Kinh tế

Google News

Khánh Hòa xây cầu vượt đầm Thủy Triều, kết nối đô thị sân bay Cam Lâm

Thanh Thanh
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Dự án cầu Nguyễn Tất Thành bắc qua đầm Thủy Triều, được xem là "mạch dẫn hạ tầng" quan trọng để hiện thực hóa tầm nhìn phát triển Cam Lâm thành đô thị sân bay hiện đại, sinh thái và đẳng cấp theo định hướng của tỉnh Khánh Hòa.

Sáng 25/12, tỉnh Khánh Hòa khởi công xây dựng cây cầu vượt kênh đào Thủy Triều trên trục đường Nguyễn Tất Thành thuộc địa bàn xã Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa.

Dự án cầu Nguyễn Tất Thành đánh dấu bước tiến mới trong quá trình hoàn thiện hạ tầng kết nối khu vực phía Nam tỉnh Khánh Hòa, đồng thời tạo nền tảng phát triển đồng bộ cho Khu đô thị mới Cam Lâm trong tương lai.

Công trình có chiều dài khoảng 400m, được thiết kế theo dạng cầu vòm, kết cấu thép và bê tông cốt thép, gồm hai đơn nguyên độc lập, bảo đảm khả năng khai thác an toàn, linh hoạt, dài hạn.

cauntt-4.jpg
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Trần Hòa Nam phát biểu.

Phát biểu tại lễ khởi công, ông Lê Khắc Hiệp - Phó Chủ tịch Tập đoàn Vingroup, chủ đầu tư dự án - nhấn mạnh: Việc khởi công cầu Nguyễn Tất Thành là bước đi hạ tầng mang ý nghĩa nền tảng trong việc đầu tư đồng bộ giao thông và phát triển đô thị tại Cam Lâm.

“Chúng tôi xác định hạ tầng không chỉ phục vụ nhu cầu đi lại, mà còn đóng vai trò kiến tạo không gian phát triển mới, góp phần hình thành một khu vực đô thị hiện đại, kết nối thông suốt và bền vững”, ông Hiệp khẳng định.

cauntt-3.jpg
Đại diện chủ đầu tư dự án phát biểu tại buổi lễ.

Theo chủ đẩu tư, khi hoàn thành và đi vào vận hành, cầu Nguyễn Tất Thành sẽ tạo ra trục kết nối trực tiếp, rút ngắn khoảng cách giữa trung tâm du lịch Nha Trang với đô thị mới Cam Lâm và cửa ngõ hàng không quốc tế Cam Ranh. Đây được xem là "mạch dẫn hạ tầng" quan trọng để hiện thực hóa tầm nhìn phát triển Cam Lâm thành đô thị sân bay hiện đại, sinh thái và đẳng cấp theo định hướng của tỉnh Khánh Hòa.

Đặc biệt, cầu Nguyễn Tất Thành được định vị là một biểu tượng kiến trúc mới của khu vực. Với thiết kế vòm mềm mại, hài hòa với cảnh quan thiên nhiên của vịnh Cam Ranh, công trình hứa hẹn sẽ trở thành điểm nhấn thẩm mỹ, kết nối không gian ở, thương mại dịch vụ và cảnh quan sinh thái đặc trưng của địa phương.

cauntt-1.jpg
Các đại biểu thực hiện nghi thức bấm nút thi công dự án.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Trần Hòa Nam cho rằng, tỉnh xác định rõ vai trò của khu vực Cam Lâm - Cam Ranh là một cực tăng trưởng mới, gắn với trục động lực ven biển cùng với Cảng Hàng không quốc tế Cam Ranh và các trung tâm du lịch - dịch vụ trọng điểm, các dự án khu đô thị đã và đang được triển khai.

"Cầu Nguyễn Tất Thành là một công trình mang tính chất điểm nhấn của Dự án Khu đô thị Cam Lâm trong tương lai nói riêng và khu vực Cam Ranh - Cam Lâm nói chung, góp phần hoàn thiện hệ thống giao thông kết nối quan trọng, vừa đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân, vừa tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức không gian phát triển đô thị, phân bố dân cư và thu hút đầu tư", ông Nam nói.

cauntt-2.jpg
Máy móc khởi động triển khai thi công dự án cầu Nguyễn Tất Thành.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa cũng đề nghị nhà đầu tư tập trung nguồn lực, tổ chức thi công, bảo đảm các yêu cầu về kỹ thuật, chất lượng, tiến độ, an toàn về phòng cháy, chữa cháy, an ninh trật tự, sớm hoàn thành, đưa công trình đi vào hoạt động.

Tổng mức đầu tư dự án Khu đô thị mới Cam Lâm (đô thị sân bay) có tổng vốn sơ bộ lên đến khoảng hơn 285.000 tỷ đồng (tương đương 11 tỷ USD), bao gồm khoảng hơn 260.200 tỷ đồng chi phí thực hiện dự án và 25.000 tỷ đồng cho bồi thường, tái định cư. Dự án quy mô hơn 10.350 ha, nhằm phát triển thành đô thị sân bay hiện đại tại Cam Lâm và Cam Ranh, với mục tiêu trở thành cực tăng trưởng phía Nam của tỉnh Khánh Hòa.

Thanh Thanh
