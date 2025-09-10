Nhiều tài xế ô tô bị phạt sau khi người dân phản ánh đến Cục trưởng CSGT

TPO - Một loạt ô tô đỗ sai quy định trên đường Ngô Quyền, TP Đà Nẵng đã bị lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) xử phạt sau phản ánh của người dân đến số điện thoại của Cục trưởng Cục CSGT.

Ngày 10/9, Trạm cảnh sát giao thông Hòa Hải, thuộc Phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng cho biết, đã lập biên bản hàng loạt ô tô vi phạm đỗ xe tại nơi có biển cấm đỗ xe trên đường Ngô Quyền - gần khu vực Trung tâm thương mại Vincom Plaza.

Cụ thể, lực lượng CSGT Đà Nẵng đã tiến hành lập biên bản, xử phạt vi phạm hành chính đối với 5 lái xe cùng trú tại Đà Nẵng với mức phạt vi phạm này là 900.000 đồng/lái xe.

Hình ảnh xe vi phạm trên đường Ngô Quyền được gửi đến Cục trưởng Cục CSGT

Trước đó, hình ảnh các xe vi phạm dừng đỗ ở khu vực có biển cấm được người dân cung cấp tới số điện thoại của Cục trưởng Cục CSGT. Phòng CSGT Công an Đà Nẵng sau đó đã vào cuộc xác minh xử lý 5 ô tô vi phạm nói trên.

Đồng thời, lực lượng CSGT Đà Nẵng đang tiếp tục triển khai lực lượng, nhất là vào giờ cao điểm để tránh ùn tắc khu vực này.