Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Hơn 45.000 phụ huynh được được mời đến trường vì con đi xe máy khi chưa đủ tuổi

Thanh Hà
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Trong ngày đầu ra quân kiểm tra học sinh vi phạm giao thông, lực lượng CSGT phát hiện hơn 48.000 học sinh đi xe máy khi chưa đủ điều kiện. Hơn 45.000 phụ huynh được mời đến trường ký cam kết không giao xe cho con.

Ngày 5/11, Cục CSGT cho biết, ngày 4/11, Cục trưởng CSGT đã phát lệnh cho lực lượng CSGT toàn quốc đồng loạt thực hiện kiểm tra chuyên đề học sinh vi phạm trật tự, an toàn giao thông (TTATGT) và người nhà giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện trong cùng một thời điểm trên toàn quốc.

a3.jpg
Lực lượng chức năng kiểm tra bãi xe xung quanh trường học ở Hà Nội.

Đối với 2 ca công tác (8h đến 10h và 14h đến 16h) ngày 4/11, lực lượng CSGT 30/34 địa phương (trừ 4 địa phương đang mưa lũ gồm: Hà Tĩnh, Quảng Trị, TP Huế, Đà Nẵng) đã mời đại diện Ban Giám hiệu các nhà trường tổng kiểm tra 5.591 bãi giữ xe (3.992 bãi giữ xe trong trường, 1.599 bãi giữ xe xung quanh khu vực cổng trường).

Kết quả, số học sinh không đủ điều kiện điều khiển phương tiện đến trường 48.059 trường hợp (gửi ở bãi giữ xe của trường 43.988 trường hợp, gửi ở bãi giữ xe của người dân xung quanh trường 4.071 trường hợp).

Ngoài ra, lực lượng chức năng thống kê số trường hợp sử dụng mũ bảo hiểm không đạt chuẩn 22.758 trường hợp (bãi giữ xe trong trường 19.717 trường hợp, bãi giữ xe xung quanh trường 3.041 trường hợp).

Đáng chú ý, có 54 trường hợp cất giấu hung khí trong cốp xe (bãi giữ xe trong trường 31 trường hợp, bãi giữ xe xung quanh trường 23 trường hợp).

Lực lượng CSGT đã mời 45.459 phụ huynh đến để thông báo vi phạm, yêu cầu ký cam kết không giao xe cho học sinh.

Cùng với đó, lực lượng CSGT yêu cầu hơn 11.900 nhà trường và 3.000 bãi giữ xe quanh cổng trường không trông giữ xe mô tô, xe gắn máy cho học sinh chưa đủ điều kiện điều khiển phương tiện.

Thanh Hà
#Kiểm tra an toàn giao thông học sinh #Phát hiện vi phạm điều kiện lái xe #Quản lý bãi giữ xe trường học #Thực thi luật giao thông quốc gia #An toàn phương tiện học sinh #Kiểm tra mũ bảo hiểm không đạt chuẩn #Phản ứng của lực lượng CSGT #Kiểm soát xe mô tô chưa đủ điều kiện #Biện pháp xử lý vi phạm giao thông học sinh #Tăng cường công tác trật tự an toàn giao thông

Xem thêm

Cùng chuyên mục