CSGT toàn quốc kiểm tra bãi trông giữ xe học sinh: Phát hiện hơn 19.000 trường hợp vi phạm

TPO - Qua kiểm tra hơn 2.200 bãi trông giữ xe học sinh, lực lượng CSGT phát hiện hơn 19.000 trường hợp học sinh không đủ điều kiện điều khiển phương tiện đến trường.

Lực lượng chức năng làm việc với các em học sinh.

Ngày 4/11, Cục trưởng Cục CSGT đã phát lệnh cho lực lượng CSGT toàn quốc đồng loạt thực hiện kiểm tra chuyên đề học sinh vi phạm TTATGT và người nhà giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện trong cùng một thời điểm trên toàn quốc.

Cụ thể, đúng 8h đến 10h ngày 4/11, lực lượng CSGT 30/34 địa phương (trừ 4 địa phương trời mưa, lũ lụt, gồm: Hà Tĩnh, Quảng Trị, TP Huế, Đà Nẵng không thực hiện) đã mời đại diện Ban Giám hiệu các nhà trường tổng kiểm tra 2.219 bãi giữ xe (1.149 bãi giữ xe trong trường, 1.070 bãi giữ xe xung quanh khu vực cổng trường).

Qua đó, lực lượng chức năng xác định số học sinh không đủ điều kiện điều khiển phương tiện đến trường 19.406 trường hợp (gửi ở bãi giữ xe của trường 6.474 trường hợp, gửi ở bãi giữ xe của người dân xung quanh trường 12.932 trường hợp).

Số trường hợp sử dụng mũ bảo hiểm không đạt chuẩn 9.774 trường hợp (bãi giữ xe trong trường 2.941 trường hợp, bãi giữ xe xung quanh trường 6.833 trường hợp). Số trường hợp phụ huynh được mời đến để thông báo vi phạm, yêu cầu ký cam kết không giao xe cho học sinh 24.407 trường hợp.

Lực lượng CSGT đã yêu cầu 2.626 nhà trường tuân thủ cam kết không trông giữ xe mô tô, xe gắn máy cho học sinh khi chưa đủ điều kiện điều khiển xe mô tô, xe gắn máy. Đồng thời yêu cầu 2.203 bãi giữ xe xung quanh khu vực cổng trường không trông giữ xe mô tô, xe gắn máy cho học sinh khi chưa đủ điều kiện điều khiển xe mô tô, xe gắn máy.