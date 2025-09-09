CSGT TPHCM xác minh vụ ô tô leo dải phân cách sang đường

TPO - Chiều 9/9, lãnh đạo Trạm CSGT Đa Phước (Phòng CSGT Công an TP HCM) cho biết đơn vị đang xác minh, mời tài xế liên quan đến vụ việc ô tô leo dải phân cách trên đường Nguyễn Văn Linh.

Trước đó, sáng cùng ngày, mạng xã hội lan truyền đoạn video ghi lại cảnh ùn ứ phương tiện trên đường Nguyễn Văn Linh, đoạn qua xã Bình Hưng, hướng từ vòng xoay Nguyễn Văn Linh về trung tâm TP HCM.

Ô tô leo dải phân cách sang đường



Trong lúc này, một ô tô màu trắng biển số TP HCM bất ngờ bật xi-nhan, điều khiển xe leo qua dải phân cách cứng có trồng cây để sang làn khác.

Hành vi này khiến nhiều người bức xúc, ghi hình và chia sẻ lên mạng xã hội.



Clip do người dân ghi lại lan truyền trên MXH



Một số người dân phản ánh, do một số vị trí dải phân cách đã xuống cấp, nhiều tài xế thiếu ý thức thường xuyên lợi dụng để chuyển làn sai quy định, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.