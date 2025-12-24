Đề xuất mô hình đại sứ công nghệ của Việt Nam để kết nối các Big Tech

TPO - Các chuyên gia đề xuất cần có những “đột phá” trong công tác đối ngoại về an ninh mạng, như nghiên cứu mô hình đại sứ công nghệ của một số nước nhằm kết nối các Big Tech (tập đoàn công nghệ lớn).

Sáng 23/12, Bộ Ngoại giao phối hợp với Hiệp hội An ninh mạng quốc gia tổ chức Hội thảo “Tổng kết và đánh giá sự tham gia của Việt Nam tại các Diễn đàn Liên Hợp Quốc về an ninh mạng”, nhằm nhìn lại việc tham dự của Việt Nam tại Nhóm Công tác của Liên hợp quốc (LHQ) về An ninh Công nghệ thông tin – truyền thông (OEWG) giai đoạn 2021 - 2025 và phương hướng tại cơ chế toàn cầu mới bắt đầu hoạt động từ năm 2026.

Hội thảo có sự tham gia của đại diện Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao, Hiệp hội An ninh mạng quốc gia và các công ty, doanh nghiệp, các trường đại học về khoa học – công nghệ.

Các đại biểu dự hội thảo. Ảnh: Mofa

Ông Nguyễn Đăng Thắng, Vụ trưởng Vụ Luật pháp và Điều ước quốc tế - Bộ Ngoại giao, khẳng định sự thành công của Lễ mở ký Công ước Hà Nội về Chống tội phạm mạng vừa qua là tiền đề quan trọng để Việt Nam tham gia bài bản, có chất lượng tại Cơ chế toàn cầu của LHQ sắp tới.

Bộ Ngoại giao xác định việc tham dự tiến trình mới tiến hành theo cơ chế đa bên, liên ngành và bảo đảm đúng trọng tâm thúc đẩy các Nghị quyết 59-NQ/TW năm 2025 về hội nhập quốc tế trong tình hình mới và Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, cũng như các Nghị quyết 29-NQ/TW về Chiến lược bảo vệ tổ quốc trên không gian mạng và Nghị quyết 30-NQ/TW về Chiến lược An ninh mạng quốc gia.

Chia sẻ về các định hướng này, đại diện Bộ Công an và Bộ Quốc phòng đều cho rằng việc tham gia các diễn đàn LHQ về an ninh mạng trong giai đoạn 2021-2025 đã cung cấp những thông tin quý báu, kịp thời về chủ trương, chính sách an ninh mạng của các nước, nhất là các nước phát triển về công nghệ số, đóng góp trực tiếp cho công tác bảo vệ chủ quyền không gian mạng và bảo đảm an ninh mạng quốc gia của Việt Nam.

Thông qua diễn đàn, Việt Nam đã xây dựng quan hệ đối tác về công nghệ số và an ninh mạng với nhiều quốc gia, bạn bè quốc tế.

Với giai đoạn sau 2025 tại LHQ, Hiệp hội An ninh mạng quốc gia khẳng định Việt Nam đủ tự tin để trở thành hình mẫu trong việc áp dụng các chuẩn mực về an ninh mạng, cam kết thực thi hiệu quả Công ước Hà Nội về chống tội phạm mạng; nhấn mạnh yêu cầu hợp tác quốc tế cần đóng góp vào tự chủ an ninh mạng của Việt Nam, hướng đến giới thiệu sản phẩm an ninh mạng của Việt Nam đến bạn bè quốc tế.

Các chuyên gia cũng đề xuất nhiều sáng kiến mà Việt Nam có thể đóng góp tại Cơ chế toàn cầu sắp tới. Trong đó, hai công ty Viettel Cyber Security và VNPT đề xuất xây dựng cơ chế phối hợp trực tiếp giữa các doanh nghiệp viễn thông; tăng cường chia sẻ, đào tạo chuyên sâu cho chuyên gia an ninh mạng của các nước để thu xếp “khoảng cách số”. Các bộ, ngành đề xuất LHQ sớm có các bộ chỉ số về năng lực an ninh mạng quốc gia, có cơ chế báo cáo thực thi hàng năm để góp phần bảo đảm an ninh, an toàn không gian mạng toàn cầu.

Các chuyên gia cũng đề nghị cần có những “đột phá” trong công tác đối ngoại về an ninh mạng, như nghiên cứu mô hình đại sứ công nghệ của một số nước nhằm kết nối các Big Tech; tìm kiếm công nghệ lõi cũng như đưa các sản phẩm về an ninh mạng của Việt Nam ra thế giới; định kỳ tổ chức các sự kiện giới thiệu giải pháp an ninh mạng của Việt Nam tại diễn đàn LHQ.

Hội thảo là bước khởi đầu trong chuỗi các sự kiện sắp tới sẽ được triển khai để cụ thể hóa các phương hướng, hành động của Việt Nam trong Cơ chế toàn cầu mới cũng như các diễn đàn quốc tế khác về an ninh mạng trong tương lai.