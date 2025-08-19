Khánh Hòa sắp có khu đô thị 17.000 tỷ gồm ba đảo lớn kết nối bằng cầu

TPO - Khu đô thị hỗn hợp thành phố Nha Trang, với tổng mức đầu tư hơn 17.000 tỷ đồng, có quy mô hơn 226ha, được thiết kế độc đáo với 3 đảo lớn kết nối bằng cầu.

Khánh Hòa đồng loạt khởi công 4 dự án lớn về giáo dục, đô thị, công nghiệp và nhà ở xã hội với tổng mức đầu tư gần 20.200 tỷ đồng, chào mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh (2/9/1945 - 2/9/2025).

Đột phá mới cho du lịch, kinh tế đêm

Bốn dự án được khởi công là Khu đô thị hỗn hợp thành phố Nha Trang, cơ sở đào tạo và nghiên cứu Đại học Kinh tế TPHCM tại Nha Trang (UEH Nexus Campus Nha Trang), khu công nghiệp Dốc Đá Trắng và nhà ở xã hội tại khu tái định cư Thành Hải.

Phối cảnh dự án Khu đô thị hỗn hợp Nha Trang.

Dự án nổi bật nhất trong đợt khởi công lần này là Khu đô thị hỗn hợp thành phố Nha Trang do Công ty TNHH Mặt trời Hạ Long đầu tư, với tổng mức đầu tư hơn 17.000 tỷ đồng. Khu đô thị ven sông - kề biển này được kỳ vọng sẽ trở thành một biểu tượng mới, đột phá cho du lịch và kinh tế đêm của Khánh Hòa.

Dự án có quy mô hơn 226ha, được thiết kế độc đáo với 3 đảo lớn kết nối bằng cầu gồm: “Bán đảo đô thị sinh thái thông minh” quy tụ các công trình nhà ở kết hợp dịch vụ thương mại sầm uất; “Đảo công viên giải trí quốc tế” được ví như “trái tim” của dự án, định hình lại bản đồ du lịch và kinh tế đêm của tỉnh; “Đảo Thiên đường” định vị không gian sống sang trọng, riêng tư.

Các đại biểu xem mô hình dự án UEH Nexus Campus Nha Trang.

Trong khi đó, dự án UEH Nexus Campus Nha Trang được kỳ vọng trở thành trung tâm đào tạo nhân lực chất lượng cao, nhất là các lĩnh vực quan trọng gắn với tương lai phát triển của tỉnh Khánh Hòa cũng như khu vực Nam Trung bộ và Tây Nguyên như: kinh tế biển, công nghệ đại dương, logistics, du lịch… Đây sẽ là điểm đến của đội ngũ tri thức thế giới, mở ra cánh cửa để Khánh Hoà hội nhập sâu hơn và vươn tầm quốc tế.

Máy móc khởi động triển khai thi công dự án UEH Nexus Campus Nha Trang.

UEH Nexus Campus Nha Trang được xây dựng trên khuôn viên rộng 2,1 héc-ta thuộc khu trường học, đào tạo và dạy nghề Bắc Hòn Ông (phường Nam Nha Trang, Khánh Hòa) với tổng vốn đầu tư 294 tỷ đồng. Dự án có quy mô đào tạo 2.000 học viên, dự kiến hoàn thành và đi vào hoạt động vào cuối năm 2026.

Kỳ vọng thay đổi diện mạo Khánh Hòa

Sáng cùng ngày, tại xã Vạn Hưng (Khánh Hòa), dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp (KCN) Dốc Đá Trắng cũng được khởi công.

Khu đất xây dựng KCN Dốc Đá Trắng.

Dự án do Công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp Viglacera Yên Mỹ làm chủ đầu tư có tổng vốn đầu tư hơn 1.807 tỷ đồng, quy mô gần 288 ha (trong đó 204 ha đất sản xuất công nghiệp, kho bãi; khu dịch vụ 4,2 ha), thời hạn hoạt động 50 năm, dự kiến thu hút khoảng 16.000 lao động. Các ngành nghề ưu tiên: công nghiệp sạch, chế biến - chế tạo công nghệ cao, cơ khí chính xác, điện tử, công nghiệp phụ trợ, logistics.

Khi hoàn thành, KCN Dốc Đá Trắng sẽ góp phần thúc đẩy công nghiệp hóa - hiện đại hóa, tạo việc làm, tăng nguồn thu ngân sách và phát triển Khu kinh tế Vân Phong. Chủ đầu tư cam kết tập trung nguồn lực xây dựng hạ tầng đồng bộ, đúng tiến độ; UBND tỉnh Khánh Hòa khẳng định đồng hành, hỗ trợ để dự án sớm đi vào hoạt động, trở thành điểm đến đầu tư hấp dẫn trong và ngoài nước.

Ông Trần Hòa Nam - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, phát biểu tại lễ khởi công.

Trong khi đó, dự án Nhà ở xã hội tại Khu tái định cư Thành Hải có tổng mức đầu tư 1.358 tỷ đồng, diện tích hơn 19.150m2 và do Công ty TNHH Bất động sản Sao Biển làm chủ đầu tư. Quy mô xây dựng gồm 4 block chung cư (A1, A2, B1, B2) cao 15 tầng nổi và 1 tầng kỹ thuật mái, với chiều cao tối đa là 54,4m. Công trình dự kiến hoàn thành và đưa vào sử dụng vào quý II/2027.

Khi hoàn thành, dự án sẽ cung cấp 1.352 căn hộ có diện tích từ 30 - 70m2, phục vụ khoảng 5.408 người. Đây là một trong những công trình tiêu biểu nằm trong chương trình phát triển 1 triệu căn nhà ở xã hội đến năm 2030 và được quy hoạch theo mô hình kiểu mẫu với tiêu chuẩn ESG (môi trường, xã hội và quản trị) và yếu tố Smart (thông minh).

Các đại biểu thực hiện nghi thức bấm nút thi công dự án.

Phát biểu tại lễ khởi công, ông Trần Hòa Nam - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, nhấn mạnh: Đây không chỉ là sự kiện đánh dấu sự khởi đầu của 4 dự án lớn, mà còn thể hiện quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong việc xây dựng một Khánh Hòa hiện đại - xanh - thông minh - giàu bản sắc.