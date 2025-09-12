Bị nhắc nhở, xử lý vi phạm khi con không đội mũ bảo hiểm, phụ huynh viện đủ lý do

TPO - Sáng 12/9, lực lượng CSGT TP Hà Nội phối hợp với công an xã, phường đồng loạt ra quân triển khai cao điểm tuyên truyền, xử lý vi phạm an toàn giao thông đối với học sinh và phụ huynh trên địa bàn. Khi bị tổ công tác phát hiện vi phạm, nhiều phụ huynh viện đủ lý do biện minh khi con đi học không đội mũ bảo hiểm.

Sáng 12/9, Phòng CSGT Công an Hà Nội ra quân cao điểm kiểm tra vi phạm giao thông của học sinh và phụ huynh. Tại chốt Đội CSGT số 3, nhiều trường hợp bị nhắc nhở, xử lý, chủ yếu do phụ huynh chở con không đội mũ bảo hiểm. Video: Đức Nguyễn

Nhiều phụ huynh vẫn vô tư chở con không đội mũ bảo hiểm đi học.

Sáng 12/9, Tổ công tác Đặc biệt số 1 do Trung tá Phạm Quang Hưng - Đội phó Đội CSGT đường bộ số 5 làm tổ trưởng, làm nhiệm vụ tại đường Phan Đình Phùng. Tại đây, tổ công tác phát hiện, lập biên bản hơn 10 trường hợp phụ huynh chở học sinh vi phạm lỗi không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông.

Khi bị tổ công tác dừng xe kiểm tra, chị H. (trú tại Hà Nội) cho biết, do con gái không muốn đội mũ bảo hiểm nên chị H. chiều theo và không có biện pháp nhắc nhở.

"Tôi biết việc tham gia giao thông không đội mũ bảo hiểm là vi phạm. Sau lần này tôi sẽ rút kinh nghiệm và yêu cầu con khi đi xe máy phải đội mũ bảo hiểm", chị H. nói.

Tổ công tác lập biên bản xử phạt các trường hợp vi phạm.

Tương tự, anh K. (trú tại Hà Nội) chở con trai đi học cũng vi phạm lỗi tương tự. Nam tài xế cũng lấy lý do nhà gần nên không yêu cầu con đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông.

Trung tá Phạm Quang Hưng (phải) phát tờ rơi tuyên truyền an toàn giao thông tới phụ huynh học sinh.

Trao đổi với phóng viên, Trung tá Phạm Quang Hưng cho biết, việc kiểm tra, xử lý vi phạm nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, kéo giảm tai nạn giao thông, bảo đảm an toàn cho học sinh ngay từ đầu năm học mới, góp phần xây dựng văn hóa giao thông an toàn, văn minh trên địa bàn Thủ đô.

Theo Trung tá Hưng, ngoài việc xử lý với các học sinh trực tiếp vi phạm, lực lượng CSGT sẽ làm rõ trách nhiệm của chủ xe trong trường hợp giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển và xử lý nghiêm theo quy định. Bên cạnh đó, danh sách học sinh vi phạm sẽ được tập hợp, thông báo đến Sở Giáo dục và Đào tạo để phối hợp xử lý.

Nhiều phụ huynh lấy lý do nhà gần, con không thích đội mũ bảo hiểm...

Các trường hợp vi phạm bị lập biên bản xử phạt. Một số trường hợp bị tạm giữ phương tiện.

Cũng trong buổi sáng cùng ngày, nhiều tổ công tác thuộc Đội CSGT đường bộ số 1, số 3, số 6, số 7, tổ công tác Đặc biệt số 2, số 3... đồng loạt triển khai làm nhiệm vụ tại các tuyến đường trên địa bàn thành phố. Các tổ công tác cũng phát hiện một số trường hợp học sinh chưa đủ điều kiện điều khiển xe máy tham gia giao thông.

Tổ công tác Đội CSGT đường bộ số 1 làm nhiệm vụ tại khu vực gần trường THPT Việt Đức.

Đội CSGT đường bộ số 7 tổ chức tuyên truyền tại Trường THCS Kim Giang.

Đội CSGT đường bộ số 3 làm nhiệm vụ tại khu vực nút giao Láng - Yên Lãng.

Đội CSGT đường bộ số 14 phối hợp với Công an phường Tương Mai xử lý vi phạm giao thông tại khu vực trường Tiểu học - THCS - THPT Văn Hiến.

Đội CSGT đường bộ số 6 làm nhiệm vụ gần Cổng trường THPT Cầu Giấy, phát hiện nhiều trường hợp học sinh vi phạm.

Phòng CSGT Công an TP Hà Nội cho biết, thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Chỉ thị số 31 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác bảo đảm TTATGT cho lứa tuổi học sinh trong tình hình mới và Tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh đến trường, từ ngày 12/9, thực hiện kế hoạch của Công an TP Hà Nội, đơn vị triển khai kế hoạch cao điểm tuyên truyền, kiểm tra, xử lý vi phạm đối với học sinh và phụ huynh học sinh trên địa bàn.

Theo đó, lực lượng CSGT cùng công an các xã, phường đồng loạt ra quân, tập trung xử lý các hành vi vi phạm TTATGT là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông như: Điều khiển xe không có giấy phép lái xe; không đội mũ bảo hiểm; chở quá số người quy định; không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông; chạy dàn hàng ngang; đi ngược chiều của đường một chiều; bấm còi, rú ga; điều khiển xe chạy bằng một bánh đối với xe hai bánh; sử dụng chân chống hoặc vật khác quệt xuống đường khi xe đang chạy; lạng lách, đánh võng; tụ tập gây rối trật tự công cộng, đua xe trái phép; giao phương tiện cho người chưa đủ điều kiện điều khiển; dừng, đỗ xe, để xe dưới lòng đường, vỉa hè trái quy định.

Song song với công tác xử lý, Phòng CSGT Hà Nội sẽ phối hợp chặt chẽ với chính quyền, nhà trường và các tổ chức chính trị – xã hội để tuyên truyền, phổ biến pháp luật về giao thông, xây dựng và nhân rộng mô hình “Cổng trường an toàn giao thông”, ký cam kết giữa học sinh, phụ huynh và nhà trường về việc không vi phạm TTATGT.