tác tài xế có thể giao hàng đa dạng. Với Túi Bảo Quản Lớn, chủ shop sẽ an tâm hơn về hàng hóa, với khả năng chống sốc, hạn chế va đập, giảm nguy cơ từ thời tiết như trời mưa, nắng.

Túi Bảo Quán Lớn góp phần thúc đẩy quá trình giao hàng của Đối tác tài xế thuận lợi hơn. Ảnh: LLM

Theo ông Nguyễn Hải Đăng, Giám đốc điều hành Lalamove Việt Nam chia sẻ “Việc ra mắt Túi Bảo Quản Lớn là bước đi cần thiết để đáp ứng nhu cầu giao hàng nặng nhưng vẫn bảo quản tốt hàng hóa, đặc biệt trong dịp cuối năm và lễ, Tết cho mọi chủ shop và khách hàng quan tâm. Lalamove hy vọng không chỉ giúp cộng đồng Đối tác tài xế tối ưu nguồn thu nhập mà còn nâng cao trải nghiệm sử dụng dịch vụ của người dùng trong thời điểm mua sắm Tết.”

Túi Bảo Quản Lớn của Lalamove sẽ giải quyết được nhiều nỗi lo giao hàng nặng cho người dùng. Ảnh: LLM

Bên cạnh đó, Lalamove vẫn đang triển khai nhiều giải pháp giao hàng nặng cho chủ kinh doanh như xe máy giao cồng kềnh có baga và đội xe van - tải từ 500kg sẵn sàng đáp ứng tốt mọi nhu cầu giao hàng trong bối cảnh thị trường giao nhận ngày càng phát triển.

Hiện tại, Lalamove đang dành những chương trình riêng cho đối tác tài xế khi có thể nhanh chóng sở hữu ngay combo giá tốt để sở hữu Túi Bảo Quản Lớn cùng nón, áo. Với những tài xế có Túi Bảo Quản Lớn, đơn hàng được giảm chiết khấu cũng như tăng thêm thu nhập từ dịch vụ cộng thêm. Ngoài ra, bác tài sẽ được trải nghiệm tính năng lọc đơn theo khu vực dễ dàng tối ưu quá trình giao hàng. Các bác tài xe máy có thể tham gia Lalamove và đăng ký ngay tại: https://www.lalamove.com/vi-vn/driver/dat-truoc-tui-bao-quan-lon