Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

CSGT TPHCM xác minh vụ ô tô leo dải phân cách sang đường

Nguyễn Dũng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Chiều 9/9, lãnh đạo Trạm CSGT Đa Phước (Phòng CSGT Công an TP HCM) cho biết đơn vị đang xác minh, mời tài xế liên quan đến vụ việc ô tô leo dải phân cách trên đường Nguyễn Văn Linh.

Trước đó, sáng cùng ngày, mạng xã hội lan truyền đoạn video ghi lại cảnh ùn ứ phương tiện trên đường Nguyễn Văn Linh, đoạn qua xã Bình Hưng, hướng từ vòng xoay Nguyễn Văn Linh về trung tâm TP HCM.

img-5258.jpg
Ô tô leo dải phân cách sang đường


Trong lúc này, một ô tô màu trắng biển số TP HCM bất ngờ bật xi-nhan, điều khiển xe leo qua dải phân cách cứng có trồng cây để sang làn khác.

Hành vi này khiến nhiều người bức xúc, ghi hình và chia sẻ lên mạng xã hội.

Clip do người dân ghi lại lan truyền trên MXH


Một số người dân phản ánh, do một số vị trí dải phân cách đã xuống cấp, nhiều tài xế thiếu ý thức thường xuyên lợi dụng để chuyển làn sai quy định, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Nguyễn Dũng
#Ô tô #Dải phân cách #CSGT #TPHCM #Tài xế

Xem thêm

Cùng chuyên mục