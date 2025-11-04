Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

CSGT toàn quốc kiểm tra bãi trông giữ xe học sinh: Phát hiện hơn 19.000 trường hợp vi phạm

Thanh Hà
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Qua kiểm tra hơn 2.200 bãi trông giữ xe học sinh, lực lượng CSGT phát hiện hơn 19.000 trường hợp học sinh không đủ điều kiện điều khiển phương tiện đến trường.

hoc-sinh-1-8693-6403.jpg
Lực lượng chức năng làm việc với các em học sinh.

Ngày 4/11, Cục trưởng Cục CSGT đã phát lệnh cho lực lượng CSGT toàn quốc đồng loạt thực hiện kiểm tra chuyên đề học sinh vi phạm TTATGT và người nhà giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện trong cùng một thời điểm trên toàn quốc.

Cụ thể, đúng 8h đến 10h ngày 4/11, lực lượng CSGT 30/34 địa phương (trừ 4 địa phương trời mưa, lũ lụt, gồm: Hà Tĩnh, Quảng Trị, TP Huế, Đà Nẵng không thực hiện) đã mời đại diện Ban Giám hiệu các nhà trường tổng kiểm tra 2.219 bãi giữ xe (1.149 bãi giữ xe trong trường, 1.070 bãi giữ xe xung quanh khu vực cổng trường).

Qua đó, lực lượng chức năng xác định số học sinh không đủ điều kiện điều khiển phương tiện đến trường 19.406 trường hợp (gửi ở bãi giữ xe của trường 6.474 trường hợp, gửi ở bãi giữ xe của người dân xung quanh trường 12.932 trường hợp).

Số trường hợp sử dụng mũ bảo hiểm không đạt chuẩn 9.774 trường hợp (bãi giữ xe trong trường 2.941 trường hợp, bãi giữ xe xung quanh trường 6.833 trường hợp). Số trường hợp phụ huynh được mời đến để thông báo vi phạm, yêu cầu ký cam kết không giao xe cho học sinh 24.407 trường hợp.

Lực lượng CSGT đã yêu cầu 2.626 nhà trường tuân thủ cam kết không trông giữ xe mô tô, xe gắn máy cho học sinh khi chưa đủ điều kiện điều khiển xe mô tô, xe gắn máy. Đồng thời yêu cầu 2.203 bãi giữ xe xung quanh khu vực cổng trường không trông giữ xe mô tô, xe gắn máy cho học sinh khi chưa đủ điều kiện điều khiển xe mô tô, xe gắn máy.

Tại Hà Nội, các đơn vị thuộc Phòng CSGT Công an TP Hà Nội đã bố trí 44 tổ công tác với 131 cán bộ, chiến sĩ phối hợp với lực lượng Công an cấp xã tham gia.

Lực lượng chức năng đã kiểm tra 55 bãi giữ xe trong trường học và 47 bãi giữ xe xung quanh khu vực trường học (các trường THCS và THPT), tổ chức cho đại diện các bãi xe ký cam kết không trông giữ xe mô tô cho học sinh chưa đủ điều kiện điều khiển.

Qua kiểm tra, phát hiện 233 học sinh điều khiển mô tô, xe máy đến trường, trong đó có 60 trường hợp sử dụng mũ bảo hiểm không đạt chuẩn. Các trường hợp vi phạm đã được lập danh sách, thông báo cho nhà trường và mời phụ huynh đến làm việc, ký cam kết không giao xe cho học sinh khi chưa đủ tuổi điều khiển phương tiện.

Thanh Hà
#Kiểm tra vi phạm trông giữ xe học sinh #Phát hiện học sinh không đủ điều kiện lái xe #Kiểm tra an toàn giao thông trường học #Vi phạm về mũ bảo hiểm đạt chuẩn #Yêu cầu ký cam kết không giao xe cho học sinh #Giám sát trông giữ xe quanh trường #Kiểm tra điều kiện lái xe của học sinh #Các biện pháp xử lý vi phạm trông giữ xe #Chấn chỉnh an toàn giao thông tại trường học #Ảnh hưởng của vi phạm trông giữ xe đến an toàn giao thông

Xem thêm

Cùng chuyên mục