Đang nấu ăn, lửa bất ngờ bùng lên tại bếp gây cháy nhà, thiêu rụi nhiều tài sản

TPO - Người phụ nữ đang nấu ăn thì ngọn lửa bất ngờ bùng lên tại khu vực bếp, sau đó nhanh chóng lan ra các khu vực xung quanh. Dù đám cháy sau đó được lực lượng chức năng dập tắt song nhiều tài sản đã bị thiêu rụi.

Ngày 18/12, cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân vụ cháy xảy ra tại một căn nhà trong hẻm trên đường Phạm Văn Đồng, phường Hạnh Thông, TP.HCM.

Thông tin ban đầu, khoảng 11 giờ cùng ngày, đám cháy bất ngờ bùng phát tại khu vực lầu một của căn nhà. Phát hiện sự việc, một phụ nữ đang ở trong nhà đã hô hoán, nhờ người dân xung quanh hỗ trợ dập lửa nhưng không thành.

Một số nhân chứng cho biết, thời điểm xảy ra cháy, người phụ nữ đang nấu ăn thì ngọn lửa bất ngờ bùng lên tại khu vực bếp, sau đó nhanh chóng lan ra khu vực xung quanh.

chay-2.png
chay-r-8813.png
Hình ảnh đám cháy được người dân ghi lại.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PC07), Công an TP.HCM đã nhanh chóng điều động cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện chuyên dụng đến hiện trường, kịp thời khống chế và dập tắt hoàn toàn đám cháy, ngăn không để ngọn lửa cháy lan sang các nhà lân cận.

z7339595662231-1d3338a2648342753a431b97b72e84a3.jpg
Ngôi nhà sau vụ cháy.

Vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người nhưng đã thiêu rụi và làm hư hỏng nhiều tài sản, vật dụng trong căn nhà.

Nguyên nhân vụ cháy và thiệt hại cụ thể đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.

