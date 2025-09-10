Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Nhiều tài xế ô tô bị phạt sau khi người dân phản ánh đến Cục trưởng CSGT

Nguyễn Thành
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Một loạt ô tô đỗ sai quy định trên đường Ngô Quyền, TP Đà Nẵng đã bị lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) xử phạt sau phản ánh của người dân đến số điện thoại của Cục trưởng Cục CSGT.

Ngày 10/9, Trạm cảnh sát giao thông Hòa Hải, thuộc Phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng cho biết, đã lập biên bản hàng loạt ô tô vi phạm đỗ xe tại nơi có biển cấm đỗ xe trên đường Ngô Quyền - gần khu vực Trung tâm thương mại Vincom Plaza.

Cụ thể, lực lượng CSGT Đà Nẵng đã tiến hành lập biên bản, xử phạt vi phạm hành chính đối với 5 lái xe cùng trú tại Đà Nẵng với mức phạt vi phạm này là 900.000 đồng/lái xe.

xe-vi-pham.png
Hình ảnh xe vi phạm trên đường Ngô Quyền được gửi đến Cục trưởng Cục CSGT

Trước đó, hình ảnh các xe vi phạm dừng đỗ ở khu vực có biển cấm được người dân cung cấp tới số điện thoại của Cục trưởng Cục CSGT. Phòng CSGT Công an Đà Nẵng sau đó đã vào cuộc xác minh xử lý 5 ô tô vi phạm nói trên.

Đồng thời, lực lượng CSGT Đà Nẵng đang tiếp tục triển khai lực lượng, nhất là vào giờ cao điểm để tránh ùn tắc khu vực này.

Vào tháng 7 vừa qua, Cục CSGT, Bộ Công an đã có thông báo về việc công khai số điện thoại của Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình - Cục trưởng Cục CSGT. Theo đơn vị này, việc Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình công khai số điện thoại nhằm tiếp nhận các thông tin phản ánh về trật tự, an toàn giao thông. Cụ thể, số điện thoại của ông sử dụng để tiếp nhận phản ánh là: 078.9388.539. Cục trưởng CSGT thông cho hay rất mong muốn người dân chung tay phản ánh thông tin, nhất là những bất cập về tổ chức, hạ tầng, trật tự an toàn giao thông…

Ngoài ra, Cục CSGT cũng tiếp nhận các thông tin phản ánh về tình hình trật tự, an toàn giao thông qua các phương thức khác như: trang thông tin điện tử trên nền tảng mạng xã hội Facebook; số điện thoại đường dây nóng của Bộ Công an (06923.42593)…

Nguyễn Thành
#Cục CSGT #Công an TP Đà nẵng #CSGT Đà Nẵng #Cục trưởng cục CSGT #Công khai số điện thoại #Xử phạt #đường dây nóng Bộ Công an #Đà Nẵng #Công an #CSGT

Xem thêm

Cùng chuyên mục