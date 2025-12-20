Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Camera AI 'soi' đến tận cổng trường, phát hiện nhiều học sinh vi phạm giao thông

Thanh Hà
TPO - Qua công tác tuần tra kiểm soát và sử dụng hệ thống camera AI, lực lượng CSGT Hà Nội phát hiện nhiều học sinh vi phạm giao thông tại khu vực các cổng trường học.

Hình ảnh camera AI ghi nhận trên các tuyến đường.

Ngày 20/12, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội cho biết, quá trình tuần tra kiểm soát tại khu vực cổng trường học, kết hợp hệ thống camera giám sát, đơn vị đã phát hiện, xử lý nhiều hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông liên quan đến lứa tuổi học sinh và phụ huynh.

Cụ thể, trong ngày 19/12, lực lượng CSGT đã xử lý 132 trường hợp vi phạm, trong đó có 116 trường hợp là học sinh và 16 trường hợp là phụ huynh. Tổng số tiền phạt ước tính 92,625 triệu đồng, tạm giữ 47 phương tiện theo quy định.

Qua công tác tuần tra, kiểm soát kết hợp khai thác dữ liệu từ hệ thống camera tại khu vực cổng trường, lực lượng chức năng ghi nhận nhiều hành vi vi phạm tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Cụ thể, có 24 trường hợp học sinh chưa đủ tuổi điều khiển xe mô tô, không đội mũ bảo hiểm chiếm tỉ lệ cao với 104 trường hợp học sinh và 19 trường hợp phụ huynh.

Ngoài ra, đơn vị còn phát hiện 20 trường hợp học sinh điều khiển phương tiện không có gương chiếu hậu, 1 trường hợp sử dụng điện thoại khi điều khiển phương tiện và 49 trường hợp vi phạm khác.

Công an TP Hà Nội khuyến cáo học sinh và phụ huynh học sinh nghiêm túc chấp hành các quy định của Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đồng thời sẽ ứng dụng camera trong giám sát, xử lý vi phạm tại khu vực trường học nhằm nâng cao ý thức tự giác, phòng ngừa tai nạn giao thông liên quan đến lứa tuổi học sinh.

Thanh Hà
#Giám sát an toàn giao thông trường học #Sử dụng camera AI trong tuần tra #Vi phạm giao thông của học sinh #Phạt và xử lý vi phạm giao thông #Nguy cơ mất an toàn giao thông học sinh #Tuân thủ luật giao thông đường bộ #Phối hợp phụ huynh và học sinh nâng cao ý thức #Phòng ngừa tai nạn giao thông học sinh

